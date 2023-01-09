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رياضة

بث مباراة السعودية والعراق مباشر اليوم يلا شوت في خليجي 25

صاحب الأرض العراق أمام السعودية في قمة منافسات خليجي 25

كتب فارس أبو شيحة
بث مباراة السعودية والعراق مباشر اليوم يلا شوت watanserb.com
بث مباراة السعودية والعراق مباشر
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وطن- بث مباراة السعودية والعراق مباشر اليوم يلا شوت، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي 2023 “خليجي 25″، المقامة في مدينة البصرة العراقية.

ويستضيف ملعب (البصرة) الدولي، مجريات أحداث مباراة السعودية والعراق المثيرة والقوية، من منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعراق.

توقيت مشاهدة مباراة السعودية العراق

كما وستكون المباراة بتوقيت الإمارات وعمان، عند الساعة الثامنة والربع مساءً. ولكن بتوقيت فلسطين ومصر، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً.

بث مباراة السعودية والعراق مباشر اليوم

ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء، روابط مشاهدة بث مباراة السعودية والعراق مباشر، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

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معلق مباراة السعودية والعراق في خليجي 25

وستذاع مباراة السعودية والعراق، في منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023. الجولة الثانية، على وسائل الإعلام العراقية المحلية وقنوات عربية خليجية وغيرها.

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كما وسيعلق على المباراة بين كلا المنتخبين في منافسات خليجي 25، على قنوات الشارقة الرياضية، المعلق الرياضي عبد الحميد الجسمي.

تدريبات منتخب السعودية
تدريبات منتخب السعودية

ترتيب مجموعة السعودية والعراق في خليجي 25

ويتصدر ترتيب المجموعة منتخب السعودية برصيد 3 نقاط، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف العراق، صاحب المركز الثاني. برصيد نقطة وحيدة.

وكان منتخب السعودية (الصقور الخضر) قد حقق الفوز النظيف على اليمن في مستهل مشواره في بطولة كأس الخليج 2023، بهدفين دون مقابل.

كما وتعثر منتخب العراق (أسود الرافدين)، بالتعادل السلبي أمام نظيره العماني، في افتتاح منافسات بطولة خليجي 25 مع نهاية الأسبوع الماضي.

ومن الجدير بالذكر، بأن منافسات بطولة كأس الخليج 2023، ستستمر حتى ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، على ملعب (البصرة) الدولي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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