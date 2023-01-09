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رياضة

تشكيلة منتخب قطر والبحرين في منافسات كأس الخليج 2023

منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023 العراق

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب قطر والبحرين في كأس الخليج 2023 watanserb.com
تشكيلة منتخب قطر والبحرين في كأس الخليج 2023
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وطن- يلتقي منتخب قطر أمام منافسه البحرين، الثلاثاء، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، على ملعب ” نادي الميناء الأولمبي”.

وتشهد تشكيلة منتخب قطر والبحرين، اللذين بدءا مشوارهما بقوة في كأس الخليج العربي 2023، بحضور العديد من النجوم اللامعين.

تشكيلة منتخب قطر ضد البحرين

وسيلعب المدرب البرتغالي روي بينتو، المباراة القوية أمام حامل اللقب البحرين، في منافسات كأس الخليج العربي 2023 “خليجي 25″، كما يلي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

دفاع العنابي القطري: جاسم جابر، إسماعيل محمد، طارق سيلمان، همام أحمد.

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خط الوسط: علي أسد، محمد وعد، عاصم ماديبو، عمرو عبد الفتاح سراج.

مركز الهجوم: تميم العبد الله، أحمد علاء الدين.

منتخب قطر لكرة القدم
منتخب قطر لكرة القدم

تشكيلة منتخب البحرين ضد قطر

وسيدخل المدرب البرتغالي هيليو سوزا، المباراة أمام نظيره منتخب قطر، في منافسات بطولة خليجي 25 لدور المجموعات، كما يلي:

حراسة المرمى: سيف محمد جعفر.

دفاع التشكيلة: سيد رضا عيسى، وليد الحيام، أمين بن عدي، سيد ضياء سعيد ( سيد محمد عدنان).

جماهير منتخب البحرين
جماهير منتخب البحرين

خط الوسط: علي حرم، علي مدن، كميل الأسود، جاسم آل الشيخ.

كما وفي مركز الهجوم: عبد الله هلال، مهدي الحميدان.

توقيت مباراة قطر والبحرين في كأس الخليج 2023

وستنطلق مباراة قطر والبحرين، في منافسات بطولة خليجي 25، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة)، والسعودية، العراق، ودول الخليج العربي.

كما وستكون بتوقيت الإمارات وعمان، عند الساعة الثامنة والربع مساءً، أمام بتوقيت مصر وفلسطين، فستكون في تمام الساعة السادسة والربع مساءً.

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين قطر والبحرين، في منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023، المعلق راشد عبد الرحمن، على قنوات الشارقة الرياضية.

ترتيب مجموعة قطر والبحرين في خليجي 25

وجاء ترتيب مجموعة منتخب قطر والبحرين، قبيل بدء منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، كما يلي:

(1) قطر (العنابي) 3 نقاط.

(2) البحرين (الأحمر) 3 نقاط.

(3) الإمارات (الأبيض) بدون نقاط.

(4) الكويت (الأزرق) بدون نقاط.

يذكر بأن ختام منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، ستنتهي الثلاثاء، على أن تبدأ ختام منافسات دور المجموعات الخميس المقبل.

المصدروطن + صفحة منتخب البحرين + صفحة منتخب قطر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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