تشكيلة منتخب قطر والبحرين في منافسات كأس الخليج 2023

- Advertisement -

وطن- يلتقي منتخب قطر أمام منافسه البحرين، الثلاثاء، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، على ملعب ” نادي الميناء الأولمبي”.

وتشهد تشكيلة منتخب قطر والبحرين، اللذين بدءا مشوارهما بقوة في كأس الخليج العربي 2023، بحضور العديد من النجوم اللامعين.

تشكيلة منتخب قطر ضد البحرين

وسيلعب المدرب البرتغالي روي بينتو، المباراة القوية أمام حامل اللقب البحرين، في منافسات كأس الخليج العربي 2023 “خليجي 25″، كما يلي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

دفاع العنابي القطري: جاسم جابر، إسماعيل محمد، طارق سيلمان، همام أحمد.

7 أهداف حصيلة الجولة الأولى من #خليجي_زين25 ⚽️ من صاحب الهدف الأجمل من وجهة نظرك؟ ⭐️ pic.twitter.com/3nQdbRxymY — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 8, 2023

- Advertisement -

خط الوسط: علي أسد، محمد وعد، عاصم ماديبو، عمرو عبد الفتاح سراج.

مركز الهجوم: تميم العبد الله، أحمد علاء الدين.

تشكيلة منتخب البحرين ضد قطر

وسيدخل المدرب البرتغالي هيليو سوزا، المباراة أمام نظيره منتخب قطر، في منافسات بطولة خليجي 25 لدور المجموعات، كما يلي:

حراسة المرمى: سيف محمد جعفر.

دفاع التشكيلة: سيد رضا عيسى، وليد الحيام، أمين بن عدي، سيد ضياء سعيد ( سيد محمد عدنان).

خط الوسط: علي حرم، علي مدن، كميل الأسود، جاسم آل الشيخ.

كما وفي مركز الهجوم: عبد الله هلال، مهدي الحميدان.

توقيت مباراة قطر والبحرين في كأس الخليج 2023

وستنطلق مباراة قطر والبحرين، في منافسات بطولة خليجي 25، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة)، والسعودية، العراق، ودول الخليج العربي.

كما وستكون بتوقيت الإمارات وعمان، عند الساعة الثامنة والربع مساءً، أمام بتوقيت مصر وفلسطين، فستكون في تمام الساعة السادسة والربع مساءً.

.

لقطات متنوعة من تدريبات المنتخب الوطني الأول؛ تحضيرًا للجولة ٢ من "خليجي ٢٥".

.#فالكم_الذهب https://t.co/hLTW3sJvH1 — BahrainFootballAssociation ⚽ (@BahrainFA) January 8, 2023

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين قطر والبحرين، في منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023، المعلق راشد عبد الرحمن، على قنوات الشارقة الرياضية.

ترتيب مجموعة قطر والبحرين في خليجي 25

وجاء ترتيب مجموعة منتخب قطر والبحرين، قبيل بدء منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، كما يلي:

(1) قطر (العنابي) 3 نقاط.

(2) البحرين (الأحمر) 3 نقاط.

ترتيب مجموعة منتخبنا الوطني بعد الجولة الأولى من بطولة #خليجي_زين25 .#العنابي pic.twitter.com/RA9tOMOCuY — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 7, 2023

(3) الإمارات (الأبيض) بدون نقاط.

(4) الكويت (الأزرق) بدون نقاط.

يذكر بأن ختام منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، ستنتهي الثلاثاء، على أن تبدأ ختام منافسات دور المجموعات الخميس المقبل.