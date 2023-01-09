تقنية التسلل الآلي حاضرة في كأس السوبر الإسباني 2023

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وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن تقنية التسلل شبه الآلية، ستكون حاضرة في منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني 2023، المقرر استضافتها في المملكة العربية السعودية.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم. سيطبق تقنية التسلل الآلي (شبه الآلية)، في المباريات ال3 في النصف النهائي ونهائي البطولة.

تقنية التسلل الآلي حاضرة في كأس السوبر الإسباني

وكانت تقنية التسلل الآلي ” شبه الآلية”، حاضرة في مونديال كأس العالم 2022 قطر. البطولات القارية الأوروبية في دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي لهذا الموسم. بعد قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

كما ومن المقرر أن يشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني 2023، 4 فرق وهم ريال مدريد وفالنسيا وبرشلونة وريال بيتيس.

سيستخدم الاتحاد الإسباني تقنية التسلل شبه التلقائي في كأس السوبر الإسباني. pic.twitter.com/oBtfTU6otQ — ابو علي الصرّاف 🇮🇶 (@mu_sr94) January 8, 2023

كما وتعد تقنية التسلل الآلي (شبه الآلية)، المستخدمة في الملاعب لمساعدة الحكام على اكتشاف التسلل في غضون ثواني، من خلال استخدام نحو 12 كاميرا، إلى جانب وجود متشعرات داخل الكرة في أرضية ملعب المباراة.

مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023

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وسيلتقي فريق ريال مدريد (الملكي)، أمام منافسه فالنسيا (الخفافيش)، الأربعاء، في منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، على ملعب (الملك فهد) في المملكة العربية السعودية. عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وسيواجه فريق برشلونة (البلوغرانا). أمام منافسه ريال بيتيس، الخميس. في ذات البطولة المحلية، على ملعب (الملك فهد)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

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وسيتأهل اثنين فقط من تلك المواجهات، للمنافسة على لقب كأس السوبر الإسباني، الأحد، في ال15 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري في المملكة العربية السعودية.

يذكر بأن ريال مدريد كان آخر المتوجين ببطولة كأس السوبر الإسباني الموسم الماضي، كما ويعد غريمه برشلونة أكثر المتوجين بها برصيد 13 لقباً حتى الآن.