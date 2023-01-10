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حياتنا

ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا تشعل المواقع بأحدث ظهور (شاهد)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا، صورةً على انستغرام، أثارت اعجاب وتقدير متابيعها بشكلٍ واسع.

كتب أنس السالم
ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا watanserb.com
ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا
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وطن – شاركت الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا ملكة جمال لبنان للعام 2015، جمهورها ومتابعيها، أحدث إطلالةٍ لها، عبر حسابها الرسميّ في انستغرام .

ونشرت ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا، صورةً على انستغرام، أثارت اعجاب وتقدير متابيعها بشكلٍ واسع.

فاليري أبو شقرا
فاليري أبو شقرا في أحدث ظهور على انستغرام

وتلقّت فاليري أبو شقرا على الصورة، عشرات آلاف الإعجابات، ومئات التعليقات التي تثني على جمالها الطبيعي، وتشيد بابتعادها عن صخب الوسط الفني، فيما رآى البعض أن هناك شبهاً بينها وبين جورجينا رودريغز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي الجديد.

وكتب أحد المتابعين: “اجمل ملكة لبنانية احترام ذوق وجمال طبيعي تليق بك كل معاجم وقواميس الجمال”.

بينما قال آخر: “جمالك جمال مش عادي”. وعلق ثالث: “أحلى من جورجينا”.

وقبل ثلاثة أسابيع، نشرت فاليري أبو شقرا صورة  نالت ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا لقب صاحبة أجمل وجه في العالم، وفق مجلة Global Beauties العالمية والمتخصصة بالجمال..

توأم فاليري أبو شقرا
توأم فاليري أبو شقرا
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وقال أحد المعلقين: “لساك طبيعية وما تغيرتي متل الباقي وانشالله تبقي هيك”. في حين كتب لها آخر:”بس بدي اعرف هدول كيف بجيبو ولاد. وتاني يوم كإنو مافي شي. شو هالنحف رح انجلط”.

وسبق ذلك أن تواجدت ملكة جمال لبنان السابقة في العاصمة السعودية الرياض، وقد نشرت صوراً لها من هناك، خلال حضورها احتفالية لأحدى المجلات، حيث ارتدت فستاناً اسود اللون.

وكانت نالت فاليري أبو شقرا لقب صاحبة أجمل وجه في العالم، وفق مجلة Global Beauties العالمية والمتخصصة بالجمال.

المصدروطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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