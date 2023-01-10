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رياضة

ترتيب دور مجموعات خليجي 25 العراق بعد نهاية الجولة الثانية

العراق والبحرين في الصدارة مع نهاية الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب دور مجموعات خليجي 25 العراق الجولة الثانية watanserb.com
ترتيب دور مجموعات خليجي 25 العراق
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وطن- تصدر صاحب الأرض العراق والبحرين، جدول ترتيب دور مجموعات خليجي 25 العراق، بعد نهاية الجولة الثانية، المقامة في مدينة البصرة العراقية.

وحقق منتخب العراق (أسود الرافدين) الفوز النظيف على نظيره السعودية (الصقور الخضر)، بهدفين دون مقابل، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023 العراق “خليجي 25”.

أبرز نتائج دور مجموعات خليجي 25 العراق الجولة الثانية

كما وفاز البحرين على قطر بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في مباراة مثيرة وقوية بين كلا المنتخبين، إلى جانب إقصاء الإمارات واليمن من البطولة الخليجية، بعد الخسارة الثانية لهما على التوالي أمام الكويت وعمان.

احتفال منتخب الكويت بعد فوزه على الإمارات
احتفال منتخب الكويت بعد فوزه على الإمارات

 

ترتيب دور مجموعات خليجي 25 العراق

وجاء نتائج ترتيب دور مجموعات كأس الخليج العربي 2023 ” خليجي 25″، مع نهاية الجولة الثانية، كما يلي:

المجموعة الأولى

(1) العراق (أسود الرافدين) 4 نقاط.

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(2) عمان (الأحمر) 4 نقاط.

(3) السعودية (الصقور الخضر) 3 نقاط.

(4) اليمن (النسور السبئية) بدون نقاط.

ترتيب دور مجموعات خليجي 25
ترتيب دور مجموعات خليجي 25

المجموعة الثانية

(1) البحرين (الأحمر) 6 نقاط.

(2) قطر (العنابي) 3 نقاط.

(3) الكويت (الأزرق) 3 نقاط.

(4) الإمارات (الأبيض) بدون نقاط.

ترتيب دور مجموعات خليجي 25 ا
ترتيب دور مجموعات خليجي 25 ا

وستنطلق المنافسات الختامية من دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25“، الخميس، على أن تنتهي الجمعة.

فوز البحرين على العنابي القطري
فوز البحرين على العنابي القطري

كما سيحسم 3 منتخبات خليجية بالعبور إلى دور نصف نهائي بطولة خليجي 25، برفقة حامل اللقب البحرين الذي حسم تأهله بعد فوزه الثاني على التوالي على العنابي القطري بهدفين مقابل هدف وحيد.

فوز الكويت على الإمارات خليجي 25
فوز الكويت على الإمارات خليجي 25

يذكر بأن منافسات كأس خليجي 25 العراق، التي انطلقت الجمعة في ال9 من هذا الشهر، ستستمر حتى ال19 شهر يناير/ كانون الثاني الجاري على ملعب (البصرة) الدولي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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