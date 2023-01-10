الأربعاء, يناير 11, 2023
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الهدهد

كاتب إماراتي يهاجم خليل البلوشي ويصفه بالمرتزق ويتهمه اتهاماً باطلاً.. لماذا؟!

محمد تقي زعم أن خليل البلوشي تفاعل مع هدف المنتخب القطري في المرمى البحريني بشكل مبالغ فيه مقابل تفاعله مع هدفي المنتخب البحريني

كتب سالم حنفي
خليل البلوشي محمد تقي watanserb.com
الإعلامي العماني والمعلق الرياضي بشبكة قنوات "بي إن سبورت" وقنوات "الكاس" القطرية خليل البلوشي
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وطن– أثار المحلل والكاتب الصحفي الإماراتي محمد تقي، موجةَ غضب ضده بعد تطاوله على الإعلامي العماني والمعلق الرياضي بشبكة قنوات “بي إن سبورت” وقنوات “الكاس” القطرية، خليل البلوشي، ووصفه بالمرتزِق.

ونشر “تقي” عبر حسابه في “تويتر“، مقطع فيديو يوثّق تعليق “البلوشي” على أهداف المبارة التي جمعت المنتخب القطري ونظيره البحريني ضمن تصفيات المجموعة الثانية بكأس الخليج المقامة في مدينة البصرة، مساء الاثنين، ليعلّق عليه بالقول: “شاهد وانصت كيف تفاعل المعلق خليل البلوشي مع هدف المنتخب القطري وهدفين المنتخب البحريني”.

وأضاف مهاجِماً “البلوشي” بالقول: “دائماً المرتزق لا يعرف الحياد ابداً حتى وان كان الاعلام أمانه سامية واخلاقية”.

ردود مُلجِمة من المغردين على ادعاءات محمد تقي

من جانبهم، أكد المغردون أنّ تفاعل خليل البلوشي مع الأهداف الثلاثة التي تم تسديدها في المباراة، كان متوازناً جداً ولم يأتِ مع منتخب ضد آخر، مشددين على أن الغرض من نشر التغريدة والفيديو ليس إلا فتح باب جديد للفتنة.

وفي هذا السياق، قال المغرد ناجي علي إبراهيم مفنّداً ادعاءاته: “التفاعل كان واحداً في الأهداف الثلاثة”.

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وهاجم مغرد مغربي الكاتب الإماراتي محمد تقي، قائلاً: “بلا فتنه ولا في شي معلق رائع”.

وعلّق المغرد العماني المهندس، أحمد الجنيبي، على ادعاءات “تقي” بالقول: “مافي فرق.. وانت ماعندك سالفة غير خليل قال وخليل سوى تدور تفاعل تبي تسوي لنفسك قيمة استحي على نفسك كانك ياهل ترا تضحك الناس عليك”.

من جانبه، كذّب مغرد بحريني ادعاءات “تقي” بالقول: “للأمانة ما شفت فرق ، التفاعل واحد . لا تبالغون و لا تدخلون في نوايا الناس . و مبروك لأحمرنا و حظ اوفر للعنابي”.

كما ردّ عليه مغرد إماراتي منتقداً إشعاله للفتنة بالقول: “الحين شو استفدت انت بهالكلام ؟! غير التقليل من عمرك !! لا تسوي ل … خواشيق”.

فوز المنتخب البحريني على المنتخب القطري

وتأهل منتخب البحرين للدور نصف النهائي من البطولة بفوزه على قطر، بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقدّم منتخب قطر بهدف عن طريق لاعبه أحمد علاء الدين في الدقيقة الـ34، ثم تعادل منتخب البحرين في الدقيقة الـ72 بهدف محمد وعد بالخطأ في مرماه، ثم أضاف عبد الله يوسف هدف الفوز للبحرين في الدقيقة الـ89.

وبهذه النتيجة رفع منتخب البحرين رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وتأهل مباشرة للدور نصف النهائي، بينما يحتل منتخب قطر المركز الثاني بفارق الأهداف عن الكويت، ولكلٍ منهما 3 نقاط، أما منتخب الإمارات فيتذيّل مجموعته دون نقاط.

هدف قاتل للكويت في مرمى الإمارات

كما شهدت الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس الخليج المقامة في مدينة البصرة العراقية، فوز الكويت على الإمارات بهدف قاتل.

وسجّل أحمد الظفيري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليقتنصَ المنتخب الكويتي ثلاث نقاط ثمينة للغاية أعادته إلى المنافسة على بطاقة الصعود للدور نصف النهائي، بعدما خسر في المباراة الأولى أمام قطر بهدفين دون رد.

وهذه هي الخسارة الثانية لمنتخب الإمارات، بعدما خسر في مباراة الجولة الأولى أمام البحرين بهدف نظيف، ليتذيل المجموعة بدون نقاط.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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