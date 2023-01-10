الثلاثاء, يناير 10, 2023
الرئيسيةالهدهدتفاصيل التحرش الجنسي بسونيا سويد من قبل رئيس اتحاد الكرة الفرنسي
الهدهد

تفاصيل التحرش الجنسي بسونيا سويد من قبل رئيس اتحاد الكرة الفرنسي

نويل لوغريت استدعى وكيلة الأعمال سونيا سويد في منزله وتحرش بها جنسيا

كتب فهمي الورغمي
التحرش الجنسي بسونيا سويد watanserb.com
التحرش الجنسي بسونيا سويد
- Advertisement -

وطن- وجّهت وكيل الأعمال “سونيا سويد”، عبر صحيفة “ليكيب” اليومية وإذاعة “أر ام سي” في فرنسا، اتهامات مباشرة لرئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم “نويل لوغريت” متهمة إياه بسلوك جنسي غير لائق.

سونيا سويد تتهم لوغريت بالتحرش

وروت سويد، في تصريحات نارية أمام الإعلام الفرنسي، حادثة تحرش سابقة كانت ضحيتها مع رئيس الاتحاد الفرنسي في لقاء جمعهما في منزله للترويج لكرة القدم النسائية.

واتهمت سونيا سويد إحدى أهم وكيلات اللاعببن في كرة القدم الفرنسية، بول لوغرانت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بالتحرش الجنسي.

وكشفت سويد أنه جمعها لقاءها مع رئيس الاتحاد الفرنسي في بيته، حيث كانت على موعد عمل وكان من المفروض أن تحضر معهم بريجيت هنريك نائبة الرئيس السابقة.

التحرش الجنسي بسونيا سويد من قبل رئيس اتحاد الكرة الفرنسي
التحرش الجنسي بسونيا سويد من قبل رئيس اتحاد الكرة الفرنسي

وحول ذلك اللقاء وما تعرضت له قالت سونيا سويد: “ذهبت إلى شقته؛ عندما وصلت، كان هناك زجاجة شامبانيا، أصبت بالدهشة تمامًا لكني واصلت المكوث هناك، فنحن قبل كي شيء في جلسة عمل.”

- Advertisement -

وتابعت: “تحدثنا عن كرة القدم النسائية إلا أن بريجيت هنريك (نائبة رئيس الاتحاد السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم) لم تأت، لكن المثير أنه تبين عدم مجيئها بالأساس”.

وأضافت: “خلال هذا الموعد تطورت الأمور، أخبرني بوضوح تام أنه إذا كنا أقرب، فستتحقق أفكاري؛ وأنه من ذلك المنطلق، سيكون لديه دافع أكبر لمساعدتي في هذا الاتجاه”.

انهارت سونيا سويد الوكيلة الشهيرة لعدة نجمات في كرة القدم، باكية خلال المقابل.

وفي وصفها لشعورها قالت سونيا: “تلقيت صفعة كبيرة.. شعرت بخيبة أمل من رئيسي. بالنسبة لي، يجب أن يكون نموذجيًا ولم يكن كذلك”.

سونيا سويد تتهم لوغريت بالتحرش
سونيا سويد تتهم لوغريت بالتحرش
اتهمت سونيا سويد إحدى أهم وكيلات اللاعببن في كرة القدم الفرنسية بول لوغرانت
اتهمت سونيا سويد إحدى أهم وكيلات اللاعببن في كرة القدم الفرنسية بول لوغرانت
اتهمت سونيا سويد إحدى أهم وكيلات اللاعببن في كرة القدم الفرنسية بول لوغرانت
اتهمت سونيا سويد إحدى أهم وكيلات اللاعببن في كرة القدم الفرنسية بول لوغرانت

وزيرة الرياضة الفرنسية تتضامن مع سونيا سويد

من جانبها، دخلت وزيرة الرياضة والألعاب الأولمبية الفرنسية، “إميلي كاستيرا” على خط التصريحات وعبرت عن مساندتها لسونيا سويد.

وعلقت كاستيرا بقولها “أبارك لك، سونيا سويد على شجاعة شهادتك. سيكون تحقيقنا جديرا بذلك. أراك قريبا”.

بدوره، قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقد اجتماع عاجل وطلب توضيحات من نويل لوغرانت، رئيس الاتحاد الفرنسي الذي يواجه عدة مشاكل وتحقيقات حول فساد مالي وأخلاقي ومطالبات باستقالته.

