الثلاثاء, يناير 10, 2023
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كريستيانو رونالدو يغزو شوارع القاهرة في حملة إعلامية ضخمة..ما السبب؟!(شاهد)

مغردون إشاروا إلى أن الحملة تقودها وزارة السياحة السعودية للترويج للسياحة في المملكة

كتب شيراز ماضي
رونالدو يغزو القاهرة watanserb.com
اعلانات كريستيانو رونالدو في شوارع القاهرة
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وطن– رغم تعاقده مع نادي النصر السعودي، انتشرت في شوارع القاهرة حملة إعلامية ضخمة ترحب بنجم ريال مدريد السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتفاجأ المصريون بانتشار صورة كريستيانو رونالدو مرتديا قميص النصر على لوحات إعلانية ضخمة في العديد من الشوارع والميادين الكبرى في القاهرة، مرفقا بها عبارة “مرحبا بك في السعودية”.

وأثار انتشار الصورة في شوارع القاهرة حالة من الجدل، وسط غياب التفسير المنطقي لنشر مثل هذه الإعلانات خاصة وأن الحملة كانت تحت شعار “مرحبا بك في السعودية.

ورأى بعض المغردين السعوديين أن انتشار صورة رونالدو في شوارع القاهرة جاء ضمن حملة تقودها وزارة السياحة السعودية للترويج للسياحة في المملكة

وأشار البعض إلى أن وزارة السياحة السعودية قامت باستئجار لوحات إعلانية في شوارع القاهرة لهذا الغرض.

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من جانبهم، أكد البعض إلى ان ذلك يعود إلى العقد الذي وقعته الشركة العربية للتعهدات الفنية، الرائدة في قطاع الإعلانات الخارجية، في ديسمبر/كانون الأول 2021، في القاهرة، كأول شراكة إقليمية خارج المملكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتأسيس شركة مساهمة مصرية “مشتركة”.

انضمام رونالدو لنادي النصر

يشار إلى ان كريستيانوا رونالدو انتقل قبل أيام إلى صفوف النصر في صفقة مجانية بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبحسب ما أكدته عدة تقارير إعلامية، فمن المقرر أن يتقاضى النجم المخضرم 200 مليون يورو سنويا، ليكون صاحب العقد الأعلى في تاريخ كرة القدم والرياضة بشكل عام.

رونالدو سفيرا لملف السعودية لاستضافة كأس العالم

كما كشفت تقارير جديدة بأن “رونالدو” سيحصل على 200 مليون يورو أخرى سنويا ليكون سفيرا لملف السعودية ومصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030.

وعلى الرغم من انضمامه لصفوف “النصر، إلا ان كريستيانو رونالدو يقضي حاليا عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين بسبب كسر هاتف أحد مشجعي فريق إيفرتون أثناء تمثيله مانشستر يونايتد الموسم الماضي.

ومن المنتظر مشاركة “رونالدو” في كأس موسم الرياض بالسعودية، في المباراة التي تجمع نجوم فريقي النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيادة الأرجنتيني “ليونيل ميسي“، يوم 19 يناير/كانون الثاني.

كما أنه من المقرر ان يخوض كريستيانو رونالدو أن مباراته الأولى مع النصر يوم 22 يناير/كانون الثاني الحالي ضد الاتفاق بالدوري السعودي.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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