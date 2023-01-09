بث مباراة السعودية والعراق مباشر اليوم يلا شوت في خليجي 25

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وطن- بث مباراة السعودية والعراق مباشر اليوم يلا شوت، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي 2023 “خليجي 25″، المقامة في مدينة البصرة العراقية.

ويستضيف ملعب (البصرة) الدولي، مجريات أحداث مباراة السعودية والعراق المثيرة والقوية، من منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعراق.

توقيت مشاهدة مباراة السعودية العراق

كما وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وعمان، عند الساعة الثامنة والربع مساءً. ولكن بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً.

النكهة الخليجية تخيّم على أجواء البصرة 😍 والمتعة مستمرة.. إليكم مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في خليجي زين 25#خليجي_زين25 | #عمان_اليمن#السعودية_العراق pic.twitter.com/Ye0xqvWOjy — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 8, 2023

بث مباراة السعودية والعراق مباشر اليوم

ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء، روابط مشاهدة بث مباراة السعودية والعراق مباشر، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

معلق مباراة السعودية والعراق في خليجي 25

وستذاع مباراة السعودية والعراق، في منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023. الجولة الثانية، على وسائل الإعلام العراقية المحلية وقنوات عربية خليجية وغيرها.

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كما وسيعلق على المباراة بين كلا المنتخبين في منافسات خليجي 25، على قنوات الشارقة الرياضية، المعلق الرياضي عبد الحميد الجسمي.

ترتيب مجموعة السعودية والعراق في خليجي 25

ويتصدر ترتيب المجموعة منتخب السعودية برصيد 3 نقاط، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف العراق، صاحب المركز الثاني. برصيد نقطة وحيدة.

وكان منتخب السعودية (الصقور الخضر) قد حقق الفوز النظيف على اليمن في مستهل مشواره في بطولة كأس الخليج 2023، بهدفين دون مقابل.

كما وتعثر منتخب العراق (أسود الرافدين)، بالتعادل السلبي أمام نظيره العماني، في افتتاح منافسات بطولة خليجي 25 مع نهاية الأسبوع الماضي.

تنويـــــه

تم طرح تذاكر مباراة منتخبنا الوطني ونظيره السعودي، ضمن منافسات خليجي زين بصرة 25، التي تقام مساء يوم غدٍ الاثنين في ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة) عبر (اونلاين)، ويمكن للمشجعين اقتناء التذاكر وحضور المباراة. pic.twitter.com/vOM8kAZphX — IRAQ F.A. (@IRAQFA) January 8, 2023

ومن الجدير بالذكر، بأن منافسات بطولة كأس الخليج 2023، ستستمر حتى ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، على ملعب (البصرة) الدولي.