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رياضة

مشاهدة مباراة الكويت والإمارات بث مباشر اليوم في كأس الخليج 2023

منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023 "خليجي 25"

كتب فارس أبو شيحة
مباراة الكويت والإمارات بث مباشر اليوم في كأس الخليج 2023 watanserb.com
مباراة الكويت والإمارات بث مباشر اليوم في كأس الخليج 2023
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وطن- مشاهدة مباراة الكويت والإمارات بث مباشر اليوم، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، التي يترقبها عشاق وجماهير كرة القدم العربية في كل مكان.

وستقام مباراة الكويت والإمارات في منافسات كأس الخليج العربي 2023، على ملعب “نادي الميناء الأولمبي”، في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً، بتوقيت العراق والسعودية وبعض دول الخليج العربي.

توقيت مشاهدة مباراة الكويت والإمارات

كما وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وعمان، عند الساعة الخامسة والربع مساءً، بينما بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة الثالثة والربع مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون عند الساعة الثانية والربع مساءً.

تدريبات الإمارات في كأس الخليج 2023
تدريبات الإمارات في كأس الخليج 2023

مشاهدة مباراة الكويت الإمارات بث مباشر اليوم

وستبث مباراة الكويت والإمارات، على العديد وسائل الإعلام العراقية والعربية الخليجية المختلفة، المفتوحة للجميع بالمجان، لمشاهدة مباريات كأس الخليج العربي 2023، بنسخته ال25، المستضاف في مدينة البصرة العراقية.

تدريبات الإمارات
تدريبات الإمارات
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معلق مباراة الكويت والإمارات في كأس الخليج 2023

كما وسيعلق على مباراة الكويت أمام منافسه الإمارات، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023، المعلق الإماراتي عبد الحميد الجسمي، على قنوات الشارقة الرياضية.

وكان منتخب الكويت قد تلقى الخسارة أمام العنابي القطري بهدفين نظيفين دون رد، كما وتلقى منافسه الإمارات الخسارة أمام حامل اللقب البحرين بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى الماضية من دور المجموعات في البطولة الخليجية.

ترتيب الكويت والإمارات في كأس الخليج 2023

كما وآتى ترتيب المجموعة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023، قبيل بداية منافسات الجولة الثانية لذات المجموعة، فيما يلي:

(1) قطر (العنابي) 3 نقاط.

(2) البحرين (الأحمر) 3 نقاط.

(3) الإمارات (الأبيض) بدون نقاط.

(4) الكويت (الأزرق) بدون نقاط.

تدريبات الكويت في خليجي 25
تدريبات الكويت في خليجي 25

كما وستستمر فعاليات بطولة كأس الخليج العربي 2023، حتى ال19 من شهر يناير/ كانون الجاري، في مدينة البصرة العراقية.

تدريبات الكويت في كأس الخليج 2023
تدريبات الكويت في كأس الخليج 2023
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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