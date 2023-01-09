الإثنين, يناير 9, 2023
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حياتنا

دراسة حديثة تحذر من مشروبات شائعة تُسرع تساقط الشعر لدى الرجال

منها الشاي والقهوة

كتب ايمان الباجي
دراسة حديثة تحذر من مشروبات شائعة تُسرع تساقط الشعر لدى الرجال watanserb.com
مشروبات شائعة تُسرع تساقط الشعر عند الرجال
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وطن- كشف خبراء من جامعة تسينجهوا في بكين أن الرجال الذين يستهلكون مشروبات معينة قد يكونون أكثر عرضة لتساقط الشعر.

تساقط الشعر

وفي تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، وجد الباحثون أن تساقط الشعر كان أكثر شيوعًا بنسبة 30 في المائة لدى أولئك الذين يشربون مشروبات الطاقة بانتظام والقهوة والشاي.

وأكد فريق جامعة تسينجهوا أن أولئك الذين يشربون المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية معرضون لخطر أكبر.

مشروبات الطاقة بانتظام والقهوة والشاي تسبب هذه المشكلة في الشعر

نتائج الدراسة

وهذه الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Nutrients، أشار الخبراء إلى أن هؤلاء الرجال يستهلكون ما بين لتر إلى ثلاثة لترات من هذه المشروبات كل أسبوع.

وقال الباحثون إن الرجال الذين يشربون أكثر من مشروب محلى في اليوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 42 في المائة للإصابة بتساقط الشعر. كما اعترف الرجال الذين يعانون من تساقط الشعر بأنهم يستهلكون 12 مشروباً محلى في الأسبوع.

الوجبات السريعة

وفي بحثهم، درس الباحثون عادات أكثر من ألف رجل صيني تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عامًا، على مدار أربعة أشهر. خلال هذا الوقت كان عليهم الإبلاغ عن عاداتهم الغذائية وكذلك الخلفية المحيطة بصحتهم العقلية.

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وفي دراستهم، أشار الباحثون كذلك إلى أن الرجال الذين يتناولون المزيد من الوجبات السريعة ويأكلون كميات أقل من الخضار لديهم فرصة أكبر للإصابة بتساقط الشعر.

وذكروا أيضا أن أولئك الذين لديهم تاريخ من مشاكل مثل القلق كانوا أيضا في خطر أكبر.

ذكر الخبراء سابقًا أن اتباع نظام غذائي صحي يساعد في نمو الشعر ومنع تساقطه.

اتباع نظام غذائي صحي يساعد في نمو الشعر

ومن جهتها، قالت طبيبة الأمراض الجلدية، شارون وونغ، إن”خلايا بصيلات الشعر هي ثاني أسرع الخلايا تقسيمًا في الجسم وتتطلب جميع العناصر الغذائية لنظام غذائي صحي متوازن.”

وأضافت:”يشمل ذلك البروتينات الخالية من الدهون والكربوهيدرات والدهون الجيدة والفيتامينات والمعادن، ولكن لا يوجد طعام خارق للشعر. ونظرا لأن الشعر ليس بنية أساسية للبقاء، فإن الجسم لا يعطي الأولوية لاستخدام العناصر الغذائية لنمو الشعر. ونقص التغذية والأنظمة الغذائية القاسية من الأسباب الشائعة لهذه المشكلة.”

من جهتها، تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية  NHS أنه من الطبيعي أن يتساقط الشعر. مضيفة أنه يمكننا أن نفقد ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميًا دون أن نلاحظ ذلك.

في بعض الأحيان يمكن أن يكون تساقط الشعر علامة على حالة طبية مقلقة. ويجب أن ترى طبيبًا إذا كنت تعاني من هذه المشكلة، أو بدأت في ملاحظة بقع صلعاء أو تساقط كتل أكبر من الشعر.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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