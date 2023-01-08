الأحد, يناير 8, 2023
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حياتنا

منها الاستماع إلى الموسيقى.. 8 عادات نقوم بها يوميًا تضر بالدماغ وفقًا لعالم أعصاب أمريكي

كتب معالي بن عمر
من المهم المحافظة على سلامة الدماغ watanserb.com
من المهم المحافظة على سلامة الدماغ
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وطن-نشرت مجلة “فوغ” الفرنسية تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على بعض العادات اليومية، التي يجب التخلص منها في عام 2023، من أجل المحافظة على سلامة الدماغ.

من المحتمل أن يكون دانيال جي آمين أشهر طبيب نفسي وعالم أعصاب في أمريكا؛ فهو متخصص في صحة الدماغ وقد بيّن أهميته من خلال كتبه (حيث سيتم نشر أحدثها: “غيّر دماغك كل يوم” في مارس 2023) فضلاً عن أن عيادته تسعى إلى وضع حد للأمراض العقلية.

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ووفقًا لما ترجمته “وطن“، يتابعه على حسابه على الموقع الاجتماعي الأكثر شهرة انستغرام، أكثر من 1.4 مليون متابع حول العالم، ويقوم عادة من خلال مقاطع الفيديو، بتقديم بعض المفاتيح للمتابعين للمحافظة على صحة الدماغ بشكل يومي.

العزلة الاجتماعية تضر بسلامة الدماغ
العزلة الاجتماعية تضر بسلامة الدماغ

هذا وينصح الطبيب النفسي، بضرورة تجنب إلحاق الضرر بالدماغ، كما يُشير إلى أهمية إزالة السموم من الجسم (وبالتالي عقلك)، عن طريق شرب الكثير من الماء، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف على غرار: الخضروات الخضراء (كرنب بروكلي، واللفت، والقرنبيط، وما إلى ذلك) بالإضافة إلى التعرق (عن طريق الساونا أو النشاط البدني) والتوقف عن شرب الكحول.

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كما يقدم دانيال 8 نصائح أخرى يجب تجنبها تمامًا للحفاظ على سلامة الدماغ، ليكون بكامل قوته وقدراته:

8 أشياء يجب تجنبها في عام 2023 للحفاظ على صحة دماغك:

  • استنشاق روائح منتجات التنظيف السامة
  • تناول الأطعمة التي تحتوي على ألوان صناعية أو مُحليات
  • وضع سماعات الرأس على مستوى الصوت الكامل
  • العزلة الاجتماعية (الوحدة)
  • الإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات
  • استهلاك الكثير من السكر
  • الخمول البدني
  • عادات النوم السيئة

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المشروبات الكحولية تضر بالدماغ
المشروبات الكحولية تضر بالدماغ
المصدرفوغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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