لماذا يجب عليك أن تحجز أسوأ مقعد في الطائرة؟ خبير سفر يشرح السبب

- Advertisement -

وطن– يقول الخبير والصحفي المعني بشؤون السفر الجوي جون بيرفيت، إنه دائمًا ما يختار عندما يسافر “أسوأ” مقعد على متن الطائرة، وذلك حسب رأيه لضمان حصوله على الراحة وعدم التعرض للإزعاج.

“أسوأ مقعد على متن الطائرة”

بينما يشدد معظم المسافرين على اختيار أفضل مقعد على متن الطائرة، يقول بورفيت إنه دائمًا ما يختار “أسوأ” مقعد على متن الطائرة عندما يسافر وهو المقعد الذي يكون في الصف الخلفي في المقصورة بجانب دورات المياه، حسب ما أوردته صحيفة ميرور البريطانية.



وفي حديثه مع “escape.com.au”، كشف الخبير أنه يختار هذا المقعد عندما يسافر حول العالم، لأنه يمكن أن يكون في الواقع المكان الأكثر راحة للجلوس، على الرغم من أن الكثير من الركاب لا يريدون الجلوس فيه.

وأوضح بورفيت أنه بعد جلوسه أمام أحد الركاب المزعجين، أثناء رحلة طيران طويلة، تعهد بعدم تكرار التجربة نفسها مرة أخرى.

وعلى متن إحدى الرحلات الجوية، أدرك بورفين أثناء سيره في الممر نحو الحمام، وجود جدار خلف الصف الأخير من المقاعد، لذا في حال جلس هناك، لا يمكن لأحد أن يركله في ظهره مرة أخرى.

وقال موضحا: “في تلك اللحظة قررت أن الصف الخلفي سيكون المكان الوحيد الذي سأجلس فيه في الرحلات الطويلة. وبالتأكيد، حجزت مقعدا في الصف الخلفي من المقصورة، والأفضل من ذلك، كان المقعد بجانب النافذة. وتبين لي أنني وجدت أفضل مقعد في الطائرة”.

مزايا المقعد

- Advertisement -

استعراض بورفيت مزايا مقعده المختار، والذي قال إنه يمنح خصوصية أكبر للمسافر ويضمن عدم التعرض للاصطدام بالمضيفين أو المضيفات ولا بعربات الخدمة، أو حتى للركل.

علاوة على ذلك، إذا أراد المسافر النوم، فكل ما عليه القيام به هو أن يميل باتجاه النافذة ويستريح، حسب ما أكده الخبير.