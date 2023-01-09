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تأثير حليمة بولند على خليجي 25 ومونديال قطر.. فجر السعيد تثير جدلا (فيديو)

حليمة بولند ظهرت رفقة فجر السعيد في البصرة لحضور بطولة خليجي 25 في العراق

كتب خالد الأحمد
حليمة بولند watanserb.com
حليمة بولند
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وطن- أثنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على مواطنتها المذيعة حليمة بولند، مشيدة بما وصفته بتأثيرها على بطولة “خليجي 25” التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية هذه الأيام وتأثيرها السابق على أجواء مونديال قطر.

حليمة بولند وفجر السعيد في العراق

وظهرت حليمة بولند داخل قاعة كبيرة وهي تعانق الإعلامية الكويتية فجر السعيد وتلتقط سيلفي معها وهي تقول بغنج كعادتها: ” قلبي قلبي أحلى صباح في الدنيا”.

وأضافت مرحبة بصديقتها الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد: “يا جمال الصباح بشوفتك”.

لترد عليها فجر السعيد التحية:” روحي إن ما نزلتي الكورنيش ما سويتي شي” –تقصد كورنيش ساحل البصرة- وأضافت: “عيشي جوك بالكورنيش كل 20 م متر راح تلاقين فرقة وجمهور محب حافظك ويعرفك”.

واستدركت مشيدة بحليمة بولند: “محبينك بشكل ما تخيلينه”. وأضافت:”راح تحسين من داخلك إنك غسلتي كبدك –حسب تعبيرها- إذا تعرضت للهجوم أو الأذى.

سنابات حليمة بولند

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وقالت السعيد متحدثة عن حليمة: “هذه إعلامية درست الإعلام وتخرجت ونالت درجة كبيرة ولديها آليات العمل الإعلامي ونزلت لتمارس مهنتها بآليات معينة وطورت منها”.

وأضافت أن بولند “اخترعت طريقة جديدة في التشجيع، تلسع بس تتكلم برقة تقول يا رب تخسرون وهي مبتسمة” حسب وصفها.

وخاطبتها: “بقطر كنتي تساويين كذا.. سناباتك كانت أجمل شيء دعم كأس العالم في قطر.”

حليمة بولند في البصرة

وكانت حليمة بولند قد وصلت، الأحد، إلى البصرة لحضور بطولة خليجي 25.

وظهرت بولند في مقطع فيديو بثته على حساباتها في سيارتها إلى جانب لافتة لمديرية ناحية سفوان وظهرت أعلام عدد من الدول المشاركة في البطولة.

وقالت بعد أن رحبت بضيوف خليجي 25: “عاش الأزرق في إشارة إلى منتخب الكويت المشارك في البطولة، وبدت في مشهد تال داخل سيارتها وهي تقول بنبرة غنج: “أهلا بيكم آغاتي”.

وأضافت أنها من بداية دخول الأراضي العراقية وتحديداً حدود البصرة وجدت ترحيباً كبيراً وحفاوة استقبال وطلبت الدعاء لمنتخب الكويت.

وتابعت:” علموني أحكي عراقي شنقول” وقالت “هما كلمتين أعيد وأزيدهم فيهم”.

وفي مشهد تال ظهرت حليمة بولند وهي تصور بجوالها مجموعة من الأشخاص مشيرة إليهم الإعلامية “فجر السعيد” الأستاذ “أنور الخرافي” الأستاذ “عبد العزيز السمحان”.

وكانت بولند ظهرت في مقطع فيديو وهي ترحب بعضو اتحاد الكرة الكويتي عبد العزيز السمحان وقالت له: مكسر الدنيا بترند المحفظة”.

وسألته إن كانت المحفظة قد عادت فأجابها عادت خلال أقل من 24 ساعة والفضل للأمن العراقي الذي لم يقصر.

وهنا تدخلت المذيعة الكويتية لتقول إن هذه الحادثة يمكن أن تقع في أي دولة في العالم وأي بقعة من بقاع الأرض.

وتستضيف مدينة البصرة العراقية منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج، التي انطلقت الجمعة 06 يناير/كانون الثاني، وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه.

وتعدّ هذه المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق هذه البطولة، بعد نسخة عام 1979، التي أقيمت في العاصمة بغداد.

المصدريوتيوب، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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