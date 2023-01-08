الأحد, يناير 8, 2023
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17 غرفة وتكلفة فلكية.. أول صور لمقر إقامة رونالدو في السعودية (شاهد)

كريستيانو رونالدو سيقيم هو وجورجينا وأطفالهما في جناح فندقي ملكي من فئة 5 نجوم بإيجار شهري تبلغ قيمته 300 ألف دولار

كتب فهمي الورغمي
كريستيانو رونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو
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وطن- حجز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو له وعائلة إقامة فارهة في الرياض، بعد تعاقده مع نادي النصر السعودي لمدة موسمين بقيمة 200 مليون يورو للموسم الواحد، حيث سيقيم “الدون” في منزل سعودي مكون من 17 غرفة وبتكلفة 300 ألف دولار.

أين سيقيم رونالدو في السعودية؟

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” حصريا، صور المنزل الذي سيقيم فيه كريستيانو رونالدو للشهر الأول، بعد انتقاله إلى الرياض للعب مع نادي النصر السعودي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه من المقرر أن يقيم كريستيانو رونالدو في جناح فندقي في المملكة العربية السعودية يحتوي على 17 غرفة وسيكلف 300 ألف دولار شهريًا في فندق فور سيزونز.

يشار أنه مؤخرا، أكمل النجم البرتغالي انتقالًا هو الأكثر كلفة في تاريخ الساحرة المستديرة إلى نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين، في صفقة بلغت 200 مليون يورو سنويًا.

وبعد وصوله إلى السعودية، الثلاثاء الماضي، سيقيم الدون في جناح فندقي فخم، على الأقل للجزء الأول من وقته مع ناديه الجديد.

أول صور لمقر إقامة رونالدو في السعودية
أول صور لمقر إقامة رونالدو في السعودية

 

إقامة ملكية للدون في السعودية

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وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، يقيم النجم رونالدو في برج المملكة، أحد أطول المباني في المملكة العربية السعودية.

هذا البرج الذي يحتضن داخله فندق فور سيزونز، المكان الذي حَجَز فيه رونالدو جناحا ملكيا.

حيث سيقيم رونالدو في جناح كبير من الفندق، يتألف من طابقين و 17 غرفة، لمدة شهر.

الجناح حصري للغاية لدرجة أن التكلفة ليست مدرجة حتى على موقع الفندق على الويب، ولكن من المقدر أن يُكلف أكثر من 300 ألف دولار لإقامته التي تستغرق شهرًا.

إقامة ملكية للدون في السعودية
إقامة ملكية للدون في السعودية

وفقًا للفندق، فإن الجناح الملكي “يستقبل الضيوف بإطلالات لا مثيل لها على الرياض. ويمتد أحدث جناح مكون من طابقين لدينا في الطابقين 48 و 50 من الفندق، ويضم غرفة معيشة مرتفعة ومكتبًا خاصًا وغرفة طعام وغرفة وسائط “.

كريستيانو رونالدو يقيم في جناح ملكي يضم 17 غرفة

كما سيقدم الفندق ذو الخمس نجوم لرونالدو “أفضل الأطباق من الصين واليابان والهند والشرق الأوسط، مع المكونات الطازجة حسب الطلب”.

تعني مكانته المشهورة أيضًا أن الطهاة في الفندق يقدمون له خدمة تناول طعام حصرية في الغرفة.

وبحسب ما ورد طُلب من الموظفين عدم طلب صور سيلفي مع رونالدو. وبالنسبة لصديقته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز فهي مسرورة بإقامتهما الفندقية.

يقع الفندق داخل مركز تجاري يضم متاجر فاخرة مثل لوي فيوتن Louis Vuitton.

كريستيانو رونالدو يقيم في جناح ملكي يضم 17 غرفة
كريستيانو رونالدو يقيم في جناح ملكي يضم 17 غرفة
يقع الفندق داخل مركز تجاري يضم متاجر فاخرة مثل لوي فيوتن Louis Vuitton
يقع الفندق داخل مركز تجاري يضم متاجر فاخرة مثل لوي فيوتن Louis Vuitton
يقع الفندق داخل مركز تجاري يضم متاجر فاخرة مثل لوي فيوتن Louis Vuitton
يقع الفندق داخل مركز تجاري يضم متاجر فاخرة مثل لوي فيوتن Louis Vuitton

يوجد أيضًا في المبنى ملاعب تنس وعلاجات التدليك ومركز تدليك متكامل يحتوي على ساونا وغرفة بخار.

وفي الأثناء، بينما يقيم رونالدو وعائلته في رفاهية عالية، فإنهم أيضًا يبحثون عن منزل دائم للعيش فيه في الرياض.

سيقدم الفندق ذو الخمس نجوم لرونالدو أفضل الأطباق من الصين واليابان والهند والشرق الأوسط
سيقدم الفندق ذو الخمس نجوم لرونالدو أفضل الأطباق من الصين واليابان والهند والشرق الأوسط
ملاعب تنس وعلاجات التدليك ومركز تدليك متكامل
ملاعب تنس وعلاجات التدليك ومركز تدليك متكامل

وكان الدون قد عبر مؤخرا، عن سعادته لقدومه السعودية.

وقال في ندوة صحفية جمعته مع رئيس نادي النصر السعودي: “أنا فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير في حياتي. لقد أنهيت عملي في أوروبا”.

وتابع: “فزت بكل شيء ولعبت لأهم الأندية في أوروبا.”

وقال رونالدو: “هذا تحدٍ جديد”.

وأضاف: “أنا لاعب فريد، أريد أن أحطم بعض الأرقام القياسية هنا، و أنا حقًا لا أقلق بشأن ما يقوله الناس”.

وواصل الدون بقوله: “أنا سعيد حقًا لوجودي هنا، أعرف أن الدوري السعودي تنافسي للغاية، وشاهدت العديد من المباريات، أنا مستعد لمواصلة لعب كرة القدم”.

المصدرصحيفة ديلي ميل، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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