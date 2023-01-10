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لماذا يجب عليك أن تحجز أسوأ مقعد في الطائرة؟ خبير سفر يشرح السبب

كشف الخبير أن المقعد يوجد في الصف الخلفي في المقصورة بجانب دورات المياه

كتب ايمان الباجي
لماذا يجب عليك أن تحجز أسوأ مقعد في الطائرة؟ خبير سفر يشرح السبب watanserb.com
لماذا يجب عليك أن تحجز أسوأ مقعد في الطائرة؟
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وطنيقول الخبير والصحفي المعني بشؤون السفر الجوي جون بيرفيت، إنه دائمًا ما يختار عندما يسافر “أسوأ” مقعد على متن الطائرة، وذلك حسب رأيه لضمان حصوله على الراحة وعدم التعرض للإزعاج.

“أسوأ مقعد على متن الطائرة”

بينما يشدد معظم المسافرين على اختيار أفضل مقعد على متن الطائرة، يقول بورفيت إنه دائمًا ما يختار “أسوأ” مقعد على متن الطائرة عندما يسافر وهو المقعد الذي يكون في الصف الخلفي في المقصورة بجانب دورات المياه، حسب ما أوردته صحيفة ميرور البريطانية.

وفي حديثه مع “escape.com.au”، كشف الخبير أنه يختار هذا المقعد عندما يسافر حول العالم، لأنه يمكن أن يكون في الواقع المكان الأكثر راحة للجلوس، على الرغم من أن الكثير من الركاب لا يريدون الجلوس فيه.

دائمًا ما يختار الخبير “أسوأ” مقعد على متن الطائرة لكي يحصل على الراحة

وأوضح بورفيت أنه بعد جلوسه أمام أحد الركاب المزعجين، أثناء رحلة طيران طويلة، تعهد بعدم تكرار التجربة نفسها مرة أخرى.

وعلى متن إحدى الرحلات الجوية، أدرك بورفين أثناء سيره في الممر نحو الحمام، وجود جدار خلف الصف الأخير من المقاعد، لذا في حال جلس هناك، لا يمكن لأحد أن يركله في ظهره مرة أخرى.

وقال موضحا: “في تلك اللحظة قررت أن الصف الخلفي سيكون المكان الوحيد الذي سأجلس فيه في الرحلات الطويلة. وبالتأكيد، حجزت مقعدا في الصف الخلفي من المقصورة، والأفضل من ذلك، كان المقعد بجانب النافذة. وتبين لي أنني وجدت أفضل مقعد في الطائرة”.

هذا المقعد يضمن عدم التعرض للاصطدام بالمضيفين أو المضيفات ولا بعربات الخدمة

مزايا المقعد

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استعراض بورفيت مزايا مقعده المختار، والذي قال إنه يمنح خصوصية أكبر للمسافر ويضمن عدم التعرض للاصطدام بالمضيفين أو المضيفات ولا بعربات الخدمة، أو حتى للركل.

علاوة على ذلك، إذا أراد المسافر النوم، فكل ما عليه القيام به هو أن يميل باتجاه النافذة ويستريح، حسب ما أكده الخبير.

المصدرميرور البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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