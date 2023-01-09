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ركاب مترو لندن رجالا ونساء يتخلون عن سراويلهم بشكل جماعي (فيديو)

المشهد يوثق مشاركة في مهرجان يُنظم سنويا

كتب خالد السعدي
ركاب مترو لندن watanserb.com
ركاب مترو لندن رجال ونساء يتخلون عن سراويلهم
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وطن- بثت قناة الحرة، لقطات تُظهر تجرد المئات من سكان العاصمة البريطانية لندن من سراويلهم أثناء ركوبهم مترو الأنفاق.

وأظهرت اللقطات، مشاركة واسعة من قبل سكان لندن في مهرجان “No Trousers Tube Ride”.

لندن تحتفل بالذكرى العاشرة للمهرجان

ولم يتم عقد الحدث (المهرجان) السنوي المعتاد منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا، لكن أمس الأحد، عاد سكان لندن للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة في العاصمة.

ونزلت جحافل سكان لندن إلى الحي الصيني لبدء الرحلة التي نظمتها جمعية Stiff Upper Lip Society بعد ظهر أمس الأحد ، والتي شهدت أيضًا الرحلة الافتتاحية بدون بنطلون على خط إليزابيث.

وأظهرت اللقطات، أن بعض سكان لندن اتخذوا مقاربة ذكية للحدث وهم يرتدون سترات وربطات عنق بأحذية ذكية أثناء سفرهم في مترو الأنفاق.

نهج غير رسمي في المهرجان السنوي

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واتخذ البعض الآخر نهجًا غير رسمي من خلال ارتداء بعض السراويل الضيقة والفلورية التي شوهدت في مترو الأنفاق.

وبدأت رحلة No Tr Pants Tube Ride في عام 2009 ، وكانت مستوحاة من لعبة No Pants Subway Ride ، التي ابتكرتها شركة Improv Everywhere في نيويورك عام 2002.

وشارك في أول حدث على الإطلاق في مدينة نيويورك سبعة رجال بدون بنطلون ركبوا قطار الأنفاق ، واحد في كل محطة لسبع محطات متتالية ، متظاهرين بعدم ملاحظة بعضهم البعض.

وفي 2006، تم إيقاف القطار وكُبلت أيدي ثمانية أشخاص واحتُجزوا لعدم ارتدائهم سراويل ، لكن تم رفض التهم فيما بعد.

وبحلول عام 2007 ، شارك مئات الأشخاص، قبل أن يصبح الحدث دوليًا في عام 2008، بمشاركة تسع مدن.

ومنذ عام 2010 ، شارك الآلاف من سكان نيويورك في المزحة السنوية، فيما تشارك حاليا أكثر من 60 مدينة حول العالم ، بما في ذلك برلين ولشبونة وطوكيو وتورنتو.

المصدرالحرة ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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