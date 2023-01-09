“محاربو تيك توك”.. قوة روسية أسسها بوتين لمهمة خاصة في أوكرانيا

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وطن- لجأت السلطات الروسية إلى قوات الحرس الوطني، التي أسسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2016، في محاولة “للحفاظ على الانضباط”، بإطلاق النار على أي جندي يحمل أفكارا مناهضة لـ “العملية العسكرية الخاصة” التي أعلن عنها بوتين ضد أوكرانيا منذ أواخر فبراير 2022.

روسجفارديا.. تقتل كل معارض لـ التدخل العسكري في أوكرانيا

حيث تقوم روسيا بقتل أي جندي يخطط للفرار من الحرب أو الاستسلام للقوات الأوكرانية “للحفاظ على الانضباط العسكري ومنع انتشار الذعر بين الأفراد”، بحسب ماذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الأحد 8 يناير/ كانون الثاني، أن قوات “روسجفارديا”، أو الحرس الوطني الروسي، لجأت لإطلاق النار على أي جندي يحمل أفكارا تعارض “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير 2022.

والحرس الوطني الروسي، هي وحدة شرطة خاصة – منفصلة عن الجيش – يتم تدريبها على مهام مكافحة التمرد وتعمل في خط المواجهة الثاني، أي خلف القوات المتقدمة على الميدان.

وذكر تقرير هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن قوات “روسجفارديا” قتلت بالرصاص 6 جنود كانوا يعتزمون الفرار من الحرب في أوكرانيا.

وقالت المخابرات البريطانية في أواخر العام الماضي، إن قوات روسجفارديا استخدمت “كحائط بشري” للوقوف أمام أي جندي روسي يحاول الهروب من ساحة المعركة.

“مقاتلو تيك توك” من هم؟

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وفي السياق، أكد عمدة ميليتوبول “إيفان سيرهيوفيتش فيدوروف” وهي مدينة في مقاطعة زابوروجيا في جنوب شرق أوكرانيا، الشهر الماضي، أنه تم إحضار قوات روسجفارديا إلى جنوب أوكرانيا للإشراف على المجندين الروس.

وقال “فيدوروف” إنهم تمركزوا بالفعل فيما يشبه نقاط تفتيش داخل مدينتي “ميليتوبول” إلى فاسيليفكا ضمن المقاطعة المذكورة.

كما يطلق على هذه القوات أحيانًا، ألقاب مثل قاديروف بسبب قُربهم من حاكم إقليم الشيشان المُنضوي منذ عقدين تحت حكم الاتحاد الروسي (روسيا) رمضان قديروف.

يُطلق عليهم أيضًا لقب “محاربو تيك توك”، بسبب إدمانهم الواضح على الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وغالبًا ما يتظاهرون بأنهم في أتون معركة ما.

وفي الصدد، قال فيدوروف “سابقا، ركز محاربو تيك توك هؤلاء في نشاطاتهم داخل أوكرانيا على نهب المراكز التجارية وتخويف السكان المحليين”.

وأضاف ” لكن اليوم، لديهم مهمة أخرى وهي السيطرة على (الجنود) الذين وقع استدعائهم حديثا، أولئك الجنود غير قادرين على التكيف تمامًا ولا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم في الميدان وقد يهربون في أي لحظة”.

ودخلت القوات العسكرية الروسية، الأراضي الأوكرانية بتاريخ 24 فبراير 2022، في إطار مايصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ “العملية العسكرية الخاصة” وهو ما يعتبره الغرب في المقابل “حربا شاملة” ضد أوكرانيا.