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الهدهد

الأمن العام الأردني يفجر مفاجأة مدوية عن فيديو معنفة إربد!

مواقع التواصل ضجت بفيديو يوثق تعنيف زوج لزوجته بشكل قاسٍ

كتب سالم حنفي
معنفة اربد watanserb.com
تفاصيل مديرية الأمن العام الأردنية حول معنفة إربد
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وطن– كشفت مديرية الأمن العام الأردنية تفاصيل الفيديو الذي ضجت به مواقع التواصل خلال الساعات الماضية وظهر فيه صوت زوجة تتعرض للتعنيف من قبل زوجها في مدينة إربد شمال المملكة.

وقلت مديرية الامن العام في بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “إدارة حماية الأسرة تمكنت من تحديد الزوجة ومكان سكنها وتبين أنها لم تتقدم بشكوى وانها قد سافرت برفقة زوجها الى احدى الدول العربية”.

ونقل البيان عن الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام قوله إن العاملين في ادارة حماية الاسرة تابعوا التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهر خلاله صوت سيدة يظهر بأنها تتعرض للتعنيف من قبل زوجها وبالرغم من عدم وجود اية معلومات في الفيديو الا ان العاملين في ادارة حماية الاسرة تمكنوا منذ يوم أمس من تحديد مكان الفيديو والسيدة التي ظهرت خلاله”.

وكشف المتحدث بأنه تبين بأنها لم تتقدم بأية شكوى وانها تعيش حياتها مع زوجها وأنها غادرت برفقته زوجها الى احدى الدول العربية. مشيراً إلى انه سيتم استكمال اجراءات التحقيق حال عودتها الى البلد.

زوج يعنف زوجته

وكانت مواقع التواصل قد ضجت بانتشار مقطع فيديو وُصف بأنه صادم جداً، يوثّق صراخ امرأة يتم تعنيفها بشكل شبه يومي من قبل زوجها وهو يهددها بالقتل.

وسُمع في المقطع المتداول، صراخ هستيري من قبل السيد،ة بينما أخذ الزوج يقول لها: “هتموتي بين إيدي اليوم”، وهما يسكنان في محافظة إربد، وتحديداً بمنطقة مستشفى إربد التخصصي.

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شكاوى من غياب دور الدولة

في سياق متصل، شكت الحركة النسوية في الأردن من غياب دور الدولة في مواجهة تعنيف الزوجة، حتى في الحالات التي يتم الإبلاغ فيها عن تلك الجرائم.

وقالت الحركة، إنّ السلطات لا توفّر خطوطاً ساخنة تمكّن ضحايا التعنيف من اللجوء إليها، وهو ما يزيد من عزلتهم مع معنفيهم.

كما يشكو الضحايا أيضاً من صعوبة إجراءات تقديم بلاغ ضد المعنفين، عدا عن الاستهتار واللوم الذي يتلقَّونه من قبل غالبية المسؤولين.

المصدرتويتر ، فيسبوك ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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