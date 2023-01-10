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حياتنا

عشيقة كيليان مبابي الجديدة المزعومة تخرج ببيان ناري تكشف فيه الحقائق

تداول شائعة ارتباط "مبابي" بـ"روز" جاءت عقب انتهاء بطولة كأس العالم في قطر

كتب سالم حنفي
عشيقة كيليان مبابي الجديدة watanserb.com
عارضة الأزياء البلجيكية روز بيرترام ولاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي
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وطن – تكهنت الصحافة الفرنسية خلال الفترة الماضية وجود علاقة غرامية بين لاعب المنتخب الفرنسي ونجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي وعارضة الأزياء البلجيكية، روز يرترام .

العارضة البلجيكية البالغة من العمر 28 عامًا ، ولديها ابنتان مع لاعب كرة القدم جريجوري فان دير ويل (سابقًا من أياكس وباريس سان جيرمان) التي انفصلت عنه في عام 2022 ، استخدمت حسابها على انستجرام لنشر بيان تنكر فيه هذه العلاقة و تهاجم الصحافة بقسوة.

بيان روز بيرترام لنفي علاقتها مع كيليان مبابي

وقالت “روز” في بيانها إنه “عادة لا أرد على القيل والقال أو الشائعات ، ولكن هناك حد لا يجب تجاوزه. في الأسابيع القليلة الماضية ، انتشرت أكاذيب عني تسبب في ضرر جسيم لعائلتي ، ومن حولي وأنا.”

وأضافت: “لقد بدأ عام 2023 بالنسبة لي بالكراهية والتسلط عبر الإنترنت ، وللأسف هذه هي الصورة المحزنة لما أصبح عليه عالمنا. لا شيء قيل أو مكتوب صحيح بأي شكل من الأشكال. أسوأ جزء هو أن الناس يؤمنون حقًا بهذا الهراء على الرغم من عدم وجود دليل أو دليل على ما قيل عني والعديد من الأكاذيب تدمر صورتي وسمعتي”.

عارضة الازياء البلجيكية روز بيرترام تنفي شائعات ارتباطها باللاعب كليكان مبابي

وتابعت قائلة: “في عالم نتلقى فيه زيارات ونقرات وإعجابات وهذا هو كل ما يهم ، ننسى أحيانًا أننا ما زلنا بشرًا ويمكن للتنمر الإلكتروني للأسف أن يدمر حياتنا. لهذا السبب اعتقدت أنني بحاجة للتحدث ، لأننا إذا سمحنا لأي شخص أن يقول ما يريد ، فقد نبدأ في الاعتقاد بأن هذا أمر طبيعي”.

واختتمت قائلة:”هناك الكثير من الأشخاص الآخرين الذين يتعاملون مع هذا وهو شر محض. إلى عائلتي المخلصين وأصدقائي وداعمي ، أقدر دعمكم. انشر الحق والحب وكن لطيفًا لأن الحب في النهاية سيسود دائمًا. وَردَة”.

 

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شائعات ارتباط مبابي بعارضة الازياء البلجيكية

وكانت تقارير إعلامية، قد تحدثت عن أنّ نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي، انفصل عن صديقته المتحولة جنسياً إينيس راو، وبدأ بمواعدة عارضة الأزياء البلجيكية “ستيفاني روز بيرترام”، البالغة من العمر (28 عامًا).

ووفقاً لما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية، الشهر الفائت فإنّ عارضة الأزياء البلجيكية “ستيفاني روز بيرترام“، كان لديها علاقة، وكانت صديقة لأحد لاعبي باريس سان جيرمان في الماضي، وهو “جريجوري فان دير ويل” خلال فترة وجوده في باريس.

وفقًا للتقارير، تمّ تأكيد علاقتهما الجديدة من خلال الصور التي رفعها المصمم “إيلي مزراحي” على Instagram.

في الصور، يمكن رؤية العارضة البلجيكية، وهي تدعم مبابي في المونديال. كما كانت في قطر، بالإضافة إلى تكريس بعض الرسائل له، لذلك يُفترض أنهما الآن يتواعدان

انفصال مبابي عن المتحولة جنسياً إينبس راو

يشار إلى أن شائعات ارتباط كيليان مبابي جاءت مع تداول أنباء حول انفصاله عن المتحولة جنسيا إينيس راو، وهي عارضة أزياء تبلغ من العمر 32 عامًا.

المصدرماركا + انستغرام - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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