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اعتداءات جنسية بمدرسة سورية تابعة للكنيسة.. حلا مغامز فضحت الفاعل بعد تجاهل المطران

مدرس رياضيات يدعى مروان سبع.. السورية حلا مغامز فضحت المدرس المتحرش في حلب وكشفت هويته بعد تجاهل الكنيسة لشكواها وتستر المطران عليه

كتب خالد الأحمد
اعتداءات جنسية بمدرسة سورية watanserb.com
اعتداءات جنسية بمدرسة سورية
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وطن- خرجت طالبة سورية عن صمتها بعد سنوات لتكشف تفاصيل تعرضها لتحرش جنسي على يد معلمها الخصوصي في مادة الرياضيات، وهي الحادثة التي هزت المجتمع السوري قبل سنوات ولم تتحرك الجهات الرسمية أو الدينية لمحاسبة الفاعل.

كان يدرسها الرياضيات في مدرسة الأمل بحلب

وروت “حلا مغامز” في مقطعي فيديو نشرتهما على صفحتها في “فيسبوك” ما تعرضت له من تحرش من استاذ الرياضيات “مروان سبع” الذي كان يدرس لها في مدرسة الأمل بحلب، التي تشرف عليها “أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك”، وقام بتدريسها لفترة طويلة وسجلت كدورة خاصة معه في البكالوريا فيما بعد.

وروت الشابة التي تعيش حاليا في مدينة ‏”فانكوفر” الكندية، ‏أن الاستاذ المذكور قال لها: “أنت انسانة مدمرة بسبب حادثة حصلت معك في الماضي ومشوهة نفسياً وجسدياً.”

وتابعت ان الاستاذ المتحرش قال لها:” انت مليئة بالعقد وفاشلة وستفشلين إذا لم تجعليني أساعدك”.

وأضافت أنه استغل ضعفها في فترة ما ولعب على هذا الموضوع وبدأ يطلب منها الحضور قبل أو بعد الدروس ويطلب منها الكشف عن أجزاء من جسدها، ليكشف شكل الصدمة التي تعرضت لها –حسب قوله- وتمادى جداً بعد ذلك.

اعتداءات جنسية بمدرسة سورية تابعة للكنيسة
اعتداءات جنسية بمدرسة سورية تابعة للكنيسة
اعتداءات جنسية بمدرسة سورية تابعة للكنيسة
اعتداءات جنسية بمدرسة سورية تابعة للكنيسة

من كندا إلى حلب

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وبررت حلا مغامز في مقطع فديو تال سبب تأخرها لسبع سنوات حتى تتحدث عن الموضوع “لأنه من الصعب عليها أن تعترف بينها وبين نفسها.”

وكشفت انها كانت تنوي الحديث عما حصل لها منذ سنة ونصف وقررت أن تنزل من كندا حيث تعيش إلى حلب، وتبلغ من لديهم سلطة عن الأمر.

وأخبرت اثنين كهنة في مطرانية الروم الكاثوليك المشرفة على المدرسة، فأخبراها بأنهما لا يستطيعان فعل شيء لأن هناك سلطة أعلى منهما، ولكنهما رتبا موعداً لها للقاء المطران.

فذهبت إليه وروت كل ما حصل معها بالاحداث والتفاصيل، وصدم المطران كما قالت- وسألها إن كانت متأكدة مما تقوله وطلب منها عدم إثارة الموضوع والفضائح.

وتعهد بأنه يقنع الجاني بتقديم استقالته ولا يريد طرده كي لا يثير الشكوك والتساؤلات بخصوص فصله وطلب منها لملمة القصة والصلاة.

وتابعت أن المدرس لا يزال على رأس عمله كمدرس رغم مرور عام ولم يحصل شيء، ولم تجد أمامها من حل إلا اختيار الطريق الصعب وكشف ما حصل لها على مواقع التواصل.

وقالت حلا إنها عاشت في حلب 18 عاماً 12 منها في المدرسة و8 سنوات ككشافة و6 سنوات تعليم مسيحي كورالات وأخويات، ولم يتحدث أحد من المعلمين أو الإداريين عن موضوع التحرش.

وأضافت أن التحرش لا يعني أن أكون في الشارع ويأتي شخص يلمسني أو يتحدث بكلام بذيء معي ويمشي، ولكن للتحرش-حسب قولها- أشكال أقذر وأخطر من ذلك ويمكن أن يأتي من أقرب الناس ومن أناس موثوقين في المجتمع”.

حلا مغامز فضحت الفاعل بعد تجاهل المطران
حلا مغامز فضحت الفاعل بعد تجاهل المطران
حلا مغامز فضحت الفاعل بعد تجاهل المطران
حلا مغامز فضحت الفاعل بعد تجاهل المطران

وبعدما سافرت حلا إلى كندا، اكتشفت ما حدث معها، وقررت زيارة معالج نفسي، إذ أخبرها بدوره أن ما تعرضت له “تحرش وبأن الأستاذ مجرم، لأنه استخدم سلطته ليتحرش بقاصر”.

وفي أول رد لها قالت “مطرانية الروم الكاثوليك” إنها قررت ايقاف الاستاذ المتحرش عن العمل احترازيا وتشكيل لجنة من المطرانية ومديرية التربية بحلب لمتابعة القضية.

وتشرف “أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك” على مدرسة الأمل الخاصة في مدينة حلب التي يدرّس فيها الأستاذ المتهم بالتحرش، وتعتبر أفضل مدارس المدينة وإلى جانبها هناك مدرسة “الإيمان” التابعة للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية.

واعتبرت ماريبيل حداد، التي درست في “الأمل”، أن الكثير من الأساتذة فيها لهم “فضل كبير عليها وعلى مسيرتها في الحياة”، مشيرة: “متل أي مكان ومؤسسة في العالم هناك ناس سيئة، وناس منيحة كتير.”

وتضيف بحسب ما نقل موقع “الحرة” أن “القضية ليست قضية مدرسة بل هي قضية أستاذ متحرش بقاصرات. كل مسؤول كان بيعرف بالحادثة وشارك بالتستّر، أو لا زال يشارك، هو معروف، ويجب أن يحاسب، لحماية المدرسة وطلابها بالدرجة الأولى وليس أذيتهم”.

ونادراً ما تخرج هذه الأنوع من الحوادث إلى الضوء أو تتجه نساء سوريات لكشفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاعتبارات اجتماعية تضع قيودا كبيرة على كل من تتجرأ على البوح بتفاصيل شبيهة يراها كثيرون حساسة.

ولكن وبينما كانت قصة حلا تتفاعل على نحو كبير، سرعان ما اتجهت شابات أخريات لاتهام أساتذة آخرين، بإقدامهم على التحرش بهن أيضا، كحالة كريستينا أوبري جنق.

وعلقت “ماريا ظريف“: أن مروان سبع ليس فقط معتد جنسي ولن يكتفي بذلك بل هو يعتدي كما قالت على أكثر من جسد طلابه بل على كيانهم ويتغلغل في أفكارهم وثقتهم بأنفسهم وبالحب والعلاقات والحياة وبمواهبهم”.

وأضافت: “هذا شخص ما بده كان لذة جنسية فقط و حتى بعتقد اللذة المريضة يلي كان بيدّور عليها غير بده احساس بالسلطة المطلقة على كائنات اخرى”.

والتحرّش الجنسي هو أي صيغة من الكلمات غير مرغوب بها أو الأفعال ذات الطابع الجنسي، والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح.

المصدرفيسبوك، موقع الحرة، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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