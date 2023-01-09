جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023 مع نهاية الجولة ال17

- Advertisement -

وطن- يحافظ فريق نابولي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023، بعد فوزه على سامبدوريا بهدفين نظيفين دون مقابل، الأحد.

وأحرز فريق نابولي هدفي الفوز داخل مرمى شباك سامبدوريا، عن طريق اللاعب فيكتور أوسيمين في الدقيقة ال19.

مباراة نابولي وسامبدوريا في الدوري الإيطالي

كما وسجل اللاعب إليف إلماس هدف التقدم الثاني في الدقيقة ال82 من ركلة جزاء لصالح فريق نابولي.

وشهدت مباراة نابولي وسامبدوريا، طرد اللاعب توماس رينكون في الدقيقة ال38، بالبطاقة الحمراء في المباراة، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

تعادل ميلان وروما

وخيم التعادل الإيجابي بين ميلان وروما في قمة الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، بهدفين لكليهما في منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

- Advertisement -

وسجل أهداف ميلان الهدفين في الدقيقة ال30 عن طريق بيير كياتينغوا، كما وأحرز اللاعب توماسو بوبيغا في الدقيقة ال77.

كما وأحرز فريق روما هدفي التعادل في الدقيقة ال87 عن طريق اللاعب روجير إيبانيز، وهدف تقليص الفارق والتعادل عن طريق تامي أبراهام في الدقيقة ال93 من الوقت البديل.

كما وستختتم هذه الجولة من منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، بمواجهة هيلاس فيرونا وكريمونيسي، وبولنيا أمام أتالانتا، الإثنين.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023

ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، مع نهاية الجولة ال17، كما يلي:

(1) نابولي 44 نقاط.

(2) يوفنتوس 37 نقطة.

(3) ميلان 37 نقطة.

(4) انتر ميلان 34 نقطة.

(5) لاتسيو 31 نقطة.

(6) روما 31 نقطة.

(7) أتالانتا 28 نقطة.

(8) أودينيزي 25 نقطة.

(9) فيورنتينا 23 نقطة.

(10) تورينتو 23 نقطة.

🇮🇹 ترتيب المربع الذهبي في #الدوري_الإيطالي بعد مرور 17 جولة 🔵 نابولي (44 نقطة)

⚪️ يوفنتوس (37)

🔴 ميلان (37)

⚫️ إنتر (34) 🔥🔥 https://t.co/wQahqqpNf8 pic.twitter.com/OoB7AiBCrF — 90+ (@90PlusKora) January 8, 2023

(11) بولونيا 19 نقطة.

(12) ليتشي 19 نقطة.

(13) إمبولي 19 نقطة.

(14) ساليزنيتانا 18 نقطة.

(15) مونزا 18 نقطة.

(16) ساسولو 16 نقطة.

(17) سبيزيا 15 نقطة.

(18) سامبدوريا 9 نقاط.

(19) كريمونيسي 7 نقاط.

(20) هيلاس فيرونا 6 نقاط.

كما وستنطلق منافسات الجولة ال18 من الدوري الإيطالي الممتاز 2022-2023، الجمعة، في ال13 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد انتهاء منافسات كأس إيطاليا لهذا الموسم.