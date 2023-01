البحرية الأمريكية تعترض سفينة في خليج عُمان محملة بالسلاح في طريقها إلى اليمن

- Advertisement -

وطن – كشفت القوات البحرية الأمريكية عن اعتراضها سفينة صيد في خليج عمان يوم 6 يناير/كانون الثاني الجاري، بمحملة بـ 2116 بندقية هجومية من طراز AK-47 أثناء عبورها المياه الدولية على طول طريق بحري من إيران إلى اليمن.

وقالت القوات البحرية الامريكية في بيان عبر موقعها الرسمي، إن فريقا كان على متن سفينة دوروية ساحلية تمكن من ضبط لاسلحة ومصادرتها.

وأوضح البيان أن السفينة التي تم اعتراضها كانت تبحر على طريق يستخدم تاريخيا لتهريب البضائع غير المشروعة إلى الحوثيين في اليمن، لافتة إلى أن طاقمها مكون من ستة مواطنين يمنيين.

U.S. naval forces intercepted a fishing vessel in the Gulf of Oman, Jan. 6, and discovered it smuggling 2,116 AK-47 assault rifles while transiting international waters along a maritime route from Iran to Yemen.

Read more ⬇️https://t.co/A8cttaA7mS pic.twitter.com/jXFyhZDWrw

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2023