الأمن العام الأردني يفجر مفاجأة مدوية عن فيديو معنفة إربد!

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وطن– كشفت مديرية الأمن العام الأردنية تفاصيل الفيديو الذي ضجت به مواقع التواصل خلال الساعات الماضية وظهر فيه صوت زوجة تتعرض للتعنيف من قبل زوجها في مدينة إربد شمال المملكة.

وقلت مديرية الامن العام في بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “إدارة حماية الأسرة تمكنت من تحديد الزوجة ومكان سكنها وتبين أنها لم تتقدم بشكوى وانها قد سافرت برفقة زوجها الى احدى الدول العربية”.

ونقل البيان عن الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام قوله إن العاملين في ادارة حماية الاسرة تابعوا التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهر خلاله صوت سيدة يظهر بأنها تتعرض للتعنيف من قبل زوجها وبالرغم من عدم وجود اية معلومات في الفيديو الا ان العاملين في ادارة حماية الاسرة تمكنوا منذ يوم أمس من تحديد مكان الفيديو والسيدة التي ظهرت خلاله”.

وكشف المتحدث بأنه تبين بأنها لم تتقدم بأية شكوى وانها تعيش حياتها مع زوجها وأنها غادرت برفقته زوجها الى احدى الدول العربية. مشيراً إلى انه سيتم استكمال اجراءات التحقيق حال عودتها الى البلد.



زوج يعنف زوجته

وكانت مواقع التواصل قد ضجت بانتشار مقطع فيديو وُصف بأنه صادم جداً، يوثّق صراخ امرأة يتم تعنيفها بشكل شبه يومي من قبل زوجها وهو يهددها بالقتل.

وسُمع في المقطع المتداول، صراخ هستيري من قبل السيد،ة بينما أخذ الزوج يقول لها: “هتموتي بين إيدي اليوم”، وهما يسكنان في محافظة إربد، وتحديداً بمنطقة مستشفى إربد التخصصي.

انتشر على مواقع التواصل فيديو يسمع فيه صراخ امرأة يتم تعنيفها بشكل شبه يومي من قبل زوجها الذي يقول لها: "حتموتي بين ايدي اليوم" تحت هاشتاق #معنفة_اربد⁩، وبحسب المعلومات القليلة المتوافرة عن المجرم فاسمه علي ويسكن في محافظة إربد مقابل مستشفى إربد التخصصي pic.twitter.com/fIXg5rIQLF — الحركة النسوية في الأردن (@feminist_move_j) January 9, 2023

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شكاوى من غياب دور الدولة

في سياق متصل، شكت الحركة النسوية في الأردن من غياب دور الدولة في مواجهة تعنيف الزوجة، حتى في الحالات التي يتم الإبلاغ فيها عن تلك الجرائم.

وقالت الحركة، إنّ السلطات لا توفّر خطوطاً ساخنة تمكّن ضحايا التعنيف من اللجوء إليها، وهو ما يزيد من عزلتهم مع معنفيهم.

كما يشكو الضحايا أيضاً من صعوبة إجراءات تقديم بلاغ ضد المعنفين، عدا عن الاستهتار واللوم الذي يتلقَّونه من قبل غالبية المسؤولين.