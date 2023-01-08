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وديع جورج وسوف.. عشق هذه الممثلة اللبنانية التي رفضها والده بسبب فرق السن والديانة!

قصة الحب التي جمعت لسنوات طويلة بين رولا ووديع كانت ستتكلل بزواج مدني في احدى الدول خارج لبنان

كتب رفيف عبدالله
وديع جورج وسوف.. عشق هذه الممثلة اللبنانية التي رفضها والده بسبب فرق السن والديانة! watanserb.com
جورج وسوف ونجله الراحل وديع
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وطن– لا يزال خبر وفاة وديع جورج وسوف، حديث الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور والده الفنان السوري في حالة انهيار أثناء تقبل العزاء.

تكبره بـ 12 عاما

وفي هذا السياق، تبادل ناشطون معلومات حول الحياة الشخصية للراحل وديع جورج وسوف، من ضمنها علاقته العاطفية بممثلة لبنانية شهيرة.

كانت قد انتشرت أخبار قبل سنوات، حول علاقة عاطفية تجمع الممثلة اللبنانية رولا شامية، بوديع.

عارض جورج وسوف تلك العلاقة بسبب فرق السن واختلاف الديانة

لكن بحسب الأنباء، فقد عارض جورج وسوف تلك العلاقة، كون رولا شامية تكبر وديع بـ12 عاماً.

ونشرت مجلة “نادين” حينها، أن قصة الحب التي جمعت لسنوات طويلة بين رولا ووديع كانت ستتكلل بزواج مدني في احدى الدول خارج لبنان.

أكدت رولا أنها لا تزال تحب وديع

مسلمة ومسيحي

وقالت المجلة أن “تلك العلاقة العاطفية بينهما تفتر حيناً وتشتعل من جديد بسبب معارضة جورج وسوف لهذا المشروع. ولكنه اخيراً صار اكثر ليونة مع الامر”.

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وأكدت المجلة أن وديع سيقيم في منزل النجمة في بيروت لأنه مستقر خارج لبنان.

ولم تذكر الأسماء، ولكن وسائل إعلام لبنانية أكدت أنهما الممثلة رولا شامية (مسلمة) ووديع جورج وسوف (مسيحي).

صداقة قوية

ورفضت رولا شامية الإجابة مؤخراً على سؤال الإعلامية رابعة زيات، ما إذا كان من الممكن أن تعود لوديع.

لكن رولا أكدت في اللقاء أن علاقة صداقة قوية تجمعها بالراحل وديع.

وفي لقاء آخر على قناة الجديد، قالا رولا أن العلاقة بينهما قوية حتى بعد الانفصال. وأنها عاشت معه فترة جميلة جداً.

وأشارت رولا شامية إلى أن مشاكل عديدة حدثت بينها وبين وديع أدت إلى انفصالهما.

ادعت الممثلة اللبنانية أن البعد سبب انفصالهما

البعد جفا

وتابعت حينها: “هو يعيش حياته في قطر، وأنا في لبنان وبعيدة عنه ولا يوجد تواصل وهذا البُعد يخلق الجفاء”.

وأكدت الممثلة الكوميدية حينها أن علاقتها بعائلة الوسوف جميعهم جيدة.

الجدير بالذكر أن وديع درس في مدرسة لويز فيغمان في بيروت بلبنان. وتخرج في الجامعة الأمريكية اللبنانية تخصص التسويق وإدارة الأعمال، عام 2005.

أما والدته شاليمار، فقد تعرف عليها والده حين كان يحيي إحدى الحفلات وكان عمره تقريبا 21 سنة. وتم الزواج المدني في باريس لأن عائلتها لم توافق على الزواج. ورزق منها بـثلاثة أبناء هم:  وديع، حاتم، وجورج جونيور

كان وديع يعيش في الدوحة، وعمل كمدير أعمال لوالده.

ثم عمل وديع في مجال التسويق، ولديه شركة خاصة بمجال التسويق تسمى WW production، افتتحها عام 2008 في قطر.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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