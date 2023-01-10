هبة عبوك تخرج عن صمتها وترد على خيانة أشرف حكيمي! (شاهد)

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وطن– منذ أن ذهبت الممثلة التونسية هبة أبوك إلى قطر لحضور كأس العالم. حيث وصل المغرب ، فريق زوجها أشرف الحكيمي ، تاريخياً إلى ربع نهائي المونديال ، لم نسمع عن الزوجين.

شائعات فقط

ومع ذلك ، قبل أيام قليلة ، انطلقت الإنذارات بعد أن أعلن برنامج Socialité عن أزمة مفترضة بين الممثلة ولاعب كرة القدم في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي.

بطلة رواية The Prince ، وهي مبتسمة للغاية ، موجودة في إسبانيا. ولم تواجه أي مشكلة في الرد على وكالة Europa Press حول هذه الشائعات المفترضة التي لا علاقة لها بالواقع.

نفت الفنانة الإسبانية من أصل تونسي وليبي أنها تمر بأزمة زوجية وأكدت أن كل شيء يسير بشكل رائع بينها وبين زوجها أشرف.

حالة حب

وقالت هبة عبوك: “كل شيء على ما يرام. لا يوجد شيء. كل ما قيل باطل”.

وأشارت هبة بابتسامة إلى أنهما” بالطبع “ما زالا معًا وفي حالة حب كما في اليوم الأول”.

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عادت هبة عبوك إلى إسبانيا بعد إجازة عائلية في المغرب بحسب ما ذكرت صحيفة “هولا” الإسبانية.

هبة في مراكش

حيث شوهدت الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا وهي تستمتع بالسير مع ابنها الأكبر في مراكش . وقامت بالاستحمام في المياه الصافية الكريستالية في مكان غامض فضلت عدم تحديده.

ومع ذلك ، فإن حقيقة عدم قيام هبة وأشرف حكيمي بنشر الصور معًا منذ أكتوبر 2022، جعل بعض وسائل الإعلام تتساءل عما إذا كان حدث شيء بينهما.

فقد بدأت هبة العام مع طفليها في المغرب، بينما اللاعب المغربي في نيويورك مع شريكه مبابي.

أفضل لحظات 2022

حتى أن أشرف حكيمي لم يظهر في الفيديو الذي شاركت فيه عبوك، أفضل لحظات 2022 .

إلا أن الممثلة التونسية أشارت إلى أن حكيمي يظهر بالفعل في مجموعة صور العام ، على عكس ما تردد وقيل.

في الواقع ، في الفيديو الذي شاركته ، يمكن رؤية حكيمي في عدة صور تكون مصحوبة بعبارة “2022 شكرًا لك على إعطائي أحد أكثر الأشياء التي أحبها في هذا العالم”.

وكتبت هبة: “أنا محظوظة لأني بصحة جيدة وأنا أستمتع بصحتي أيضًا. إليكم ملخصًا لبعض لحظاتي المفضلة. شكرًا لجميع الأشخاص الذين يحبونني ويهتمون بي ، أنت تعرف من أنت وأنني أحبك”.