لوغريت يهاجم زيدان

ومؤخرا، هاجم لوغريت في مقابلة مع شبكة RMC الفرنسية النجم الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشار إلى إمكانية انتقال زيدان لتدريب البرازيل قائلا: “سأكون مندهشا إذا ذهب إلى هناك. يفعل ما يريد، هذا ليس شأني. لم يسبق لي أن التقيت به. لم نفكر أبدًا في الانفصال عن ديدييه”.

وتابع حديثه: “زيدان يمكنه الذهاب حيث يريد لتدريب أي ناد في أوروبا، سيكون لديه ما يشاء. لكني لا أستطيع تصديق تدريبه للبرازيل”.

وفي السياق، نفى لوغرنت، الاتصال بزيدان للتفاوض معه بشأن تدريب المنتخب الوطني وأنه لن يرد عليه في حال الاتصال به قائلا: “لم أتصل به حتى هاتفيا. لماذا أتصل به لقد اتفقت مع ديدييه”.

وأعلن الاتحاد تمديد عقد المدرب ديدييه ديشان، السبت الماضي، بعد أن قاد فرنسا إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، حيث خسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في قطر الشهر الماضي. وكان زيدان مرشحا لخلافة ديشان.

كيليان مبابي يتضامن مع زيدان

عبر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، عن دعمه الصريح للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد تصريحات لرئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم نويل لوغريت.

وقال “مبابي” عبر حسابه على تويتر بعد بث مقابلة لوغريت: “زيدان هو فرنسا، لا تجوز إساءة الأدب بهذا الشكل في حق أسطورة”.

من جانبها، قالت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي كاستيرا ردا على تصريحات لوغريت، حول زيدان، قائلة إن “رئيس أكبر اتحاد رياضي في البلاد تجاوز الحدود”.

المصدرتويتر، صحيفة ليكيب، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
رياضة

ريال مدريد يفكر في إقالة أنشيلوتي وهذا هو المدرب البديل

حياتنا

كيليان مبابي يتصدى للدفاع عن زين الدين زيدان بعد إهانة رئيس الاتحاد الفرنسي له

رياضة

بعد صفقة رونالدو .. الهلال السعودي يتفاوض مع زيدان

حياتنا

ابن زين الدين زيدان يتزوج ملكة جمال في المغرب.. من هي؟ (شاهد)

رياضة

الاتحاد الفرنسي يحسم أمر تولي زيدان تدريب منتخب فرنسا

رياضة

ديشامب يضع زيدان في ورطة!

رياضة

تقرير يكشف سبب رفض زيدان حضور نهائي كأس العالم 2022

رياضة

فينسينت أبو بكر .. أول لاعب يُسجل ويطرد بعد زيدان في مونديال 2006 (شاهد)

رياضة

إزاحة الستار عن تمثال زيدان الشمعي في باريس (شاهد)

حياتنا

عضلات مفتولة وطول ممشوق .. هكذا استعرض زيدان أبناءه في حديقة منزله

رياضة

فضيحة مدوية حول مسلسل شائعات انضمام زين الدين زيدان لـ”باريس سان جيرمان”

رياضة

صلعة زيدان بحلة جديدة قريباً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا تشعل المواقع بأحدث ظهور (شاهد)

هل باع السيسي “القلعة” للإمارات من الباب الخلفي؟.. غضب في مصر والحكومة تنفي

وصية رغدة تحدث ضجة.. هذا ما طلبته وهي بكامل قواها الصحية والعقلية (فيديو)

الأمير هاري ينشر قصة حميمة جدًا حول ممارسة الجنس مع ميغان ماركل! (صور)

إطلالة صادمة لفيفي عبده بدون مكياج وتواسي جورج وسوف (فيديو)

حقيقة وجود أسماك في صحراء السعودية ومفاجأة بشأن الفيديو المتداول

كأس الخليج 2023 العراق: قطر تخسر أمام البحرين والكويت تُقصي الإمارات (شاهد)

رمسيس الثاني.. مفاجأة بشأن أغبى محاولة سرقة بمصر وسخرية واسعة (فيديو)

فضيحة جيفري ابستين.. قتلوا بطلها وكلما حاولوا كتمانها من جهة فلتت من أخرى

فوضى في مجلس الأمة الكويتي.. هرج ومرج ونواب يصرخون (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC