الثلاثاء, يناير 10, 2023
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رد صادم من وزير المالية الأردني على نائب وعده بتزويجه خالته حال حقق معدل النمو المتوقع (شاهد)

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اعترض على أسلوب النائب وقرر حذف المداخلة من المضبطة

كتب سالم حنفي
وزير المالية الأردني watanserb.com
وزير المالية محمد العسعس
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وطن– شهد مجلس النواب الأردني واقعة طريفة بطلها النائب محمد العلاقمة، بعد سخريته من وزير المالية محمد العسعس وتعهداته بتحقيق معدل نمو مرتفع.

وخلال الجلسة التي عقدت، الاثنين، تحدى النائب محمد العلاقمة إمكانية تحقيق الحكومة نسبة النمو الحقيقي في الموازنة العامة للسنة المالية 2023، متعهداً خلال جلسة تشريعية الاثنين بعقد قران خالته على محمد العسعس وزير المالية حال الوفاء بذلك.

وقال “العلاقمة” موجها حديثه لـ”العسعس” ومذكرا إياه بموقف خلال مناقشة العام السابق: ” وعدك بحملك على أكتافي إذا حققت نسبة 2.5% وهذا لم يحدث لأنك لم تحققها”.

وتابع “العلاقمة” سخريته بالقول: “سأزوجك واحدة من خالاتي إذا حققت نسبة النمو التي أعلنتها في خطابك”.

ومع اعتراض رئيس المجلس أحمد الصفدي واستنكاره لمثل هذه الأحاديث داخل البرلمان، رد “العلاقمة” بأنه ما يعرضه عبارة عن “تحفيز” للوزير.

محمد العلاقمة ينتقد البنود المتعلقة بالرواتب والموظفين في الموازنة الجديدة

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وانتقد العلاقمة بنوداً وردت في الموازنة تتعلق برواتب الموظفين والمتقاعدين ومواجهة مشكلتي البطالة والفقر، معتبراً أنها “لا تحمل انفراجاً قريباً”.

وطالب النائب زهير السعيديين من رئيس مجلس النواب حذف كلمة العلاقمة وهو الأمر الذي وافق عليها مجلس النواب وشطبها.

وقال “الصفدي” بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية أن المجلس يلوم الإعلام عندما يهاجمه، وهذا من أسباب الهجوم.

وكما افادت المصادر ذاتها، أن النائب “العلاقمة” حاول الخروج من قاعة البرلمان من أجل حضور اجتماع لجنة، إلا أن رئيس البرلمان “الصفدي” رفض انعقاد اللجنة وقرر إلغاء جميع اجتماعات اللجان خلال مناقشة الموازنة العامة.

رد محمد العسعس على عرض العلاقمة

ونقلت وسائل الإعلام عن “العلاقمة” في تصريح له عقب الجلسة بأن وزير المالية همس له قائلا: “لأول مرة اتمنى ان لا أحقق نسبة النمو حتى لا أتزوج خالتك “.

الحكومة تقر بنود الموازنة لعام 2023

وكانت الحكومة الأردنية، قد اعلنت عن موازنة عام 2023 متوقعة أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية 2.5 مليار دولار وان يبلغ التضخم 3.8 بالمئة وبمعدل نمو حقيقي يبلغ 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة.

ووفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية الأردني محمد العسعس، فإن أبرز عناصر موازنة عام 2023 وبموجبها يبلغ العجز في ميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.1 بالمئة.

وعن الإيرادات العامة قال “العسعس” أنها ستبلغ 13.5 مليار دولا بارتفاع بنسبة 7.4 بالمئة عن عام 2022، لافتا إلى أن الموازنة خصصت مبلغ 500 مليون دولار للإنفاق على “رؤية التحديث الاقتصادي” فيما خصصت لخطة الإصلاح الإداري مبلغ 56 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالدين العام قال وزير المالية الأردني انه يبلغ في موازنة العام المقبل 45 مليار دولار تشكل من الناتج المحلي الإجمالي نحو 87 بالمئة في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 52 مليار دولار.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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