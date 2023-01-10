فيديو مفزع لتصادم سيارتين بالكويت بسبب تفحيط في مكان غير مناسب

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وطن– أثيرت حالة من الصدمة في الكويت، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق حادثا مروريا ناتج بشكل مباشر عما أطلق عليه رعونة شاب حاول إجراء “تفحيط” لكن الثمن الذي دفعه كان غاليا.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على موقع تويتر، وبثّته وسائل إعلام، سيارة يقودها شاب وسط أجواء مناخية سيئة جدا، بفعل كثافة الشبورة المائية والغيوم.

وتحرك الشاب بالسيارة، وحاول ممارسة التفحيط رغم أن المكان غير مناسب، فأدّى ذلك إلى اصطدامه بسيارة أخرى كانت متوقفة، كما بيّن مقطع الفيديو المتداول.

وعملية التفحيط هي عبارة عن تأدية حركات استهتاريه خلال قيادة السيارة، وهو ما يمثل تهديدا خطيرا للسلامة.

لكم التعليق

نهاية الاستهتار والرعونة شاب يقوم بوصله تقحيص وبالأخير اصطدم بسيارة متوقفه#الكويت pic.twitter.com/saYFuDBv1P — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 9, 2023

وقائع سابقة لممارسة التفحيط

وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في الكويت، ففي وقت سابق تم تداول مقطع لقطات أظهرت عملية “تفحيط” أمام دورية شرطة.

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وأظهرت تلك اللقطات تجمهر عدد من الأشخاص في حين تؤدي سيارة حركات بهلوانية بحضور دورية للشرطة.

وفيما تم تداول هذه اللقطات في مارس الماضي، إلا أن وزارة الداخلية نشرت صورة منها، وقالت إن المقطع “قديم”.

وذكرت الوزارة: “مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام قائد مركبة بأعمال الاستهتار والرعونة امام دورية، ويعود لعام 2008 حيث تم عمل اللازم في حينه”.

الإعلام الأمني:

قديم …. مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ويتضمن قيام قائد مركبة بأعمال الإستهتار والرعونة امام دورية، ويعود لعام 2008 حيث تم عمل اللازم في حينه pic.twitter.com/w0F6JN9cFt — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 9, 2022

وفي مارس 2021، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على قائد سيارة كان يقودها بصورة متهورة في مكان عام، مشيرة إلى أنه تم تغريمه.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “حكم قضائي بالحبس شهر لشخصين وغرامة 100 دينار بسبب الاستهتار والرعونة”.

حكم قضائي بالحبس شهر لشخصين وغرامة 100 دينار بسبب الاستهتار والرعونة pic.twitter.com/1mJlmQPzQe — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 18, 2021

وسبق أيضا أن تم تداول مقطع فيديو متداول، يوثق قيام عدد من الأشخاص بالتفحيط أمام إشارة مرور منطقة النهضة في الكويت.

حظر التفحيط في الكويت

ورياضة التفحيط من أكثر الرياضات شعبية في بعض الدول العربية بما في ذلك الكويت، إلا أن ممارستها ممنوعة في الشوارع، حيث تؤدي للعديد من الحوادث.

وتحظر الكويت أي نوع من أنواع القيادة المتهورة في الأماكن العامة لأنها تهدد حياة المواطنين، ويتم اتخاذ العقوبة على ممارستها في أماكن غير قانونية خارج مضامير السباقات والأماكن المخصصة لذلك.