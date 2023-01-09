ليلة دخلة ميغان ماركل.. الأمير هاري يخرج عن النص ويواصل الفضائح

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وطن- منذ الإعلان عن إصداره كتاب مذكراته الجديد الموسوم بـ”سبير”، تصدر الأمير هاري، دوق ساسكس، عناوين الصحف حول العالم؛ وكانت آخر تصريحاته حديثه عن علاقته المتوترة بأخيه الأمير وليام، وإشارته إلى أحد المواقف المُحرجة التي جمعت زوجته “ميغان ماركل” مع كيت ميدلتون وتأكيده عدم عودته للإقامة في المملكة المتحدة إلى الأبد.

علاقة الأمير هاري المتوترة مع الأمير ويليام

وكشف الأمير هاري، (38 عاما) منذ أيام في حديثه عن كتاب مذكراته الجديد الموسوم بـ”سبير” عن الخلاف العميق الذي نشأ بينه وبين أفراد العائلة الملكية في بريطانيا، منذ أن قرر الزواج من الممثلة الأمريكية، ميغان ماركل.

يشار هنا إلى أن عنوان كتاب مذكرات الأمير هاري “سبير” أي “احتياط”، ليست اعتباطية، بل هي إشارة إلى عبارة يشاع أن والد الأمير هاري، الملك تشارلز الثالث حاليا، قد قالها في أحد الأيام.

وقال الكتاب إن تشارلز وصف ابنه الثاني بـ”الاحتياط”، لأنه أنجب مسبقا ابنه الأمير وليام، فصار لديه من يستطيع أن يتولى منصب ولي العهد، عند الحاجة، بينما جاء هاري بمثابة “احتياط” أو خيار ثان.

إلى ذلك أكد دوق ساسكس، على علاقته المتوترة بأخيه الأمير وليام، مشيرا إلى أحد المواقف الغريبة والمحرجة التي طلبها من قبل، يوم زفافه على ميغان في مايو عام 2018.

حيث أشار الأمير هاري أن أخاه الأمير وليام الذي أضحى وليا للعهد، طلب منه أن يحلق ذقنه في ليلة دخلته على ميغان ماركل، لكنه رفض وقتئذ أن يفعل.

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كما عبر الأمير هاري، عن استيائه من عدم تقبل أفراد العائلة الملكية لميغان ماركل، منذ أن تعرفوا إليها في البداية، وذلك بسبب كونها أمريكية وذات أصل إفريقي وامرأة مطلقة.

مواقف محرجة لميغان ماركل مع كيت ميدلتون

وتطرق دوق ساسكس، إلى موقف محرج آخر حصل بين زوجته ميغان ماركل، وزوجة شقيقه الأمير ويليام، أميرة ويلز كيت ميدلتون بسبب طلب زوجته أحمر شفاه من الأخيرة.

حيث طلبت ميغان ماركل استعارة أحمر شفاه كيت ميدلتون، خلال حضورهما بطولة ويمبلدون في عام 2019.

وحول ذلك، يقول الأمير هاري هاري في مذكراته “سبير” “كيت فوجئت، بحثت في حقيبة يدها وسحبت على مضض أنبوبا صغيرا”.

مضيفا أن “ميغان ضغطت بعضا منه على إصبعها ووضعته على شفتيها. تجهمت كيت”.

وأشار الأمير هاري، إلى أن كيت أحست بأنها “على حافة الهاوية”. حيث أنه بوضعهما نفس أحمر الشفاه الذي لم يتجاوز سعره 28 دولارا،”ستقارن بميغان وتُجبر على التنافس معها”.

“لن أعود أبدا للعيش في إنجلترا”

كذلك، أكد الأمير هاري أنه وميغان ماركل لن يعودوا أبدًا إلى المملكة المتحدة ويخططان للعيش في الولايات المتحدة بشكل دائم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان دوق ساسكس، ظهر في حوار صحفي، الأحد، مع برنامج “صباح الخير أمريكا” عبر شبكة “آي بي سي” الأمريكية، في إطار سلسلة جولات صحفية ومقابلات إعلامية للترويج لكتابه الجديد “سبير.

حيث ذكر الأمير هاري أن الصحافة البريطانية سوف تجعل من حياته في المملكة المتحدة أمرا مستحيلا.

كما لمَّح الزوجان، خلال المقابلة، أنهم لن يتنازلوا أبدًا عن ألقابهم الملكية، بحسب ذات المصدر.