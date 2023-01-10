الثلاثاء, يناير 10, 2023
الرئيسيةحياتناراقي شرعي مغربي يغتصب شقيقتين.. والتحقيق يكشف مفاجآت أخرى!
حياتنا

راقي شرعي مغربي يغتصب شقيقتين.. والتحقيق يكشف مفاجآت أخرى!

يروج المتهم لخدماته عبر حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة قناة "اليوتيوب"

كتب رفيف عبدالله
راقي شرعي مغربي يغتصب شقيقتين.. والتحقيق يكشف مفاجآت أخرى! watanserb.com
راقي شرعي مغربي
- Advertisement -

وطن– أوقفت السلطات الأمنية في المغرب، راقي شرعي، تورط في استغلال ضحاياه من النساء جنسياً.

وتم توقيف المتهم البالغ من العمر 29 عاماً، من قبل الشرطة في مدينة طنجة، بعدما تقدمت شقيقتان بشكوى ضده.

11 ضحية

لكن التحقيقات، كشفت عن مستجدات ومفاجآت أخرى بحسب ما ذكرت صحيفة “طنجة 24“، المحلية.

وقالت الشقيقتان في شكواهما، إن الراقي الشرعي اعتدى جنسياً على كل واحدة منهما على حدى، بحجة إخضاعهما لجلسات رقية شرعية في محل يكتريه بحي “الجيراري”. في طنجة.

وكشفت اعترافات الراقي أن الشقيقتان ليستا الضحيتان الوحيدتان للمتهم، حيث تحدث عن 11 حالة عرضها لهذا النوع من الاعتداءات الجنسية.

عنف وتهديد

وستبدأ فصول محاكمة الراقي الشرعي الأسبوع المقبل، وذلك بعد الاستماع لباقي النساء والفتيات الضحايا اللواتي مارس معهن الجنس.

- Advertisement -

وقال المتهم في اعترافه، إنه كان يستعمل معهن العنف وتحت التهديد.

ويوجد من بين الضحايا عدد من المتزوجات اللواتي لم يخبرن أزواجهن بتفاصيل تعرضهن للاغتصاب. وذلك خوفاً من الفضيحة والطلاق.

ويروج المتهم لخدماته عبر حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة قناة “اليوتيوب”.

5 هواتف محمولة

هذا وقد عثرت عناصر الشرطة أثناء تفتيش منزل المتهم، على الأدوات والتمائم التي تستعمل في أفعال الشعوذة.

كما عثرت الشرطة على خمسة هواتف محمولة تحتوي على صور وفيديوهات لاغتصابه وممارسته الجنس مع الضحايا، وثقها بنفسه لابتزازهم.

ويجري حاليا إخضاع الهواتف الخمسة للخبرات التقنية الضرورية.

معالج روحي بالجنس!

وشهدت تونس جريمة مماثلة، حين ادعى شخص أنه معالج روحي، وقام بخداع مئات النساء من أجل إقامة علاقات جنسية معه.

وبحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس“ حينها عن مصادر قضائية، فقد تم اعتقال المعالج الروحي الذي عرفت قضيته باسم “المشعوذ بلقاسم”، بعد بث تقرير تلفزيوني اعترف فيه بالجريمة.

حيث قامت صحفية في قناة “الحوار التونسي“، بالادعاء أنها زبونة جديدة، فحاول المتهم إقناعها بأن العلاقة الجنسية بينهما هي علاج المشكلة التي تواجهها.

وقالت المتحدثة باسم محكمة أريانة بضواحي تونس، فاطمة بوقطاية، إن الرجل كان يخضع للتحقيق قبل بث التقرير. بسبب أنشطته المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بولغا كاهولي

ويسمي المتهم نفسه على صفحته عبر “فيسبوك”، باسم “بولغا كاهولي”، ويجذب ضحاياه – نساء فقط –  عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتهم للصحافية إن أساليبه تعطي نتائج مضمونة، مدعياً أنه تم شفاء ما بين 800 و900 امرأة عن طريق ما أطلق عليه اسم “الجلسات الجنسية”.

وكان المشعوذ يأمر ضحيته بإعداد منزل شاغر ليتمكن من تأمين ‘حصص العلاج’ في مكان هادئ وبعيدا عن أعين الناس.

وبمجرد أن تطمئن له الضحية حتى يستفرد بها. وتتحول المسألة إلى عملية اغتصاب واعتداء جنسي بعد أن يقوم بتصوير ضحيته وهي بصدد معاشرته.

المصدرطنجة 24 ، رصد وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
رياضة

مشهد صادم.. جمهور الوداد يُشعل تطوان بأعمال عنف وتخريب

الهدهد

الجزائر تعيد في موريتانيا ما تمكنت من تحقيقه في تونس.. خطة جديدة لعزل المغرب

تقارير

موقع أمريكي يكشف عن ذريعة محمد السادس لعدم افتتاح سفارة للمغرب في تل أبيب

الهدهد

موقع استخباري أمريكي يتوقع تدهوراً كبيراً في العلاقات بين المغرب وتونس لهذا لسبب!

الهدهد

الجزائر ترفض فتح مجالها الجوي أمام الخطوط الملكية المغربية.. ما القصة؟

الهدهد

العثور على كائنات عاشت في المغرب منذ ملايين السنين واكتشاف جديد مذهل

الهدهد

شخصيات سياسية وعسكرية عديدة من قطر وسلطنة عُمان تطير إلى المغرب.. من هي ولماذا؟!

تقارير

الكونفيدنسيال: محمد السادس يبدأ عطلة خارجية فخمة برفقة أصدقائه وفرقاطة قوات خاصة(شاهد)

الهدهد

مولاي هشام ابن عم محمد السادس يطالب المغاربة بالتحرك لإقرار الملكية الدستورية (شاهد)

الهدهد

هل أجبر محمد السادس والدة اللاعب سفيان امرابط على مصافحته وتقبيل يده؟(شاهد)

الهدهد

عبد المجيد تبون يكشف تفاصيل صادمة عن القطيعة مع المغرب ولأول مرة يتحدث عن إنجازات “أسود الأطلس”

حياتنا

المغرب: هذا ما كشفته وفاة رجل في أحضان فتاة خلال ممارسة الدعارة!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هبة عبوك تخرج عن صمتها وترد على خيانة أشرف حكيمي! (شاهد)

لماذا يجب عليك أن تحجز أسوأ مقعد في الطائرة؟ خبير سفر يشرح السبب

زواج كريستيانو رونالدو من جورجينا سراً يشعل السوشيال ميديا.. كيف حدث ذلك! (شاهد)

خادمة تبتز أسرة عمانية بصور “خاصة جدا” التقطتها سرا وهذا ما طلبته

أمان سات.. سبب فشل إطلاق أول قمر صناعي لسلطنة عمان

رد صادم من وزير المالية الأردني على نائب وعده بتزويجه خالته حال حقق معدل النمو المتوقع (شاهد)

الأمن العام الأردني يفجر مفاجأة مدوية عن فيديو معنفة إربد!

فيديو صادم يُظهر صناديق مخلفات ونفايات تغزو أحد مساجد الكويت

لا يعرفها الكثيرون..طريقة سهلة لإزالة البقع الصفراء من الوسائد

بث مباشر مباراة قطر والبحرين اليوم يلا شوت في خليجي 25

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC