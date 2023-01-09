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جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023 مع نهاية الجولة ال17

نابولي يحافظ على صدارة "الكالتشيو" ويوفنتوس يحتل الوصافة مع نهاية الجولة ال17

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإيطالي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإيطالي 2023
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وطن- يحافظ فريق نابولي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023، بعد فوزه على سامبدوريا بهدفين نظيفين دون مقابل، الأحد.

وأحرز فريق نابولي هدفي الفوز داخل مرمى شباك سامبدوريا، عن طريق اللاعب فيكتور أوسيمين في الدقيقة ال19.

مباراة نابولي وسامبدوريا في الدوري الإيطالي

كما وسجل اللاعب إليف إلماس هدف التقدم الثاني في الدقيقة ال82 من ركلة جزاء لصالح فريق نابولي.

وشهدت مباراة نابولي وسامبدوريا، طرد اللاعب توماس رينكون في الدقيقة ال38، بالبطاقة الحمراء في المباراة، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

مباراة نابولي وسامبدوريا في الدوري الإيطالي
مباراة نابولي وسامبدوريا في الدوري الإيطالي

تعادل ميلان وروما

وخيم التعادل الإيجابي بين ميلان وروما في قمة الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، بهدفين لكليهما في منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

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وسجل أهداف ميلان الهدفين في الدقيقة ال30 عن طريق بيير كياتينغوا، كما وأحرز اللاعب توماسو بوبيغا في الدقيقة ال77.

كما وأحرز فريق روما هدفي التعادل في الدقيقة ال87 عن طريق اللاعب روجير إيبانيز، وهدف تقليص الفارق والتعادل عن طريق تامي أبراهام في الدقيقة ال93 من الوقت البديل.

مباراة ميلان روما في الدوري الإيطالي
مباراة ميلان روما في الدوري الإيطالي

كما وستختتم هذه الجولة من منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، بمواجهة هيلاس فيرونا وكريمونيسي، وبولنيا أمام أتالانتا، الإثنين.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023

ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، مع نهاية الجولة ال17، كما يلي:

(1) نابولي 44 نقاط.

(2) يوفنتوس 37 نقطة.

(3) ميلان 37 نقطة.

(4) انتر ميلان 34 نقطة.

(5) لاتسيو 31 نقطة.

(6) روما 31 نقطة.

(7) أتالانتا 28 نقطة.

(8) أودينيزي 25 نقطة.

(9) فيورنتينا 23 نقطة.

(10) تورينتو 23 نقطة.

(11) بولونيا 19 نقطة.

(12) ليتشي 19 نقطة.

(13) إمبولي 19 نقطة.

(14) ساليزنيتانا 18 نقطة.

(15) مونزا 18 نقطة.

(16) ساسولو 16 نقطة.

(17) سبيزيا 15 نقطة.

(18) سامبدوريا 9 نقاط.

فريق يوفنتوس الإيطالي
فريق يوفنتوس الإيطالي

(19) كريمونيسي 7 نقاط.

(20) هيلاس فيرونا 6 نقاط.

كما وستنطلق منافسات الجولة ال18 من الدوري الإيطالي الممتاز 2022-2023، الجمعة، في ال13 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد انتهاء منافسات كأس إيطاليا لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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