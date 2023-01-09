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رياضة

تقنية التسلل الآلي حاضرة في كأس السوبر الإسباني 2023

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطبق تقنية التسلل شبه الآلية في كأس السوبر الإسباني

كتب فارس أبو شيحة
تقنية التسلل الآلي حاضرة في كأس السوبر الإسباني watanserb.com
تقنية التسلل الآلي حاضرة في كأس السوبر الإسباني
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وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن تقنية التسلل شبه الآلية، ستكون حاضرة في منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني 2023، المقرر استضافتها في المملكة العربية السعودية.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم. سيطبق تقنية التسلل الآلي (شبه الآلية)، في المباريات ال3 في النصف النهائي ونهائي البطولة.

تقنية التسلل الآلي حاضرة في كأس السوبر الإسباني

وكانت تقنية التسلل الآلي ” شبه الآلية”، حاضرة في مونديال كأس العالم 2022 قطر. البطولات القارية الأوروبية في دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي لهذا الموسم. بعد قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

كما ومن المقرر أن يشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني 2023، 4 فرق وهم ريال مدريد وفالنسيا وبرشلونة وريال بيتيس.

كما وتعد تقنية التسلل الآلي (شبه الآلية)، المستخدمة في الملاعب لمساعدة الحكام على اكتشاف التسلل في غضون ثواني، من خلال استخدام نحو 12 كاميرا، إلى جانب وجود متشعرات داخل الكرة في أرضية ملعب المباراة.

تقنية التسلل شبه الآلية
تقنية التسلل شبه الآلية

مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023

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وسيلتقي فريق ريال مدريد (الملكي)، أمام منافسه فالنسيا (الخفافيش)، الأربعاء، في منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، على ملعب (الملك فهد) في المملكة العربية السعودية. عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وسيواجه فريق برشلونة (البلوغرانا). أمام منافسه ريال بيتيس، الخميس. في ذات البطولة المحلية، على ملعب (الملك فهد)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

وسيتأهل اثنين فقط من تلك المواجهات، للمنافسة على لقب كأس السوبر الإسباني، الأحد، في ال15 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري في المملكة العربية السعودية.

تقنية التسلل الآلي في كأس السوبر الإسباني
تقنية التسلل الآلي في كأس السوبر الإسباني

يذكر بأن ريال مدريد كان آخر المتوجين ببطولة كأس السوبر الإسباني الموسم الماضي، كما ويعد غريمه برشلونة أكثر المتوجين بها برصيد 13 لقباً حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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