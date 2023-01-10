وليد الطبطبائي يطالب بمنع الفنانة شمس من دخول الكويت وتعليق ناري من فجر السعيد

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وطن– أثار النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي وليد مساعد الطبطبائي، جدلا بعدما طالب منع المطربة شمس من دخول الكويت، بسبب زيارتها لإسرائيل.

وقال الطبطبائي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “في ممثلة أو مغنية اسمها شمس زايرة الكيان الصهيوني، ونشرت صور لها هناك، يجب محاسبتها أو منعها من دخول الكويت”.

في ممثلة أو مغنية اسمها شمس زايرة #الكيان_الصهيوني ، ونشرت صور لها هناك ، يجب محاسبتها أو منعها من دخول #الكويت .. — وليد مساعد الطبطبائي (@Altabtabie) January 9, 2023

فجر السعيد ترد

أثارت هذه التغريدة جدلا صاخبا، لكن تعليقا لافتا جدا صدر عن الإعلامية فجر السعيد التي انفعلت واحتدت على الطبطبائي.

وقالت فجر مخاطبة الطبطبائي: “بعيداً عن المنطق.. إنك تغرد عن المطربة شمس هذا دليل إنكم ممنوعين تتكلمون في السياسه هاليومين لزوم الشي أعلاه”.

بعيداً عن المنطق .. انك تغرّد عن المطربه #شمس هذا دليل إنكم ممنوعين تتكلمون في السياسه هاليومين لزوم الشي اعلاه .. مهووووووو — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 9, 2023

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وأضافت: “مساعد ما تبغي تحاسب بعد الإمارات والبحرين على التطبيع مع إسرائيل وتمنع مواطنينهم من زيارة الكويت ونقعد بالديرة بروحنا إحنا وإنت بس”.

وتابعت: “بو مساعد ترى شمس مو كويتية ولا تخضع لقانونك واذا فكرت تمنعها من دخول الكويت المفروض تمنع رفيجكم بوشعر اللي راح إسرائيل قبلها”.

#بومساعد ماتبي تحاسب بعد الإمارات والبحرين على التطبيع مع #إسرائيل وتمنع مواطنينهم من زيارة الكويت 🤬 ونقعد بالديره بروحنا إحنا وانت بس 😳😳 #بومساعد ترى #شمس مو كويتيه ولاتخضع لقانونك واذا فكرت تمنعها من دخول الكويت المفروض تمنع رفيجكم #بوشعر اللي راح #إسرائيل قبلها مهوووو pic.twitter.com/l6guAAdeIx — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 9, 2023

شمس في تل أبيب

وكانت الفنانة شمس قد وصلت إلى مطار تل أبيب، داعية جمهورها لـ”دعمها” معنويا لأجل هذه الزيارة.

وكشفت شمس، في تصريح سابق، عن توجهها إلى فلسطين قادمة من إسطنبول، لزيارتها للمرة الأولى، وذلك طلبا لعلم يعتبر خاتماً لكل العلوم.

وقالت إنها تنتظر دورها لدراسة هذا العلم على يد طبيب من عرب إسرائيل، يدعى نادر بطو، منذ نحو 4 سنوات.

شمس تدافع عن زيارتها لإسرائيل

ودافعت الفنانة شمس عن زيارتها هذه، مبررة أنها ستزور فلسطين، لأنها لا تجد مانعا في ذلك، مشيرة إلى أنها “توجهت إلى فلسطين دون أن يعلم أحد بذلك حتى والدتها”.

وأضافت أنها عرضت على العديد من الأصدقاء مرافقتها في السفر، لكنهم جميعا رفضوا ذلك، وأرجعت ذلك إلى أن “الخطوة تعتبر للغير جريئة ومحرمة، فيما يراها آخرون عملا بطوليا.

وأوضحت أن كل “فئة” ستفسر زيارتها هذه بما يناسبها، لكن بالنسبة لها فإن زيارتها لغاية التعلم والعلاج.

وأشارت شمس إلى أن ما دفعها لطلب العلم على يد الطبيب نادر بطو، أنه أخذ بدراسة الجانب الروحي المتسبب بأمراض القلب.

وأفادت بأن هذا الطبيب توصل إلى طريقة للتواصل مع الروح لعلاج المشكلة من جذورها، وقبل أن تتفاقم وتسبب بأمراض في القلب والجسم على حد زعمها.