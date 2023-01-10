تفاصيل التحرش الجنسي بسونيا سويد من قبل رئيس اتحاد الكرة الفرنسي

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وطن- وجّهت وكيل الأعمال “سونيا سويد”، عبر صحيفة “ليكيب” اليومية وإذاعة “أر ام سي” في فرنسا، اتهامات مباشرة لرئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم “نويل لوغريت” متهمة إياه بسلوك جنسي غير لائق.

سونيا سويد تتهم لوغريت بالتحرش

وروت سويد، في تصريحات نارية أمام الإعلام الفرنسي، حادثة تحرش سابقة كانت ضحيتها مع رئيس الاتحاد الفرنسي في لقاء جمعهما في منزله للترويج لكرة القدم النسائية.

واتهمت سونيا سويد إحدى أهم وكيلات اللاعببن في كرة القدم الفرنسية، بول لوغرانت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بالتحرش الجنسي.

وكشفت سويد أنه جمعها لقاءها مع رئيس الاتحاد الفرنسي في بيته، حيث كانت على موعد عمل وكان من المفروض أن تحضر معهم بريجيت هنريك نائبة الرئيس السابقة.

💬 "Mon président me voit comme deux seins et un cul" L'agente de sportifs Sonia Souid dénonce sur BFMTV des comportements déplacés de Noël Le Graët ⤵ pic.twitter.com/gj3QZRFRd8 — BFMTV (@BFMTV) January 9, 2023

وحول ذلك اللقاء وما تعرضت له قالت سونيا سويد: “ذهبت إلى شقته؛ عندما وصلت، كان هناك زجاجة شامبانيا، أصبت بالدهشة تمامًا لكني واصلت المكوث هناك، فنحن قبل كي شيء في جلسة عمل.”

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وتابعت: “تحدثنا عن كرة القدم النسائية إلا أن بريجيت هنريك (نائبة رئيس الاتحاد السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم) لم تأت، لكن المثير أنه تبين عدم مجيئها بالأساس”.

وأضافت: “خلال هذا الموعد تطورت الأمور، أخبرني بوضوح تام أنه إذا كنا أقرب، فستتحقق أفكاري؛ وأنه من ذلك المنطلق، سيكون لديه دافع أكبر لمساعدتي في هذا الاتجاه”.

انهارت سونيا سويد الوكيلة الشهيرة لعدة نجمات في كرة القدم، باكية خلال المقابل.

وفي وصفها لشعورها قالت سونيا: “تلقيت صفعة كبيرة.. شعرت بخيبة أمل من رئيسي. بالنسبة لي، يجب أن يكون نموذجيًا ولم يكن كذلك”.

وزيرة الرياضة الفرنسية تتضامن مع سونيا سويد

من جانبها، دخلت وزيرة الرياضة والألعاب الأولمبية الفرنسية، “إميلي كاستيرا” على خط التصريحات وعبرت عن مساندتها لسونيا سويد.

وعلقت كاستيرا بقولها “أبارك لك، سونيا سويد على شجاعة شهادتك. سيكون تحقيقنا جديرا بذلك. أراك قريبا”.

بدوره، قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقد اجتماع عاجل وطلب توضيحات من نويل لوغرانت، رئيس الاتحاد الفرنسي الذي يواجه عدة مشاكل وتحقيقات حول فساد مالي وأخلاقي ومطالبات باستقالته.

وجّهت وكيل الأعمال سونيا سويد، اليوم في صحيفة "ليكيب" اليومية واذاعة "أر ام سي" اتهامات مباشرة لرئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت متهمة إياه بسلوك جنسي غير لائق.

وروت سويد حادثة سابقة مع رئيس الاتحاد الفرنسي في لقاء للترويج لكرة القدم النسائية pic.twitter.com/Sk2JScy9nC — خالد العنزي (@khaledalanze) January 10, 2023

لوغريت يهاجم زيدان

ومؤخرا، هاجم لوغريت في مقابلة مع شبكة RMC الفرنسية النجم الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشار إلى إمكانية انتقال زيدان لتدريب البرازيل قائلا: “سأكون مندهشا إذا ذهب إلى هناك. يفعل ما يريد، هذا ليس شأني. لم يسبق لي أن التقيت به. لم نفكر أبدًا في الانفصال عن ديدييه”.

وتابع حديثه: “زيدان يمكنه الذهاب حيث يريد لتدريب أي ناد في أوروبا، سيكون لديه ما يشاء. لكني لا أستطيع تصديق تدريبه للبرازيل”.

وفي السياق، نفى لوغرنت، الاتصال بزيدان للتفاوض معه بشأن تدريب المنتخب الوطني وأنه لن يرد عليه في حال الاتصال به قائلا: “لم أتصل به حتى هاتفيا. لماذا أتصل به لقد اتفقت مع ديدييه”.

وأعلن الاتحاد تمديد عقد المدرب ديدييه ديشان، السبت الماضي، بعد أن قاد فرنسا إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، حيث خسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في قطر الشهر الماضي. وكان زيدان مرشحا لخلافة ديشان.

كيليان مبابي يتضامن مع زيدان

عبر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، عن دعمه الصريح للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد تصريحات لرئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم نويل لوغريت.

وقال “مبابي” عبر حسابه على تويتر بعد بث مقابلة لوغريت: “زيدان هو فرنسا، لا تجوز إساءة الأدب بهذا الشكل في حق أسطورة”.

من جانبها، قالت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي كاستيرا ردا على تصريحات لوغريت، حول زيدان، قائلة إن “رئيس أكبر اتحاد رياضي في البلاد تجاوز الحدود”.