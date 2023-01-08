ملكة جمال كرواتيا تفضح لاعبين تحرشوا بها خلال مونديال قطر! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– كشفت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، أنّ العديد من لاعبي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم التي أجريت في قطر، في شهر ديسمبر 2022، تحرشوا بها عبر إرسال رسائل خاصة خلال البطولة.

أجرت إيفانا نول مقابلة مع Barstool Sports؛ حيث قدمت اعترافًا مثيرًا للجدل، على الرغم من أنها لم ترغب في الكشف عن أسماء لاعبي كرة القدم الذين أرسلوا لها رسائل للتواصل. كما أوردت “ماركا” الإسبانية.

وقالت العارضة أيضًا، إنها لم تكن مهتمة بتكوين صداقات مع أي لاعب كرة قدم أو أي شخص آخر، لأنها كانت تعلم أنهم كانوا يبحثون عنها فقط من أجل جسدها.

وقالت نول لصحيفة “ديلي ميل”: “أنا فقط أستمتع مع الجميع. أعتقد أن الناس يحبون مثلي لأنني جميلة. لست مهتمة بمقابلة أي شخص هنا. هدفي هو جعل الناس يبتسمون، هذا كل شيء”.

وذكرت عارضة الأزياء الكرواتية إيفانا نول، أنها تلقّت عشرات عروض الزواج، ولديها رسائل من عدة مشاهير.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا، والتي كانت تحصد 200 ألف متابع على إنستغرام كل يوم، إنها فوجئت بالطريقة التي اعتقد بها بعض المعجبين أنها كانت “سهلة” للوصول.

- Advertisement -

قبل بدء كأس العالم، كان لدى إيفانا نول 700000 متابع، والآن أصبح الرقم أكثر من ثلاثة ملايين على انستغرام.

يذكر أنّ اسم إيفانا نول، مَلكة جمال كرواتيا السابقة، لمع خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها دول قطر، بسبب الجرأة غير المسبوقة التي ظهرت بها خلال حضورها مباريات منتخب بلادها في ملاعب المونديال.

كما لم تتوقف ملكة جمـال كرواتيا السابقة، عن استفزازها “الفاضح” للقطريين والعرب المتواجدين في الدوحة لحضور المونديال، وأخذت تستعرض جسمها ومفاتنها، بملابس مثيرة على كورنيش الدوحة تارةً، وتارةً أخرى على شواطئ قطر.