نادي الهلال السعودي يُغري ميسي بعرض يفوق رونالدو

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وطن- ذكرت تقارير صحفية، بأن نادي الهلال السعودي يرغب في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعرضٍ يفوق ما دفعه نادي النصر لإتمام صفقة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال الإعلامي السعودي خالد الذياب، في تغريده نشرها عبر حسابه، على مواقع التواصل الاجتماعي، ” نادي الهلال جهز عرضاً يبلغ قيمته 300 مليون يورو، للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان. وقد يصل قيمة العرض إلى 400 مليون يورو”.

وكان نادي النصر السعودي قد تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو)، حتى صيف عام 2025. بصفقة بلغت 200 مليون يورو.

نادي الهلال السعودي يغري ميسي بعرض يفوق رونالدو

وأضاف السعودي الذياب، ” ميسي أخر تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، من أجل معرفة موقف نادي الهلال. خلال الفترة القادمة”.

كما وأردف الذياب، ” نادي الهلال رفع بالفعل طلباً للجهة المسؤولة لرفع الإيقاف، من أجل إمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي”.

حصريًا 🚨🚨🚨🚨🚨🚨 – ميسي يمتلك عرضيين على الطاولة من نادي باريس سان جيرمان لتجديد عقده وعرض اخر من نادي #الهلال السعودي 🇸🇦 الذي يتجاوز الـ900 مليون يورو. – الاسطورة سيحسم قرارة خلال الأيام القادمة القريبه 🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦 https://t.co/XIVkdFxiIn pic.twitter.com/5GYyAVrfii — خــالد الــذياب (@Snape_PL) January 9, 2023

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واستكمل حديثه، ” في حال نجح نادي الهلال السعودي في رفع عقوبة الإيقاف للتعاقد مع اللاعبين في سوق الانتقالات، فإن النادي مستعد لشراء الفترة المتبقية من عقد ليونيل ميسي والتعاقد معه في الفترة الحالية (الميركاتو الشتوي)”.

رد الهلال السعودي على صفقة كريستيانو رونالدو

وفي سياق متصل، أشارت قناة (TYC) الأرجنتينية، ” الهلال السعودي يريد ضم ميسي، من أجل الرد بقوة. في سوق الانتقالات على صفقة كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر“.

كما وتنتهي عقوبة رفع الإيقاف على نادي الهلال السعودي، من أجل التعاقد مع اللاعبين في سوق الانتقالات، في صيف عام 2023. ليتمكن حينها من تدعيم صفوفه بصفقات جديدة

حصريًـــا 🚨🚨🚨 – نادي #الهلال السعودي 🇸🇦 تواصلوا مع والد ليو ميسي "وكيل اعماله" للتعاقد معه واللاعب لا يمانع فكرة القدوم على المدى البعيد. 🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵

☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️ pic.twitter.com/zdRn3j3QTC — خــالد الــذياب (@Snape_PL) January 3, 2023

من جهته، ذكر الإعلامي السعودي حسن الصبحان، بأن رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل. يتواجد في الوقت الحالي في العاصمة الفرنسية (باريس)، من أجل التفاوض مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صفقة انتقال حر مع بداية الموسم المقبل.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان. ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، في ظل توصل النادي الباريسي إلى اتفاق شفهي. مع البرغوث الأرجنتيني لتجديد عقده لموسم آخر على الأقل.