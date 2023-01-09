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“أحتاج علاجًا بالصدمة الكهربائية لإخراج مقاطع زوجتي الجنسية من رأسي”..الأمير هاري يكشف تفاصيل صادمة في مذكراته

كتب في مذكراته أنه ارتكب "خطأ" عندما قام بالبحث عن مشاهد ميغان الجنسية

كتب ايمان الباجي
“أحتاج علاجًا بالصدمة الكهربائية لإخراج مقاطع زوجتي الجنسية من رأسي”..الأمير هاري يكشف تفاصيل صادمة في مذكراته watanserb.com
الأمير هاري يكشف تفاصيل صادمة في مذكراته
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وطن– قال الأمير البريطاني هاري في مذكراته بعنوان “الاحتياطي” (Spare) إنه يحتاج إلى “علاج بالصدمة الكهربائية” لإخراج من رأسه المشاهد الجنسية لزوجته ميغان ماركل من المسلسل الأمريكي الذي أدت فيه دور بطولة “Suits”.

مذكرات الأمير هاري

ومع تسريب معلومات عن محتوى مذكراته الجديدة بشكل مبكر، والتي تضمنت بعض الاعترافات الصادمة للغاية، أجرى الأمير هاري كذلك، مقابلة مع توم برادبي من قناة آي تي في، وقال إن “العائلة الملكية لم تظهر أي استعداد على الإطلاق للمصالحة.”

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل

على الرغم من حصول هاري على الكثير من الدعم والتشجيع في تحدي عائلته علنًا، إلا أنه تعرض للكثير من النقد، خاصة بعد اعترافه الأخير، وفقا لما أودرته صحيفة ديلي ستار البريطانية.

مشاهد ميغان الجنسية

في كتابه “سبير”، المقرر صدوره يوم الثلاثاء (10 يناير)، كتب الدوق، البالغ من العمر 38 عامًا، أنه ارتكب “خطأ” عندما قام بالبحث على “غوغل” عن بعض مشاهد ميغان الجنسية عبر الإنترنت.

وقال في مذكراته: “لقد شاهدتها مع زميل في فريق التمثيل يداعبان بعضهما البعض في المكتب أو غرفة اجتماعات”.

وأضاف: “لم أكن بحاجة إلى رؤية مثل هذه الأشياء على الواقع”.

مشاهد ميغان ماركل الجنسية
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كما كتب: “سوف يتطلب الأمر علاجًا بالصدمة الكهربائية لإخراج تلك الصور من رأسي”، وهو ادعاء أدى إلى وصفه بأنه “منافق” من قبل الكثيرين بسبب تحدثه عن كيف فقد عذريته فضلا عن كيف تعرض قضيبه للتجمد.

الأمير هاري يتحدث عن قضيبه

حيث كتب هاري في مذكراته:”كان عضوي الذكري موضوعا عاما، وفي الواقع كان هناك بعض الفضول لدى الجمهور، الصحافة كتبت عن ذلك على نطاق واسع. كان هناك عدد لا يحصى من القصص في الكتب والصحف عن ويليام وأنا بأنه لم يتم ختاننا.”

وكانت التكهنات قد انتشرت بأن والدتهما، الأميرة الراحلة ديانا، منعت ختانهما.

الأمير هاري وشقيقه الأمير ويليام

وفي هذا الصدد، وضع الأمير هاري الشائعات جانبًا، معلنًا أن كل القصص لا أساس لها من الصحة وأكد بأنه مختون.

كما كشف هاري عن أن قضيبه تعرض للتجمد بشكل كامل خلال حفل زفاف الأمير وليام وكيت ميدلتون.

المصدرديلي ستار البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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