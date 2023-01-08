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ملكة جمال كرواتيا تفضح لاعبين تحرشوا بها خلال مونديال قطر! (شاهد)

أجرت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول مقابلة مع Barstool Sports، حيث قدمت اعترافًا مثيرًا للجدل، على الرغم من أنها لم ترغب في الكشف عن أسماء لاعبي كرة القدم الذين أرسلوا لها رسائل للتواصل

كتب أنس السالم
ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول
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وطن– كشفت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، أنّ العديد من لاعبي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم التي أجريت في قطر، في شهر ديسمبر 2022، تحرشوا بها عبر إرسال رسائل خاصة خلال البطولة.

أجرت إيفانا نول مقابلة مع Barstool Sports؛ حيث قدمت اعترافًا مثيرًا للجدل، على الرغم من أنها لم ترغب في الكشف عن أسماء لاعبي كرة القدم الذين أرسلوا لها رسائل للتواصل. كما أوردت “ماركا” الإسبانية.

إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا عام 2018 امام استاد البيت
إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا عام 2018 امام استاد البيت

وقالت العارضة أيضًا، إنها لم تكن مهتمة بتكوين صداقات مع أي لاعب كرة قدم أو أي شخص آخر، لأنها كانت تعلم أنهم كانوا يبحثون عنها فقط من أجل جسدها.

وقالت نول لصحيفة “ديلي ميل”: “أنا فقط أستمتع مع الجميع. أعتقد أن الناس يحبون مثلي لأنني جميلة. لست مهتمة بمقابلة أي شخص هنا. هدفي هو جعل الناس يبتسمون، هذا كل شيء”.

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إيفانا نول

وذكرت عارضة الأزياء الكرواتية إيفانا نول، أنها تلقّت عشرات عروض الزواج، ولديها رسائل من عدة مشاهير.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا، والتي كانت تحصد 200 ألف متابع على إنستغرام كل يوم، إنها فوجئت بالطريقة التي اعتقد بها بعض المعجبين أنها كانت “سهلة” للوصول.

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قبل بدء كأس العالم، كان لدى إيفانا نول 700000 متابع، والآن أصبح الرقم أكثر من ثلاثة ملايين على انستغرام.

إيفانا نول بعد فوز كرواتيا على المغرب watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا ايفانا نول في قطر

يذكر أنّ اسم إيفانا نول، مَلكة جمال كرواتيا السابقة، لمع خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها دول قطر، بسبب الجرأة غير المسبوقة التي ظهرت بها خلال حضورها مباريات منتخب بلادها في ملاعب المونديال.

كما لم تتوقف ملكة جمـال كرواتيا السابقة، عن استفزازها “الفاضح” للقطريين والعرب المتواجدين في الدوحة لحضور المونديال، وأخذت تستعرض جسمها ومفاتنها، بملابس مثيرة على كورنيش الدوحة تارةً، وتارةً أخرى على شواطئ قطر.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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