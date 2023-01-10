شيك من البنك المركزي الكويتي باسم “السيسي” الشخصي بمبلغ ضخم يثير جدلاً كبيراً(شاهد)

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وطن– زعم الأكاديمي المصري المعارض والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، محمود وهبة، بأن الكويت حولت مبلغا ضخما لحساب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي االشخصي في 26 يونيو/حزيران 2013، دون أن يدخل المبلغ خزينة الدولة.

وتحت عنوان: “هام وحساس تسريب الأموال لحساب السيسي شخصيا”، نشر “وهبة” صورة للشيك المزعوم، لافتا إلى أن الشيك صادر من بنك الكويت المركزي، بقيمة 350 مليون دينار كويتي وبما يعادل وقتها 1,233.01 مليار دولار أمريكي.

فقط للعلم الشيك المتداول من دكتور محمود وهبة فوتوشوب لسبب ان مافيش IBAN على الشيك وهو المعمول به بالكويت منذ ٢٠١١ وعلى ذلك يكون الشيك غير حقيقى حيث حذف جزء لايعرفة احد سوى العاملين بغرفة المقاصة بالبنوك pic.twitter.com/Hh0rmFmqOk — راجى عفو الله (@EmaarW) January 9, 2023

خبير مصرفي ينفي صحة الشيك

من جانبه، نفى حبير مصرفي مصري معارض مقيم في الخارج، صحة ما ورد في ادعاءات الاكاديمي محمود وهبة.

وقال الخبير المصرفي في حسابه عبر “تويتر” والذي يحمل اسما وهميا:” فقط للعلم الشيك المتداول من دكتور محمود وهبة فوتوشوب لسبب ان مافيش IBAN على الشيك وهو المعمول به بالكويت منذ ٢٠١١ وعلى ذلك يكون الشيك غير حقيقى حيث حذف جزء لايعرفة احد سوى العاملين بغرفة المقاصة بالبنوك”.

فقط للعلم الشيك المتداول من دكتور محمود وهبة فوتوشوب لسبب ان مافيش IBAN على الشيك وهو المعمول به بالكويت منذ ٢٠١١ وعلى ذلك يكون الشيك غير حقيقى حيث حذف جزء لايعرفة احد سوى العاملين بغرفة المقاصة بالبنوك pic.twitter.com/Hh0rmFmqOk — راجى عفو الله (@EmaarW) January 9, 2023

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ونشر الخبير المصرفي ومالك حساب “راجي عفو الله” صورة لرقم الايبان الخاص ببنك الكويت المركزي والذي لم يظهر على صورة الشيك المزعوم.

دة رقم الايبان بتاع بنك الكويت المركزى pic.twitter.com/7Ef0xac4RS — راجى عفو الله (@EmaarW) January 9, 2023

واكد على أن “بنك الكويت المركزى أصدر بتعميم استخدام الايبان على كل حسابات البنوك فى ٢٠١١ والمقاصة اليومية بين البنوك تتم بغرفة المقاصة بالمركزى اليا اعتمادا على رقم الايبان المطبوع على الشيكات عبر نظام يتم فية ايداع كل شيكات البنوك ليتم المقاصة الالية وربما الكترونيا الان ويتم يوميا مرتين”.

مرة صباحا فى الثامنة ليتم تقديم شيكات اليوم نفسة واستلام الشيكات المرتجعة الغير مدفوعة ومرة فى الثانية عشر ظهرا لخصم واضافة الشيكات بالحسابات اليا — راجى عفو الله (@EmaarW) January 9, 2023

اصدر بنك الكويت المركزى بتعميم استخدام الايبان على كل حسابات البنوك فى ٢٠١١ والمقاصة اليومية بين البنوك تتم بغرفة المقاصة بالمركزى اليا اعتمادا على رقم الايبان المطبوع على الشيكات عبر نظام يتم فية ايداع كل شيكات البنوك ليتم المقاصة الالية وربما الكترونيا الان ويتم يوميا مرتين — راجى عفو الله (@EmaarW) January 9, 2023

وشدد على أن عملية المقاصة وفقا لتعميم البنك المركزي الكويتي تتم “مرة صباحا فى الثامنة ليتم تقديم شيكات اليوم نفسة واستلام الشيكات المرتجعة الغير مدفوعة ومرة فى الثانية عشر ظهرا لخصم واضافة الشيكات بالحسابات اليا”.

مرة صباحا فى الثامنة ليتم تقديم شيكات اليوم نفسة واستلام الشيكات المرتجعة الغير مدفوعة ومرة فى الثانية عشر ظهرا لخصم واضافة الشيكات بالحسابات اليا — راجى عفو الله (@EmaarW) January 9, 2023

حجم الودائع والاستثمارات الكويتية في مصر

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في ديسمبر/كانون الأول الفائت عن حجم الاستثمارات الكويتية في جمهورية مصر العربية والتي بلغت 621 مليون دينار مع نهاية ديسمبر 2021، بينما تودع الهيئة العامة للاستثمار 4 ودائع بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي لدى البنك المركزي المصري.

ووفقا لما نقلته صحيفة “القبس” آنذاك، قالت الهيئة العامة للاستثمار ردا على سؤال للنائب أسامة الزيد، فإن الكويت تستثمر في مصر بقطاعات البنوك والغاز والبترول والخدمات المالية، والعقار والسياحة، وكذلك الودائع الاستثمارية.

وبينت الهيئة في ردها على النائب أن الودائع الكويتية في مصر عبارة عن وديعة أولى بمبلغ ملياري دولار ولمدة 5 سنوات وبسعر فائدة متغير، وتم إيداعها بناء على قرار مجلس الوزراء في 2013.

كما أشارت إلى أن الوديعة الثانية قررها مجلس الوزراء في 2015، بمبلغ ملياري دولار موزعة على ثلاث ودائع، وبفائدة %2.5 سنويا تدفع على أساس نصف سنوي (كل ستة أشهر) اعتبارا من تاريخ إيداع مبلغ الوديعة.