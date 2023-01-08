منها الاستماع إلى الموسيقى.. 8 عادات نقوم بها يوميًا تضر بالدماغ وفقًا لعالم أعصاب أمريكي

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وطن-نشرت مجلة “فوغ” الفرنسية تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على بعض العادات اليومية، التي يجب التخلص منها في عام 2023، من أجل المحافظة على سلامة الدماغ.

من المحتمل أن يكون دانيال جي آمين أشهر طبيب نفسي وعالم أعصاب في أمريكا؛ فهو متخصص في صحة الدماغ وقد بيّن أهميته من خلال كتبه (حيث سيتم نشر أحدثها: “غيّر دماغك كل يوم” في مارس 2023) فضلاً عن أن عيادته تسعى إلى وضع حد للأمراض العقلية.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، يتابعه على حسابه على الموقع الاجتماعي الأكثر شهرة انستغرام، أكثر من 1.4 مليون متابع حول العالم، ويقوم عادة من خلال مقاطع الفيديو، بتقديم بعض المفاتيح للمتابعين للمحافظة على صحة الدماغ بشكل يومي.

هذا وينصح الطبيب النفسي، بضرورة تجنب إلحاق الضرر بالدماغ، كما يُشير إلى أهمية إزالة السموم من الجسم (وبالتالي عقلك)، عن طريق شرب الكثير من الماء، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف على غرار: الخضروات الخضراء (كرنب بروكلي، واللفت، والقرنبيط، وما إلى ذلك) بالإضافة إلى التعرق (عن طريق الساونا أو النشاط البدني) والتوقف عن شرب الكحول.

كما يقدم دانيال 8 نصائح أخرى يجب تجنبها تمامًا للحفاظ على سلامة الدماغ، ليكون بكامل قوته وقدراته:

8 أشياء يجب تجنبها في عام 2023 للحفاظ على صحة دماغك: