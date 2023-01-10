معلومات مُفاجئة عن الشيخ ياسر الصالح الذي تلا القرآن في عزاء وديع جورج وسوف! (شاهد)

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وطن– أثار الفنان السوري جورج وسوف، جدلاً واسعاً، بطلبه من أحد الشيوخ، قراءة القرآن في عزاء نجله الراحل وديع.

سورة مريم

ويستقبل جورج وسوف، العزاء في نجله وديع، بمسقط رأسه في كفرون بسوريا.

ويستمر جورج وسوف في استقبال العزاء، حتى 14 يناير الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس الإشرافية.

إذ إن عزاء وديع جورج وسوف أقيم على خمس ليالٍ.

ويظهر الشيخ السوري ياسر الصالح، بفيديو متداول، وهو يقرأ بعض الآيات من القرآن الكريم، وتحديداً من سورة مريم.

سبق أن طلب منه تلاوة القرآن في عزاء والدته

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وكشف الشيخ ياسر الصالح أن جورج وسوف طلب منه قراءة سورة مريم أثناء عزاء والدته.

وسبق أن أعلن الشيخ في تصريحات سابقة، أنه من محبي جورج وسوف، ويحب الاستماع له.

وأكد الصالح أن سلطان الطرب، يحفظ بعض الآيات من القرآن.

وقال الصالح: “أبو وديع مدرسة طلب مني أن أقرأ سورة مريم، أبو وديع يحفظ من كتاب الله، ويتلو كتاب الله”.

وتابع: “عندما قرأت له سورة مريم كان يردد ورايا حتى كان يرشدني لبعض المقامات الموسيقية”.

من هو ياسر الصالح؟

الجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي يشارك بها ياسر الصالح في مناسبات المشاهير.

ودرس الصالح في الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية. ومؤخراً تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، بعدما فقد في شهر واحد 5 من أفراد عائلته.

حيث توفيت والدته، ثم صهره، وبعدها خالته، وشقيق زوجته. ثم أخته.

وفُجع سلطان الطرب جورج وسوف، فجر السبت الماضي، بوفاة ابنه وديع إثر تداعيات جراحة تكميم المعدة.

جاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة، إثر عملية تكميم المعدة التي كان قد خضع لها منذ أكثر من أسبوع.

انهيار الوسوف

وظهر جورج أمام نعش نجله بعدما ألقى نظرة الوداع الأخيرة عليه، وهو منهار بالكلية، ومصاب بالصدمة.

ولم يتمالك وسوف نفسه وانهار بالبكاء، ليجلسه المحيطون به على كرسي، قبل سقوطه وفقد توازنه ورفض شرب الماء الذي قدّم له.

ويظهر المقطع الذي تم تداوله من جنازة وديع وسوف، داخل الكنسية، والده جورج وهو يضرب رأسه بيديه أكثر من مرة وكأنه غير مصدق لما يحدث.

وتم تشييع جثمان وديع وسوف، في بيروت على أنغام أيقونة والده الفنية “يوم الوداع”، وسط حضور كبير من الوسط الفني في لبنان والشخصيات العامة.