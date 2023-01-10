الثلاثاء, يناير 10, 2023
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فاجعة تهز الجزائر.. وفيات جماعية بينها أُسر كاملة والسبب صادم!

في الشتاء يلجأ الجزائريون إلى مصادر طاقة للتدفئة يكون لها تداعيات خطيرة في الأغلب

كتب فهمي الورغمي
وفيات جماعية watanserb.com
وفيات جماعية
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وطن- تُوفي 17 شخصا من جرّاء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون في الجزائر، الثلاثاء، خلال الساعات الأربعين والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنت الحماية المدنية الجزائرية.

أرقام صادمة لوفيات أحادي أكسيد الكربون في الجزائر

وأكدت الحماية المدنية الجزائرية في معطيات لها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفاة 9 أشخاص من العائلة نفسها مساء، الاثنين، في منزلهم في بوسعادة، التي تبعد حوالى 250 كيلومترا جنوب الجزائر العاصمة.

وتتكون العائلة، بحسب ما نشرت الحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، من الأب والأم وخمسة أولاد وضيفين.

كما أشارت الحماية المدنية الجزائرية أيضاً، لوفاة زوجين وأطفالهم الأربعة في منزلهم ببلدية “عين ولمان” في ولاية سطيف (شمال الشرق) ليل الاثنين ـ الثلاثاء.

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مؤكدة أن الوفاة كانت ناجمة عن التسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من الموقد، وههو غاز سامّ وغير مرئي وعديم الرائحة.

أيضاً، فارق شخصان آخران الحياة، اختناقا بالغاز مساء، الاثنين، في مدينة مستغانم (شمال غرب)، نقلاً عن ذات المصدر.

فاجعة تهز الجزائر

وحول هذه الفاجعة التي هزت الجزائر، أكد وزير الداخلية، إبراهيم مراد، في تصريحات صحفية أنه “من المؤسف للغاية أن نشهد يوميا حالات مثل هذه، يجب ان تكون هناك حملات توعية أكثر.. سواء من قبلنا أو الإعلام أو المدارس وغيرهما”.

وفيات أحادي أكسيد الكربون في الجزائر
وفيات أحادي أكسيد الكربون في الجزائر

وتابع أنه”يجب أن تكون العائلات حذرة ويقظة ويتفادوا مثل هذه الحوادث المميتة، نشهد وفاة أطفال صغار وشباب، وراح بسببها عائلات كاملة”.

كوارث أجهزة التدفئة في الجزائر

ويلجأ الجزائريون، خلال فصل الشتاء ومع انخفاض معدلات الحرارة، خاصة في الأيّام الأخيرة، إلى أجهزة التدفئة، التي غالبًا ما تعمل بالغاز أو الغاز أويل.

الأمر الذي يجعل من الكثيرين عُرضة لمخاطر استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون، على الرغم من تحذيرات فرق الإغاثة.

وتواصل مصالح الحماية المدنية الجزائرية، التحذير بشكل دوري ومتواصل من التعرض لغاز أحادي أكسيد الكربون، مؤكدة أنه سامّ وغير مرئي وعديم الرائحة ويسبب الكثير من الوفيات في البلاد.

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فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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