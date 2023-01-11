البحرية الأمريكية تعترض سفينة في خليج عُمان محملة بالسلاح في طريقها إلى اليمن

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وطن – كشفت القوات البحرية الأمريكية عن اعتراضها سفينة صيد في خليج عمان يوم 6 يناير/كانون الثاني الجاري، بمحملة بـ 2116 بندقية هجومية من طراز AK-47 أثناء عبورها المياه الدولية على طول طريق بحري من إيران إلى اليمن.

وقالت القوات البحرية الامريكية في بيان عبر موقعها الرسمي، إن فريقا كان على متن سفينة دوروية ساحلية تمكن من ضبط لاسلحة ومصادرتها.

وأوضح البيان أن السفينة التي تم اعتراضها كانت تبحر على طريق يستخدم تاريخيا لتهريب البضائع غير المشروعة إلى الحوثيين في اليمن، لافتة إلى أن طاقمها مكون من ستة مواطنين يمنيين.

U.S. naval forces intercepted a fishing vessel in the Gulf of Oman, Jan. 6, and discovered it smuggling 2,116 AK-47 assault rifles while transiting international waters along a maritime route from Iran to Yemen. Read more ⬇️https://t.co/A8cttaA7mS pic.twitter.com/jXFyhZDWrw — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2023

واعتبرت القوة البحرية، أن التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي، مشيرة إلى أنه يجري الآن نقل السفينة وطاقمها لإعادتهم إلى الوطن.

زعزعة الاستقرار

وقال نائب الأدميرال براد كوبر ، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية ، الأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة: “هذه الشحنة جزء من نمط مستمر من النشاط المزعزع للاستقرار من إيران”. هذه التهديدات تحظى باهتمامنا. نظل يقظين في الكشف عن أي نشاط بحري يعيق حرية الملاحة أو يعرض الأمن الإقليمي للخطر “.

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يشار إلى أنه في الشهرين الماضيين ، اعترض الأسطول الخامس الأمريكي سفينتي صيد أخريين في خليج عمان لتهريب مساعدات مميتة من إيران إلى اليمن.

مصادر سفينة تحمل 50 طنا من الذخائر

استولت القوات العاملة من القاعدة البحرية الاستكشافية على أكثر من 50 طناً من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ ، 1 ديسمبر.

مصادر 70 طن من كلورات الأمونيوم المستخدمة في صناعة وقود الصواريخ

و في وقت سابق يوم 8 نوفمبرـتشرين ثاني الماضي، تمكن خفر السواحل الأمريكية من اعتراض أكثر من 70 طنًا من كلورات الأمونيوم ، وهو عامل مؤكسد قوي يستخدم عادة في صناعة وقود الصواريخ والصواريخ ، بالإضافة إلى 100 طن من سماد اليوريا.

تضم منطقة تشغيل الأسطول الأمريكي الخامس 21 دولة من الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي وثلاث نقاط اختناق حرجة في مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس.