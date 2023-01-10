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أمان سات.. سبب فشل إطلاق أول قمر صناعي لسلطنة عمان

صاروخ تابع لشركة بريطانية حمل القمر رفقة 8 أقمار أخرى

كتب خالد السعدي
قمر صناعي watanserb.com
فشل إطلاق أول قمر صناعي لسلطنة عمان
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وطن– فشل أول قمر صناعي عماني “أمان سات” في الوصول إلى المدار المحدد له، وذلك بعد إطلاقه عبر صاروخ بالمملكة المتحدة، فيما أصدرت الشركة التي أطلقت الصاروخ بيانا توضيحيا يستعرض تفاصيل ما جرى في تلك المحاولة.

وفشل ‏صاروخ تابع لشركة فيرجين أوربيت البريطانية في أول مهمة له، وذلك بعد فقدانه تسعة أقمار صناعية وعدم قدرته على إيصالها إلى مدارها، ومن بين هذه الأقمار، أول قمر صناعي لسلطنة عمان‬.

وأصدرت الشركة، بيانا قالت فيه إن الفشل جاء بعد إطلاق محرك المرحلة الثانية للصاروخ بسرعة تزيد عن 11000 ميل في الساعة.

 

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الشركة أكدت جاهزيتها للحدث

وكانت شركة فيرجين أوربيت، قد أكدت في وقت سابق، أنها جاهزة للمضي قدما في المهمة التاريخية من مطار كورنوال جنوب غربي انجلترا.

وقامت طائرة عملاقة من طراز جامبو 747، بحمل صاروخ فوق المحيط الأطلسي قبل انطلاقه حاملا تسعة أقمار صناعية فوق الأرض.

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وسبق أن أرجأت شركة فيرجين، محاولة إطلاق الصاروخ قبل عيد الميلاد لإجراء اختبارات إضافية في وقت متأخر، لكن الشركة قالت إن الموقف جيد الآن للمضي قدما في الرحلة، قبل أن تفشل المهمة.

وفي تصريحات سابقة، قال دان هارت، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجين أوربيت: “بعد التأكد من سلامة كل الجوانب التقنية واستيفاء كل اللوائح والأكواد، فإنه من دواعي السرور أن نرى أن هذا المسعى التاريخي على وشك أن يتحقق”.

يُشار إلى أنه تم إرسال صواريخ إلى الفضاء من بريطانيا من قبل، ولكن ليس لوضع الأقمار الصناعية في المدار.

واقتصرت تلك الجهود السابقة على كونها جزءا من التدريبات العسكرية أو لأبحاث حول الغلاف الجوي وكانت المركبات الفضائية تعود إلى الأرض مباشرة.

موعد إطلاق أول قمر صناعي خاص بسلطنة عمان

وحددت سلطنة عمان تاريخ إطلاق أول قمر صناعي خاص بها باسم “عمانسات-1″، حيث قال وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعيد بن حمود المعولي، إن العمل ما يزال جاريا لإطلاق أول قمر صناعي عماني وسيكون موعد الإطلاق في عام 2025.

وأضاف أن هناك عدة جهات تعمل في هذا الجانب، حيث تم الحصول على الأدوات التمويلية المناسبة لهذا المشروع في نهاية العام الماضي.

وتابع: “تأخرنا على حجز المدار بسبب تأخر التمويل، لذا باشرنا بحجز مدار جديد بحيث يكون الإطلاق الجديد بعد سنتين من الآن”.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في قطاع الفضاء تزيد عن 15 فرصة، حيث ستطرح هذا العام 10 فرص استثمارية، وذلك خلال قطاع الفضاء العماني “التوجهات المستقبلية والفرص الاستثمارية” لمناقشة واقع ومستقبل قطاع الفضاء في سلطنة عمان والفرص الاستثمارية في هذا المجال.

المصدرانستغرام ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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