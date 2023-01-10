مايلي سايروس عارية تماماً تحت الدش.. هكذا اختارت الترويج لألبومها الجديد!(شاهد)

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وطن- أشعلت المغنية الأمريكية مايلي سايروس حرارة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت مقطع فيديو لنفسها وهي عارية في الحمام.

ونشرت “سايروس” “أيقونة ديزني” السابقة على حسابها الرسمي على “إنستغرام” المقطع عبر خاصية “الاستوري” لينهال المعجبين بجنون لمشاهدته.

ووفقا للفيديو المنشور، فقد ظهرت “سايروس” وظهرها للكاميرا وهي تغني لنفسها في الحمام ، عارية تمامًا ومغطاة بالماء.

وكان شعرها الأشقر الأيقوني مبللا تمام وهي تمرر يديها من خلاله وتنظر السقف، حيث وقفت النجمة تحت زخات كالمطر الخافت ، محاطة بالبخار وأمامها جدار أخضر داكن.

رابط للطلب المسبق للألبوم

وعبر الفيديو، أضافت مايلي رابطًا إلى موقعها الرسمي على الويب حيث يمكن رؤية رابط الطلب المسبق لألبومها الجديد.

ومن المقرر إصدار أحدث ألبوماتها، Endless Summer Vacation ، في 10 مارس/آذار المقبل ، بعد ثلاث سنوات من آخر ألبوم لها قلوب بلاستيكية.

وأعلنت المغنية الشابة البالغة من العمر 30 عامًا عن الألبوم في 5 يناير/كانون ثاني الجاري ووصف بأنه “رسالة حب” إلى لوس أنجلوس.

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وقامت مايلي بإزعاج العالم بموسيقاها الجديدة لأول مرة بعد لصق ملصقات في جميع أنحاء العالم تؤكد للجماهير أن العام الجديد سيجلب “مايلي الجديدة”.

غلاف الألبوم

ويحتوي غلاف الألبوم على مايلي معلقة في الهواء ممسكة بأرجوحة على خلفية زرقاء ساطعة.

وارتدت “سايروس” شعرها الأشقر بضفائر فضفاضة وغطت وجهها بزوج من النظارات الشمسية السوداء الكبيرة وتصدرت المظهر بشفة حمراء.

كما ارتدت المغنية بذلة سوداء تتميز بفتحة فوق وركها وزوج من الكعب الخنجر الأسود المدبب.

كما استضافت حفلة ليلة رأس السنة الجديدة لمايلي مع عرابتها دوللي بارتون وأخبرت المشاهدين أن ألبومها المنفرد الجديدة سيصدر في الشهر التالي.

هل ستعود لزوجها ليام هيمسورث؟

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد لاحظ عشاق “سايروس” أن تاريخ الإصدار المذكور في 13 يناير يتزامن مع عيد ميلاد زوجها السابق، ليام هيمسورث.

وترك الموعد المعجبين المتفانين يتساءلون عما إذا كانت الأغنية أو الألبوم الجديد سيحظى بإيماءات تجاه علاقتهم التي بدأت لأول مرة في عام 2009، حيث كانت بداية ليام ومايلي صعبة لكنهما تزوجا لاحقًا في ديسمبر 2018.

ومع ذلك ، استمر زواجهما ثمانية أشهر فقط قبل أن يقررا موعد الانفصال في أغسطس/آب 2019 وتم الانتهاء من طلاقهما لاحقًا في عام 2020.