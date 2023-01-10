الثلاثاء, يناير 10, 2023
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رياضة

نادي الهلال السعودي يُغري ميسي بعرض يفوق رونالدو

تقارير: الهلال السعودي يعرض على ميسي 300 مليون يورو قابل للزيادة للتعاقد معه

كتب فارس أبو شيحة
الهلال السعودي يستعد لضم ميسي بصفقة تفوق رونالدو watanserb.com
الهلال السعودي يستعد لضم ميسي بصفقة تفوق رونالدو
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وطن- ذكرت تقارير صحفية، بأن نادي الهلال السعودي يرغب في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعرضٍ يفوق ما دفعه نادي النصر لإتمام صفقة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال الإعلامي السعودي خالد الذياب، في تغريده نشرها عبر حسابه، على مواقع التواصل الاجتماعي، ” نادي الهلال جهز عرضاً يبلغ قيمته 300 مليون يورو، للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان. وقد يصل قيمة العرض إلى 400 مليون يورو”.

وكان نادي النصر السعودي قد تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو)، حتى صيف عام 2025. بصفقة بلغت 200 مليون يورو.

نادي الهلال يرغب في ضم ليونيل ميسي
نادي الهلال يرغب في ضم ليونيل ميسي

نادي الهلال السعودي يغري ميسي بعرض يفوق رونالدو

وأضاف السعودي الذياب، ” ميسي أخر تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، من أجل معرفة موقف نادي الهلال. خلال الفترة القادمة”.

كما وأردف الذياب، ” نادي الهلال رفع بالفعل طلباً للجهة المسؤولة لرفع الإيقاف، من أجل إمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي”.

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واستكمل حديثه، ” في حال نجح نادي الهلال السعودي في رفع عقوبة الإيقاف للتعاقد مع اللاعبين في سوق الانتقالات، فإن النادي مستعد لشراء الفترة المتبقية من عقد ليونيل ميسي والتعاقد معه في الفترة الحالية (الميركاتو الشتوي)”.

رد الهلال السعودي على صفقة كريستيانو رونالدو

وفي سياق متصل، أشارت قناة (TYC) الأرجنتينية، ” الهلال السعودي يريد ضم ميسي، من أجل الرد بقوة. في سوق الانتقالات على صفقة كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر“.

كما وتنتهي عقوبة رفع الإيقاف على نادي الهلال السعودي، من أجل التعاقد مع اللاعبين في سوق الانتقالات، في صيف عام 2023. ليتمكن حينها من تدعيم صفوفه بصفقات جديدة

من جهته، ذكر الإعلامي السعودي حسن الصبحان، بأن رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل. يتواجد في الوقت الحالي في العاصمة الفرنسية (باريس)، من أجل التفاوض مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صفقة انتقال حر مع بداية الموسم المقبل.

ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022 قطر
ليونيل ميسي بطل كأس العالم 2022 قطر

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان. ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، في ظل توصل النادي الباريسي إلى اتفاق شفهي. مع البرغوث الأرجنتيني لتجديد عقده لموسم آخر على الأقل.

المصدروطن + صفحة خالد الذياب تويتر + TYC الأرجنتينية + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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