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والد مصرية ذبحها زوجها وأخذ “سيلفي” مع جثتها كشف تفاصيل جديدة صادمة

جريمة "نبروه" هزت مصر بعدما أقدم زوج على ذبح زوجته وأخذ سيلفي مع جثتها وأرسل الصورة لذويها ثم هدد بقتل بناته الثلاثة

كتب خالد الأحمد
والد مصرية ذبحها زوجها watanserb.com
والد مصرية ذبحها زوجها
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وطن- شهدت قرية “تيرة” التابعة لمركز “نبروه” بمحافظة الدقهلية، الأحد، حادثًا مأساويًا، إذ أقدم مواطن على ذبح زوجته وقام بالتقاط صور “سيلفي” مع جثتها، ثم أرسلها لأهلها، في جريمة بشعة هزت المجتمع المصري.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يُفيد بقتل زوج لزوجته ذبحًا بقرية في محافظة الدقهلية، والتقاطه مجموعة من الصور “سيلفي” بجوار الجثة، وإرسالها لأسرة الضحية.

وعندما حاولوا الإمساك به، هدّد بذبح أبنائه وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القاتل.

خلافات عائلية دفعته إلى قتل زوجته واحتجاز بناته الثلاثة

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان على حسابها في “تويتر”، إنّ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية نجحت في السيطرة على شخص دفعته الخلافات الزوجية إلى قتل زوجته (ربة منزل) بالشقة محل سكنهما بدائرة مركز شرطة نبروه.

وذلك عقب قيامه باحتجاز بناته الثلاثة وتهديده بقتلهن، وبالانتقال تم العثور على جثة المجني عليها وبها جرح ذبحي بالرقبة داخل الشقة محل سكنهما بدائرة المركز.

وتبين تواجد المتهم داخل حجرة أخرى قام بغلقها من الداخل والوقوف في شرفتها وبصحبته بناته الثلاثة سن (9،6،3) حاملاً سلاحاً أبيض “سكيناً” كان بحوزته، ويهدد بقتلهن إذا اقترب منه أحد.

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وأضاف بيان الداخلية، أنّ الجاني ادّعى أنه قتل زوجته لخلافات زوجية بينهما، وتمكّنت الأجهزة الأمنية من السيطرة عليه وضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرير البنات.

من جانبه، أفاد موقع “القاهرة 24″، أنّ الزوج يُدعى “حمادة العجوز”، والزوجة تدعى “زينب إبراهيم فرج ناصف” (26 عاماً)، وأنّ لديهم ثلاث بنات، ومتزوجون منذ 9 سنوات.

وأفادت التحريات أنّ الجاني والمجني عليها وقعت بينهما خلافات منذ عامين، انفصلا على إثرها، إلا أنّ الزوج بادر في التصالح الأسبوع الماضي، وأقنع القتيلة بالعودة لمنزلها مرة أخرى.

والد الضحية

وروى والد الضحية للمصدر ذاته، أنّ كريمته كانت مقيمة بجواره بعدما انفصلت عن زوجها منذ عام ونصف تقريبًا، موضحًا أنها كانت تعمل معلمة رياض أطفال بروضة قريبة من منزله.

معقّبًا: “كانت قاعدة عندي هي وبنتها الصغيرة، بعدما اطلقت من جوزها من سنة ونص”، وأشار والد الضحية، إلى تدخل بعض الأشخاص لعقد جلسة تصالح بين كريمته وزوجها بعد انفصالهما لردها مرة أخرى إلى عصمته، موضحًا أنه تمّ عقد قران كريمته وزوجها مرة أخرى.

وأضاف: “بعتلي ناس عشان يتصالحوا وكتب كتابه عليها وخدها، وعرفت خبر وفاتها في تمام الساعة السادسة صباحًا”، لافتًا إلى أن زوج ابنته أقدم على ذبحها وتصوير جثتها وأرسل الصورة إليهم.

القاتل يتعاطى المخدرات

وتابع والد الضحية: “موتها وصورها وبعتلنا الصورة على النت، وسبب انفصالها عنه في المرة الأولى، هو اكتشافها بأنه يتعاطى موادًا مخدرة”.

لافتًا إلى أنه وافق على طلب رد ابنته إلى زوجها مرة أخرى، من أجل تربية أحفاده بين والديهما.

معقبًا: “مكنش مظبوط وبيشرب مخدرات، وهددها بقتل عياله الـ 3، ولما رجعتله رجعت عشان تربي عيالها”.

المصدرتويتر، موقع القاهرة 24، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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