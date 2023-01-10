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وطن- تصدر صاحب الأرض العراق والبحرين، جدول ترتيب دور مجموعات خليجي 25 العراق، بعد نهاية الجولة الثانية، المقامة في مدينة البصرة العراقية.

وحقق منتخب العراق (أسود الرافدين) الفوز النظيف على نظيره السعودية (الصقور الخضر)، بهدفين دون مقابل، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023 العراق “خليجي 25”.

أبرز نتائج دور مجموعات خليجي 25 العراق الجولة الثانية

كما وفاز البحرين على قطر بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في مباراة مثيرة وقوية بين كلا المنتخبين، إلى جانب إقصاء الإمارات واليمن من البطولة الخليجية، بعد الخسارة الثانية لهما على التوالي أمام الكويت وعمان.

ترتيب دور مجموعات خليجي 25 العراق

وجاء نتائج ترتيب دور مجموعات كأس الخليج العربي 2023 ” خليجي 25″، مع نهاية الجولة الثانية، كما يلي:

المجموعة الأولى

(1) العراق (أسود الرافدين) 4 نقاط.

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(2) عمان (الأحمر) 4 نقاط.

(3) السعودية (الصقور الخضر) 3 نقاط.

(4) اليمن (النسور السبئية) بدون نقاط.

المجموعة الثانية

(1) البحرين (الأحمر) 6 نقاط.

(2) قطر (العنابي) 3 نقاط.

(3) الكويت (الأزرق) 3 نقاط.

(4) الإمارات (الأبيض) بدون نقاط.

وستنطلق المنافسات الختامية من دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25“، الخميس، على أن تنتهي الجمعة.

كما سيحسم 3 منتخبات خليجية بالعبور إلى دور نصف نهائي بطولة خليجي 25، برفقة حامل اللقب البحرين الذي حسم تأهله بعد فوزه الثاني على التوالي على العنابي القطري بهدفين مقابل هدف وحيد.

يذكر بأن منافسات كأس خليجي 25 العراق، التي انطلقت الجمعة في ال9 من هذا الشهر، ستستمر حتى ال19 شهر يناير/ كانون الثاني الجاري على ملعب (البصرة) الدولي.