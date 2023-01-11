الأربعاء, يناير 11, 2023
الرئيسيةالهدهدالبحرية الأمريكية تعترض سفينة في خليج عُمان محملة بالسلاح في طريقها إلى...
الهدهد

البحرية الأمريكية تعترض سفينة في خليج عُمان محملة بالسلاح في طريقها إلى اليمن

القوات البحرية الأمريكية أعلنت أن السفينة كانت محملة بعدد 2116 بندقية هجومية

كتب سالم حنفي
البحرية الأمريكية تعترض سفينة بحر عمان watanserb.com
صورة للسفينة التي اعترضتها القوات البحرية الأمريكية في بحر عمان
- Advertisement -

وطن – كشفت القوات البحرية الأمريكية عن اعتراضها سفينة صيد في خليج عمان يوم 6 يناير/كانون الثاني الجاري، بمحملة بـ 2116 بندقية هجومية من طراز AK-47 أثناء عبورها المياه الدولية على طول طريق بحري من إيران إلى اليمن.

وقالت القوات البحرية الامريكية في بيان عبر موقعها الرسمي، إن فريقا كان على متن سفينة دوروية ساحلية تمكن من ضبط لاسلحة ومصادرتها.

وأوضح البيان أن السفينة التي تم اعتراضها كانت تبحر على طريق يستخدم تاريخيا لتهريب البضائع غير المشروعة إلى الحوثيين في اليمن، لافتة إلى أن طاقمها مكون من ستة مواطنين يمنيين.

واعتبرت القوة البحرية، أن التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي، مشيرة إلى أنه يجري الآن نقل السفينة وطاقمها لإعادتهم إلى الوطن.

زعزعة الاستقرار

وقال نائب الأدميرال براد كوبر ، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية ، الأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة: “هذه الشحنة جزء من نمط مستمر من النشاط المزعزع للاستقرار من إيران”. هذه التهديدات تحظى باهتمامنا. نظل يقظين في الكشف عن أي نشاط بحري يعيق حرية الملاحة أو يعرض الأمن الإقليمي للخطر “.

- Advertisement -

يشار إلى أنه في الشهرين الماضيين ، اعترض الأسطول الخامس الأمريكي سفينتي صيد أخريين في خليج عمان لتهريب مساعدات مميتة من إيران إلى اليمن.

مصادر سفينة تحمل 50 طنا من الذخائر

استولت القوات العاملة من القاعدة البحرية الاستكشافية على أكثر من 50 طناً من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ ، 1 ديسمبر.

مصادر 70 طن من كلورات الأمونيوم المستخدمة في صناعة وقود الصواريخ

و في وقت سابق يوم 8 نوفمبرـتشرين ثاني الماضي، تمكن خفر السواحل الأمريكية من اعتراض أكثر من 70 طنًا من كلورات الأمونيوم ، وهو عامل مؤكسد قوي يستخدم عادة في صناعة وقود الصواريخ والصواريخ ، بالإضافة إلى 100 طن من سماد اليوريا.

تضم منطقة تشغيل الأسطول الأمريكي الخامس 21 دولة من الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي وثلاث نقاط اختناق حرجة في مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس.

المصدرموقع القوات البحرية الأمريكية - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

اعتداء عنيف من مدرس حوثي على طفل يمني والسبب صادم (فيديو)

الهدهد

غضب سعودي بعد لقاءات بين المخابرات الإماراتية والحوثيين بمسقط

الهدهد

“مُر السجون”.. رسالة مؤثرة جداً من قاصر يمني كتبها قبل إعدامه في مذبحة حوثية (شاهد)

تقارير

مجلة فرنسية:وساطة سرية لرئيس أمن السلطان هيثم بن طارق بين السعودية والحوثيين لتحقيق هذا الهدف!

الهدهد

انقذوا الصحفيين المختطفين.. طفلة يمنية تروي تبعات اعتقال الحوثي لوالدها الصحفي توفيق المنصوري

الهدهد

فيديو لعنصر حوثي يدرب أطفالا على حمل السلاح يثير غضبا يمنيا

الهدهد

تقرير لمعهد أمريكي عن السلطان هيثم بن طارق.. ماذا جاء فيه؟

الهدهد

كاتب يمني يتحدث عن مفاجأة تمخضت في سلطنة عمان ستفاجىء مشاورات الرياض

الهدهد

“أرامكو” تنشر فيديو جديد يرصد لحظة استهداف الحوثيين لمنشأة نفطية في جدة الأسبوع الماضي

الهدهد

شمل تفاصيل عديدة.. مصادر عمانية تكشف عن اتفاق بين الأطراف اليمنية لوقف إطلاق النار

الهدهد

نجل “الجبري” عن “ابن سلمان”: إلى متى تدفع المملكة ثمن مصائب هذا الصبي الأرعن ومتى يتركها لرجالها؟!

الهدهد

كاتب سعودي: التصعيد الحوثي المكثف ضد السعودية يؤكد أن أمريكا غاضبة جدا على المملكة!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني 2023

شمس الكويتية تنهار باكية في فلسطين وطبيب إسرائيلي يتحسس جسدها (فيديو)

بيان جديد لصندوق النقد.. ماذا يفعل البنك المركزي المصري تجاه سعر الصرف؟

نجل زين الدين زيدان مع جده وجدته في الصحراء المغربية.. صورة أشعلت جدلاً كبيراً (شاهد)

كيف يكون العالم سعيدا مع الاكتشافات العلمية؟.. تغريدة لافتة لمفتي سلطنة عمان

ملكة جمال كرواتيا تستعرض مفاتنها بسحب حمالة صدرها على سرير ملكي وشاطئ خيالي

باريس سان جيرمان يرد على عرض الهلال السعودي لضم ميسي بهذا القرار

أمراء آل سعود يشكلون جبهة موحدة ضد محمد بن سلمان.. عرش ولي العهد في خطر

كاتب إماراتي يهاجم خليل البلوشي ويصفه بالمرتزق ويتهمه اتهاماً باطلاً.. لماذا؟!

عشيقة كيليان مبابي الجديدة المزعومة تخرج ببيان ناري تكشف فيه الحقائق

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC