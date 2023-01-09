كريستيانو رونالدو يغزو شوارع القاهرة في حملة إعلامية ضخمة..ما السبب؟!(شاهد)

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وطن– رغم تعاقده مع نادي النصر السعودي، انتشرت في شوارع القاهرة حملة إعلامية ضخمة ترحب بنجم ريال مدريد السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتفاجأ المصريون بانتشار صورة كريستيانو رونالدو مرتديا قميص النصر على لوحات إعلانية ضخمة في العديد من الشوارع والميادين الكبرى في القاهرة، مرفقا بها عبارة “مرحبا بك في السعودية”.

وأثار انتشار الصورة في شوارع القاهرة حالة من الجدل، وسط غياب التفسير المنطقي لنشر مثل هذه الإعلانات خاصة وأن الحملة كانت تحت شعار “مرحبا بك في السعودية.

مصر تـرحب في لاعب نادي #النصر الأسطورة كريستيانو رونالدو 💛. pic.twitter.com/av2PWkyhAD — يعقوب . (@X99i3) January 9, 2023

ورأى بعض المغردين السعوديين أن انتشار صورة رونالدو في شوارع القاهرة جاء ضمن حملة تقودها وزارة السياحة السعودية للترويج للسياحة في المملكة

وأشار البعض إلى أن وزارة السياحة السعودية قامت باستئجار لوحات إعلانية في شوارع القاهرة لهذا الغرض.

"وزارة السياحه السعوديه اشترت لوحه اعلانيه في مصر للترويج لصالح السياحه في السعوديه "

هذا هو العنوان الصحيح للخبر. — وائل (@Waiil_99) January 9, 2023

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من جانبهم، أكد البعض إلى ان ذلك يعود إلى العقد الذي وقعته الشركة العربية للتعهدات الفنية، الرائدة في قطاع الإعلانات الخارجية، في ديسمبر/كانون الأول 2021، في القاهرة، كأول شراكة إقليمية خارج المملكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتأسيس شركة مساهمة مصرية “مشتركة”.

مش مصر …

(هيئة السياحة السعودية) واضح انها أحد شركاء النصر في الصفقة …

+ حبيبنا محمد @malkhereiji الرئيس التنفيذي للشركة العربية للإعلانات … pic.twitter.com/5XMM36phqX — عبدالعزيز MBS (@hFOJXAtiChm3tFV) January 9, 2023

انضمام رونالدو لنادي النصر

يشار إلى ان كريستيانوا رونالدو انتقل قبل أيام إلى صفوف النصر في صفقة مجانية بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبحسب ما أكدته عدة تقارير إعلامية، فمن المقرر أن يتقاضى النجم المخضرم 200 مليون يورو سنويا، ليكون صاحب العقد الأعلى في تاريخ كرة القدم والرياضة بشكل عام.

رونالدو سفيرا لملف السعودية لاستضافة كأس العالم

كما كشفت تقارير جديدة بأن “رونالدو” سيحصل على 200 مليون يورو أخرى سنويا ليكون سفيرا لملف السعودية ومصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030.

وعلى الرغم من انضمامه لصفوف “النصر، إلا ان كريستيانو رونالدو يقضي حاليا عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين بسبب كسر هاتف أحد مشجعي فريق إيفرتون أثناء تمثيله مانشستر يونايتد الموسم الماضي.

ومن المنتظر مشاركة “رونالدو” في كأس موسم الرياض بالسعودية، في المباراة التي تجمع نجوم فريقي النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيادة الأرجنتيني “ليونيل ميسي“، يوم 19 يناير/كانون الثاني.

كما أنه من المقرر ان يخوض كريستيانو رونالدو أن مباراته الأولى مع النصر يوم 22 يناير/كانون الثاني الحالي ضد الاتفاق بالدوري السعودي.