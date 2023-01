من يخلف بوتين على عرش روسيا؟.. الرئيس في حيرة من أمره بشأن خليفته

- Advertisement -

وطن- كشف موقع “جيوبوليتيك” الفرنسي عن الخليفة المُحتمل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خاصة بعد تواتر التقارير الصحفية والشائعات التي تحوم حول حالته الصحية؛ ومتوقع بحسب التقرير أن يدير اثنان من المرشحين المفضلين لبوتين سياسة الكرملين الحالية، في حال تعذر على بوتين مواصلة حكم روسيا.

وأكد الموقع في تقرير مُطول، على انتشار الشائعات والتحليلات حول صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا أنه بعيدا عن صحتها من عدمها، إلا أن جميعها التقى عند سؤال واحد: من يحكم روسيا بعد بوتين؟

حيث نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، منذ أيام سلسلة تقارير صحفية كشفت فيها تدهور الحالة الصحية لـ بوتين، وقالت إنه يعاني من سرطان الدم أو الغدة الدرقية.

من جهتها، كشفت مجلة “باري ماتش” أنه منذ سنة 2019 على الأقل، أن عملاء مكلفين بجمع براز رئيس الكرملين خلال رحلاته إلى الخارج، لمنع الدول المضيفة من تحليلها.

في حين تطرقت مصادر صحفية غربية أخرى إلى توقعات أكثر جرأة حول مرض بوتين، فبينما أشار بعضها لإصابته بمرض باركنسون، والخرف، أفادت أخرى أن بوتين “يحتضر”.

وهي توقعات حول صحة الرئيس الروسي، لا ترتقي إلى كونها حقائق ثابتة، كما شددت الوزيرة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية، كاثرين كولونا.

حيث أكدت المسؤولة الفرنسية، بحسب التقرير، على أنه “لا يوجد شيء مؤكد أو تمت مشاركته من قبل مختلف الحلفاء الذين يعملون معهم “.

بدوره، نفى سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي سيرغي، كل الشائعات التي انتشرت، وذلك خلال مقابلة أذيعت على قناة “تي إف 1” قائلا: “لا أعتقد أن شخصا سليم الحواس يمكنه أن يرى في هذا الرجل علامات أي مرض”.

بالنسبة لـ بوتين، فإنه لايعرف من سيخلفه في قيادة روسيا.

وهو ما أكده في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، خلال مقابلة له مع قناة “سي إن بي سي” الأمريكية عند سؤاله عن خليفته قائلا: “أفضّل عدم الرد، سننتظر الانتخابات القادمة”.

إلى ذلك، أشار الموقع الفرنسي بأنه في الوقت الحالي، إذا اضطر فلاديمير بوتين إلى الانسحاب من ممارسة السلطة في وقت ما، فإن المادة 92 من الفصل الرابع من الدستور الروسي تنص على أن يتولى رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين الفترة الانتقالية.

وأكد ذات المصدر أن الأمر متروك لرئيس الوزراء ليحل محله في حالة توقف الرئيس عن “ممارسة سلطاته قبل انتهاء المدة في حالة الاستقالة، أو العجز الدائم لأسباب صحية عن ممارسة السلطات المنوطة به، أو الإقالة أو الوفاة بحسب الدستور، ولكن لمدة 90 يوما فقط.

وخلال هذه الأشهر الثلاثة؛ يجب تنظيم انتخابات لانتخاب رئيس جديد للدولة.

كما لفت التقرير أنه مهما كانت الحالة، فستعود السلطة مؤقتا إلى ميشوستين، رئيس الوزراء الذي تم تعيينه منذ كانون الثاني/ يناير 2020،

وهو فاعل سياسي مُستجد من التكنوقراط، ويبلغ عمره 56 عامًا، وقد شغل سابقا مسؤولًا ضريبيًّا، وهو بحسب تغريدة نشرتها آنا كولين ليبيديف، الأستاذة الباحثة في العلوم السياسية، على تويتر “ليس جزءًا من كتلة الجنود”، ولكن من كتلة “المدراء”.

"Le successeur de Poutine"

Une idée reçue circule dans les cercles des analystes et je l'entends de plus en plus souvent: pour la succession de Poutine s'il lui arrive quelque chose, c'est plié, c'est Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité. Quelques commentaires 🧶 1/9

— Anna Colin Lebedev (@colinlebedev) May 29, 2022