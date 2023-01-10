الثلاثاء, يناير 10, 2023
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لا يعرفها الكثيرون..طريقة سهلة لإزالة البقع الصفراء من الوسائد

كانت الطريقة الأكثر شيوعًا لإزالة البقع الصفراء هي استخدم مزيل البقع "Napisan"

كتب ايمان الباجي
لا يعرفها الكثيرون..طريقة سهلة لإزالة البقع الصفراء من الوسائد watanserb.com
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وطن- الوسادة مهمة جدََا في حياتنا لكي نحصل على نوم مريح وهادئ. ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أنه بمرور الوقت قد تتحول إلى اللون الأصفر وتتسبب في ظهور بقع على مدى فترة من الزمن.

البقع الصفراء على الوسائد

يمكن أن تؤدي الوسائد المتسخة إلى العديد من المشكلات مثل الروائح الكريهة واضطربات النوم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إثارة ردود فعل تحسسية أو إصابة الرئتين.

تتحول الوسائد إلى اللون الأصفر بسبب العرق، وهناك أسباب أخرى وراء تحولها إلى هذا اللون، بما في ذلك النوم بشعر مبلل والمستحضرات والزيوت والرطوبة.

ويقول الخبراء أنه يجب تنظيف الوسائد كل ستة أشهر، واستبدالها كل عام إلى عامين وهو أمر مهم في منع آلام الظهر والرقبة.

وفي هذا السياق، شارك عشاق التنظيف السيدة هينش طرقًا مختلفة لتنظيف الوسائد وإزالة بقع العرق، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

بمرور الوقت قد تتحول الوسائد إلى اللون الأصفر وتسبب بالتالي العديد من الأمراض

ونشرت إحدى النساء على صفحة السيدة هينش لنصائح التنظيف على فيس بوك، وطلبت النصيحة حول كيفية إزالة البقع الصفراء من وسادتها واستعادة لونها الأبيض، حيث كتبت سارة روزان:”صباح الخير. أحتاج إلى مساعدة لإزالة الاصفرار من الوسائد، ما هي أفضل النصائح؟”

طريقة فعالة لإزالة البقع الصفراء من الوسائد

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سرعان ما تم إغراق المنشور بتعليقات من عشاق التنظيف المتحمسين الذين شاركوا أهم نصائحهم. ووفقًا لعشاق السيدة هينش، كانت الطريقة الأكثر شيوعًا لإزالة البقع الصفراء هي استخدم مزيل البقع”Napisan“.

مسحوق مزيل البقع Napisan

وكتبت أليسون ريدل:”انقعي الوسائد في نابيسان طوال الليل أو على الأقل لبضع ساعات. ثم قومي بوضعها في الغسالة، مع إضافة المزيد من مادة Napisan والمنظفات المعتادة.”

وقالت ميشيل توهي: “إضافة Napisan إلى الوسائد يساعد للغاية.”

وعلقت صوفيا أشمور قائلة:”يجعلنا هذا المنظف وكأننا نحصل على وسائد جديدة في كل مرة نقوم فيها بغسلها.”

يساعد Napisan على إزالة الجراثيم والبقع، حتى في درجات الحرارة المنخفضة.

يمكن شراء المنتج من مجموعة متنوعة من المتاجر المختلفة، بما في ذلك محلات السوبر ماركت بحوالي 3 جنيهات إسترلينية إلى 4 جنيهات إسترلينية.

طرق أخرى

أوصت تعليقات أخرى من عشاق التنظيف باستخدام الخل الأبيض وصودا الخبز للمساعدة في إزالة البقع الصفراء.

حيث قالت أليس تيلدا إن استخدام الخل وصودا الخبز، ووضع هذا الخليط على البقع الموجودة على الوسائد يساعد حقََا.

يمكن أن تساعد صودا الخبز على امتصاص أي روائح موجودة على الوسادة

تساعد صودا الخبز على امتصاص أي روائح موجودة على الوسادة، بينما يساعد الخل الأبيض في التخلص من البقع.

وفقًا للخبراء في Dreams، يجب غسل الوسائد عند 60 درجة مئوية على الأقل. في حين أن هذا قد لا يزيل بالكامل البقع والعلامات، إلا أنه يمكن في الواقع أن يساعد في التخلص من البكتيريا.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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