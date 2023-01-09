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لهذا السبب ينصح أمن المطار بالتخلي عن استخدام الأقفال على حقائب السفر

الأقفال الموجودة في حقيبتك لا تضيف الكثير من الحماية

كتب ايمان الباجي
لهذا السبب ينصح أمن المطار بالتخلي عن استخدام الأقفال على حقائب السفر watanserb.com
ينصح دائما بالتخلي عن استخدام الأقفال لحقائب السفر
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وطنيقوم الكثير من المسافرين بوضع أقفال على حقائبهم أثناء السفر، ظناً منهم أن ذلك يحميها من السرقة.

لكن، نشر موظف يعمل في أمن المطار مقطع فيديو على تيك توك يوضح فيه مدى سهولة فتح الأقفال المركبة على حقيبة السفر باستخدام قلم فقط، محذراََ في نفس الوقت المسافرين جواً من أن الأقفال على حقائب السفر هي مضيعة للوقت، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.

@geenaanac

Whenever you are traveling watch this TSA #tsa #travell #fyp #flliiippppeeeeedddddd #viralvideo #new #duet

♬ original sound – Geenaanac

الأقفال لا توفر الحماية اللازمة

وباستخدام قلم فقط، استطاع الموظف فتح الحقيبة، موضحًا أن الأقفال لا تضيف حقًا الكثير من الحماية على الإطلاق.

الأقفال لا تضيف حقًا الكثير من الحماية

وقال الموظف: “إذا كنت تسافر في أي وقت، تأكد من أنك على دراية أن حقيبتك سيتم فتحها.”

وأضاف:”أرى الكثير من الأشخاص يسافرون بأقفال على حقائبهم بتشكيلات خاصة، ولكن باستخدام قلم فقط، يمكنك فتح الحقيبة. إن تقنية فتح الحقيبة بهذه الطريقة موجودة منذ آلاف السنين.”

نصائح أخرى لحماية حقيبة السفر

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حقق الفيديو نجاحًا كبيرًا على الإنترنت وألهم عشاق السفر الآخرين لتقديم نصائحهم المتعلقة بحقائب السفر.

حيث قال أحدهم: “احرص على تغليف حقائبك دائمًا بالبلاستيك. معظم المطارات تقدم هذا كخدمة، لكن يمكنك القيام بذلك في المنزل!”

تغليف الحقائب والأمتعة بالبلاستيك

وأضاف آخر: “فقط لا تضع أي شيء ثمين في أمتعتك، واحتفظ بها في حقيبة اليد، لتجنب فقدانها.”

 ومن ناحية أخرى، يستعمل بعض المسافرون الجهاز الصغير “إيرتاغ” من شركة آبل لتتبع حقيبة السفر في المطار.

المصدرميرور البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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