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كيليان مبابي يتصدى للدفاع عن زين الدين زيدان بعد إهانة رئيس الاتحاد الفرنسي له

وزيرة الشباب والرياضة وصفت تصريحات "لوجريت" بالمخزية وطالبته بالاعتذار

كتب سالم حنفي
كيليان مبابي يدافع عن زين الدين زيدان watanserb.com
كيليان مبابي
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وطن- تصدى لاعب المنتخب الفرنسي ونجم نادي بريس سان جيرمان، كيليان مبابي، للدفاع عن مواطنه الجزائري الأصل، زين الدين زيدان، بعد بيان رئيس الاتحاد الفرنسي الذي نفى فيه التواصل مع الاخير من اجل تدريب منتخب الديوك.

ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى اهتزت المياه مرة أخرى في الفريق الفرنسي، حيث أنه بعد ساعات قليلة من إعلان تجديد عقد المدرب ديدييه ديشان، أخرج نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على إذاعة RMC Sport مدليا بتصريحات حملت ازدراء لزيدان، نافيا أي اتصال معه لتدريب المنتخب، الامر الذي دفع “مبابي” للخروج مدافعا عنه.

وخلال مداخلته، قال “لو جريت” تعليقا على التجديد لـ”ديشان”:” توقع البعض أن يغادر ديشان. ولكن من يمكنه انتقاد ديشان بجدية؟ لا أحد يستطيع . يمكنك دائمًا تفويت أي مباراة ، ولكني كنت معه لمدة 10 سنوات ، لم تكن هناك مشاكل كثيرة. رحيله سيولد فراغا “.

لوجريت لن يرد على مكالمة زيدان

ولم ينكر “لوجريت” احتمال وصول زين الدين زيدان لتدريب المتخب فحسب ، بل ذهب إلى حد التأكيد على أنه لن يرد على مكالمة منه”.

وأضاف “زيدان في البرازيل؟ أنا لا أبالي ، دعه يذهب أينما يريد! يمكنه الذهاب أينما يريد ، إلى ناد …” ، ليتابع بالقول:””هل حاول زيدان الاتصال بي؟ بالطبع لا ، لم أكن لألتقط الهاتف حتى. لأقول له أن يبحث عن ناد آخر؟ قم بعمل برنامج خاص له للعثور على ناد أو مجموعة مختارة “.

وزيرة الشباب والرياضة الفرنسية غاضبة

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تصريحات “لوجريت” أثارت غضب وزيرة الشباب والرياضة، لتي غردت مهاجمة إياه، حيث خاطبت أميلي أوديا كاستيرا رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قائلة:” تصريحاتك تمثل عدم احترام مخزي يسيء إلينا جميعًا، ولأسطورة كرة القدم والرياضة”.
وأضافت: لا ينبغي لـ “رئيس” أول اتحاد رياضي في فرنسا أن يقول ذلك. أعتذر عن هذه الكلمة الكثيرة عن زيدان من فضلك”.

كيليان مبابي يدافع عن زين الدين زيدان

ودخل نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي على الخط برسالة مدوية، مدافعا عن “زيدان” بالقول: “زيدان فرنسا، الأسطورة لا يمكن ازدراءها”.

الاتحاد الفرنسي يجدد عقد ديدييه ديشان

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد اعلن السبت، تجديد عقد المدرب ديدييه ديشان، وبقاءه مدرباً لمنتخب فرنسا حتى 2026، وذلك بعد نهاية منافسات بطولة كأس العالم 2022، باحتلال منتخب “الديوك” الوصافة، خلف منتخب الأرجنتين البطل بقيادة نجمه، ليونيل ميسي.

وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في بيان رسمي،أنّ ديشان، سيبقى مدرباً للمنتخب حتى مونديال 2026، وذلك بعد قيادته المنتخب إلى نهائي كأس العالم في آخر نسختين، حيث توج بطلاً في مونديال روسيا 2018 وحلّ وصيفاً في مونديال قطر 2022.

التجديد ينهي آمال زيدان

وبهذا القرار أيضاً، تنتهي فرضية وصول المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وقيادته منتخب “الديوك”، خصوصاً أنّ بعض التقارير الصحافية كانت قد أشارت إلى إمكانية استلام، مدرب ريال مدريد الإسباني السابق، قيادة المنتخب الفرنسي بعد رحيل ديشان، ولكن على ما يبدو أنّ المستوى القوي الذي قُدم في مونديال قطر جعل الاتحاد يُجدد الثقة بالأخير ويبقيه على رأس القيادة الفنية.

يُذكر أنّ عقد ديشان، الذي استهل مشواره مع فرنسا عام 2012، انتهى بعد مونديال قطر 2022، حيث حلّ حامل اللقب في مركز الوصيف وراء الأرجنتين، إثر الخسارة بفارق ركلات الترجيح.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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