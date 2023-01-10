كاتب إماراتي يهاجم خليل البلوشي ويصفه بالمرتزق ويتهمه اتهاماً باطلاً.. لماذا؟!

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وطن– أثار المحلل والكاتب الصحفي الإماراتي محمد تقي، موجةَ غضب ضده بعد تطاوله على الإعلامي العماني والمعلق الرياضي بشبكة قنوات “بي إن سبورت” وقنوات “الكاس” القطرية، خليل البلوشي، ووصفه بالمرتزِق.

ونشر “تقي” عبر حسابه في “تويتر“، مقطع فيديو يوثّق تعليق “البلوشي” على أهداف المبارة التي جمعت المنتخب القطري ونظيره البحريني ضمن تصفيات المجموعة الثانية بكأس الخليج المقامة في مدينة البصرة، مساء الاثنين، ليعلّق عليه بالقول: “شاهد وانصت كيف تفاعل المعلق خليل البلوشي مع هدف المنتخب القطري وهدفين المنتخب البحريني”.

وأضاف مهاجِماً “البلوشي” بالقول: “دائماً المرتزق لا يعرف الحياد ابداً حتى وان كان الاعلام أمانه سامية واخلاقية”.

ردود مُلجِمة من المغردين على ادعاءات محمد تقي

من جانبهم، أكد المغردون أنّ تفاعل خليل البلوشي مع الأهداف الثلاثة التي تم تسديدها في المباراة، كان متوازناً جداً ولم يأتِ مع منتخب ضد آخر، مشددين على أن الغرض من نشر التغريدة والفيديو ليس إلا فتح باب جديد للفتنة.

وفي هذا السياق، قال المغرد ناجي علي إبراهيم مفنّداً ادعاءاته: “التفاعل كان واحداً في الأهداف الثلاثة”.

التفاعل كان واحداً في الأهداف الثلاثة. — Naji Alibrahim (@NajiAlibrahim) January 10, 2023

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وهاجم مغرد مغربي الكاتب الإماراتي محمد تقي، قائلاً: “بلا فتنه ولا في شي معلق رائع”.

بلا فتنه ولا في شي معلق رائع — الحب كله🇲🇦حبيته فيك🇲🇦fcb (@mvg97649080) January 10, 2023

وعلّق المغرد العماني المهندس، أحمد الجنيبي، على ادعاءات “تقي” بالقول: “مافي فرق.. وانت ماعندك سالفة غير خليل قال وخليل سوى تدور تفاعل تبي تسوي لنفسك قيمة استحي على نفسك كانك ياهل ترا تضحك الناس عليك”.

مافي فرق

ونت ماعندك سالفة غير خليل قال وخليل سوى تدور تفاعل تبي تسوي لنفسك قيمة

استحي على نفسك كانك ياهل 👶

ترا تضحك الناس عليك — م.أحمد الجنيبي🇴🇲 (@hmdan00508734) January 10, 2023

من جانبه، كذّب مغرد بحريني ادعاءات “تقي” بالقول: “للأمانة ما شفت فرق ، التفاعل واحد . لا تبالغون و لا تدخلون في نوايا الناس . و مبروك لأحمرنا و حظ اوفر للعنابي”.

للأمانة ما شفت فرق ، التفاعل واحد . لا تبالغون و لا تدخلون في نوايا الناس . و مبروك لأحمرنا ☺️ و حظ اوفر للعنابي . — فرحَة الله يسعدها (@alnajdi_f) January 10, 2023

كما ردّ عليه مغرد إماراتي منتقداً إشعاله للفتنة بالقول: “الحين شو استفدت انت بهالكلام ؟! غير التقليل من عمرك !! لا تسوي ل … خواشيق”.

الحين شو استفدت انت بهالكلام ؟! غير التقليل من عمرك !! لا تسوي ل … خواشيق — Bu.Hessa 🇦🇪 (@aab1073) January 11, 2023

فوز المنتخب البحريني على المنتخب القطري

وتأهل منتخب البحرين للدور نصف النهائي من البطولة بفوزه على قطر، بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقدّم منتخب قطر بهدف عن طريق لاعبه أحمد علاء الدين في الدقيقة الـ34، ثم تعادل منتخب البحرين في الدقيقة الـ72 بهدف محمد وعد بالخطأ في مرماه، ثم أضاف عبد الله يوسف هدف الفوز للبحرين في الدقيقة الـ89.

وبهذه النتيجة رفع منتخب البحرين رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وتأهل مباشرة للدور نصف النهائي، بينما يحتل منتخب قطر المركز الثاني بفارق الأهداف عن الكويت، ولكلٍ منهما 3 نقاط، أما منتخب الإمارات فيتذيّل مجموعته دون نقاط.

هدف قاتل للكويت في مرمى الإمارات

كما شهدت الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس الخليج المقامة في مدينة البصرة العراقية، فوز الكويت على الإمارات بهدف قاتل.

وسجّل أحمد الظفيري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليقتنصَ المنتخب الكويتي ثلاث نقاط ثمينة للغاية أعادته إلى المنافسة على بطاقة الصعود للدور نصف النهائي، بعدما خسر في المباراة الأولى أمام قطر بهدفين دون رد.

وهذه هي الخسارة الثانية لمنتخب الإمارات، بعدما خسر في مباراة الجولة الأولى أمام البحرين بهدف نظيف، ليتذيل المجموعة بدون نقاط.