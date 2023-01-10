الثلاثاء, يناير 10, 2023
الرئيسيةحياتنامايلي سايروس عارية تماماً تحت الدش.. هكذا اختارت الترويج لألبومها الجديد!(شاهد)
حياتنا

مايلي سايروس عارية تماماً تحت الدش.. هكذا اختارت الترويج لألبومها الجديد!(شاهد)

مايلي سايروس أرفقت في الفيديو رابطا للطلب المسبق للألبوم

كتب سالم حنفي
مايلي سايروس عارية watanserb.com
مايلي سايروس
- Advertisement -

وطن- أشعلت المغنية الأمريكية مايلي سايروس حرارة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت مقطع فيديو لنفسها وهي عارية في الحمام.

ونشرت “سايروس” “أيقونة ديزني” السابقة على حسابها الرسمي على “إنستغرام” المقطع عبر خاصية “الاستوري” لينهال المعجبين بجنون لمشاهدته.

ووفقا للفيديو المنشور، فقد ظهرت “سايروس” وظهرها للكاميرا وهي تغني لنفسها في الحمام ، عارية تمامًا ومغطاة بالماء.

مايلي سايروس عارية في الحمام
مايلي سايروس عارية في الحمام

وكان شعرها الأشقر الأيقوني مبللا تمام وهي تمرر يديها من خلاله وتنظر السقف، حيث وقفت النجمة تحت زخات كالمطر الخافت ، محاطة بالبخار وأمامها جدار أخضر داكن.

رابط للطلب المسبق للألبوم

وعبر الفيديو، أضافت مايلي رابطًا إلى موقعها الرسمي على الويب حيث يمكن رؤية رابط الطلب المسبق لألبومها الجديد.
ومن المقرر إصدار أحدث ألبوماتها، Endless Summer Vacation ، في 10 مارس/آذار المقبل ، بعد ثلاث سنوات من آخر ألبوم لها قلوب بلاستيكية.

وأعلنت المغنية الشابة البالغة من العمر 30 عامًا عن الألبوم في 5 يناير/كانون ثاني الجاري ووصف بأنه “رسالة حب” إلى لوس أنجلوس.

- Advertisement -

وقامت مايلي بإزعاج العالم بموسيقاها الجديدة لأول مرة بعد لصق ملصقات في جميع أنحاء العالم تؤكد للجماهير أن العام الجديد سيجلب “مايلي الجديدة”.

غلاف الألبوم

ويحتوي غلاف الألبوم على مايلي معلقة في الهواء ممسكة بأرجوحة على خلفية زرقاء ساطعة.

مايلي معلقة في الهواء ممسكة بأرجوحة على خلفية زرقاء ساطعة
مايلي معلقة في الهواء ممسكة بأرجوحة على خلفية زرقاء ساطعة

وارتدت “سايروس” شعرها الأشقر بضفائر فضفاضة وغطت وجهها بزوج من النظارات الشمسية السوداء الكبيرة وتصدرت المظهر بشفة حمراء.

سايروس

كما ارتدت المغنية بذلة سوداء تتميز بفتحة فوق وركها وزوج من الكعب الخنجر الأسود المدبب.
كما استضافت حفلة ليلة رأس السنة الجديدة لمايلي مع عرابتها دوللي بارتون وأخبرت المشاهدين أن ألبومها المنفرد الجديدة سيصدر في الشهر التالي.

هل ستعود لزوجها ليام هيمسورث؟

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد لاحظ عشاق “سايروس” أن تاريخ الإصدار المذكور في 13 يناير يتزامن مع عيد ميلاد زوجها السابق، ليام هيمسورث.

وترك الموعد المعجبين المتفانين يتساءلون عما إذا كانت الأغنية أو الألبوم الجديد سيحظى بإيماءات تجاه علاقتهم التي بدأت لأول مرة في عام 2009، حيث كانت بداية ليام ومايلي صعبة لكنهما تزوجا لاحقًا في ديسمبر 2018.
ومع ذلك ، استمر زواجهما ثمانية أشهر فقط قبل أن يقررا موعد الانفصال في أغسطس/آب 2019 وتم الانتهاء من طلاقهما لاحقًا في عام 2020.

المصدرديلي ستار ، ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تفاصيل صادمة لمقتل فتاة جزائرية في بلجيكا بعد استدراجها بـ”سناب شات”

بعدما فضح أسرر العائلة المالكة البريطانية..تراجع حاد لشعبية الأمير هاري

فيديو مفزع لتصادم سيارتين بالكويت بسبب تفحيط في مكان غير مناسب

نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي يهاجم شيرين عبدالوهاب بشراسة قبل يومين من حفلها!

غيابات مؤثرة في تشكيلة ريال مدريد ضد فالنسيا في كأس السوبر الإسباني

شيك من البنك المركزي الكويتي باسم “السيسي” الشخصي بمبلغ ضخم يثير جدلاً كبيراً(شاهد)

شاعر عراقي يهدد بقصف الرياض وينتظر الأمر خلال تأبين قاسم سليماني (فيديو)

فيلم الحارة.. ألفاظ بذيئة ومشاهد حميمية تثير غضب الأردنيين(شاهد)

مشاهدة مباراة الكويت والإمارات بث مباشر اليوم في كأس الخليج 2023

كريستيانو رونالدو لم ينتقل للقصر بعد.. 17 صورة داخل الفندق الذي يقيم به بـ305 ألف دولار شهرياً!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC