مشاهدة مباراة الكويت والإمارات بث مباشر اليوم في كأس الخليج 2023

وطن- مشاهدة مباراة الكويت والإمارات بث مباشر اليوم، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، التي يترقبها عشاق وجماهير كرة القدم العربية في كل مكان.
وستقام مباراة الكويت والإمارات في منافسات كأس الخليج العربي 2023، على ملعب “نادي الميناء الأولمبي”، في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً، بتوقيت العراق والسعودية وبعض دول الخليج العربي.
توقيت مشاهدة مباراة الكويت والإمارات
كما وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وعمان، عند الساعة الخامسة والربع مساءً، بينما بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة الثالثة والربع مساءً.
يـوم الـمـبـاراة 💪🏼
Match Day#وياك_يالأزرق#خليجي25 #أزرقنا_بيرقنا#الكويت_الامارات pic.twitter.com/ZKBGtSYa6L
— KuwaitFA (@KuwaitFA) January 10, 2023
أما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون عند الساعة الثانية والربع مساءً.
مشاهدة مباراة الكويت الإمارات بث مباشر اليوم
وستبث مباراة الكويت والإمارات، على العديد وسائل الإعلام العراقية والعربية الخليجية المختلفة، المفتوحة للجميع بالمجان، لمشاهدة مباريات كأس الخليج العربي 2023، بنسخته ال25، المستضاف في مدينة البصرة العراقية.
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معلق مباراة الكويت والإمارات في كأس الخليج 2023
كما وسيعلق على مباراة الكويت أمام منافسه الإمارات، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023، المعلق الإماراتي عبد الحميد الجسمي، على قنوات الشارقة الرياضية.
لجنة حكام خليجي زين 25 تعلن طاقمي تحكيم مباراتي الغد
>>التفاصيل🔽https://t.co/QiKZQSlGN0
#خليجي_زين25 | #الإمارات_الكويت #قطر_البحرين pic.twitter.com/tbX69XtGk3
— خليجي زين 25 (@AGCFF) January 9, 2023
وكان منتخب الكويت قد تلقى الخسارة أمام العنابي القطري بهدفين نظيفين دون رد، كما وتلقى منافسه الإمارات الخسارة أمام حامل اللقب البحرين بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى الماضية من دور المجموعات في البطولة الخليجية.
الأبيض يستعد لمواجهة الكويت الثلاثاء ..#منتخب_الإمارات #خليجي_25 pic.twitter.com/tPuMgfa0wd
— UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) January 8, 2023
ترتيب الكويت والإمارات في كأس الخليج 2023
كما وآتى ترتيب المجموعة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023، قبيل بداية منافسات الجولة الثانية لذات المجموعة، فيما يلي:
(1) قطر (العنابي) 3 نقاط.
(2) البحرين (الأحمر) 3 نقاط.
الأبيض يُنهي تحضيراته لمواجهة الكويت ..#منتخب_الإمارات #خليجي_25 pic.twitter.com/3jocuqNtel
— UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) January 9, 2023
(3) الإمارات (الأبيض) بدون نقاط.
(4) الكويت (الأزرق) بدون نقاط.
كما وستستمر فعاليات بطولة كأس الخليج العربي 2023، حتى ال19 من شهر يناير/ كانون الجاري، في مدينة البصرة العراقية.