الأحد, يناير 8, 2023
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رياضة

مشهد صادم.. جمهور الوداد يُشعل تطوان بأعمال عنف وتخريب

مدينة تطوان المغربية كانت أمام أجواء رياضية مشحونة وأعمال شغب وتكسير على هامش مقابلة الوداد والمغرب التطواني

كتب فهمي الورغمي
جمهور الوداد watanserb.com
جمهور الوداد
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وطن- شهدت مدينة تطوان شمالي المغرب، صباح الأحد، حالات شغب تسبب فيها، بحسب صحف محلية، بعض مشجعي فريق الوداد الرياضي، خلال تنقلهم لملعب “سانية الرمل” لمواجهة منافسه فريق المغرب التطواني، وذلك في إطار الجولة 11 من منافسات بطولة الدوري المغربي لكرة القدم.

أعمال شغب في تطوان المغربية

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مقاطع فيديو، أكدوا خلالها أن مشجعين لفريق الوداد الرياضي كانوا وراء أعمال تخريب وعنف في شوارع مدينة تطوان.

وأظهرت المقاطع التي انتشرت بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، بعض المحلات التجارية وقد هُشمت واجهاتها، الأمر الذي أثار حالة من الرعب لدى السكان المحليين.

والتقط مواطنون في تطوان صورا لعناصر مشاغبة من شققهم السكنية، وسط ذهول من المشاهد التي رأوها.

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وأظهرت مقاطع فيديو أخرى بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مجموعة من الجماهير المحسوبة على الوداد، باعتراض سبيل المارة وسرقتهم والاعتداء عليهم بالضرب، واقتحام محلات الأغذية والمخبوزات وسرقتها بشكل جماعي.

استياء من تصرفات جمهور الوداد

أثارت هذه الحادثة غضب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتطوان، مشيريين إلى أن من يقف ورائها هم مشجون محسوبون على جماهير الوداد.

واعتبروا أن ذلك يسيء إلى فريق الوداد وإلى البطولة وسمعة المغرب، مطالبين مصالح الأمن بالتدخل استباقيا لحماية السكان وتوقيف المتورطين.

وحذر آخرون من تحول الأمر إلى مأساة بعد المباراة، خاصة في ظل الاحتقان الكبير الذي سببته هذه الاعتداءات في صفوف جماهير وسكان تطوان.

وعبّر السكان عن خوفهم من الأعمال التخريبية التي طاولت ممتلكاتهم، ووجهوا رسائل لرابطة الدوري المغربي من أجل منع تنقل الجماهير خارج مدينتها؛ وذلك بهدف الحد من أعمال العنف التي كثرت في مباريات الدوري المغربي خلال السنوات الأخيرة.

أعمال شغب في تطوان المغربية
أعمال شغب في تطوان المغربية
أعمال شغب في تطوان المغربية
أعمال شغب في تطوان المغربية

وجرت مساء، الأحد، آخر مواجهات الجولة 11 من البطولة الاحترافية، حيث استقبل المغرب التطواني نظيره الوداد الرياضي على أرضية ملعب سانية الرمل، وانتهت المباراة بثلاثية نظيفة للوداد.

وبهذا الفوز، رفع الوداد رصيده إلى 21 نقطة، متأخرا بنقطة فقط عن صاحبي الصدارة، الجيش الملكي والفتح الرباطي، بينما تراجع المغرب التطواني إلى المرتبة الثالثة عشرة بمجموع 12 نقطة.

ويستقبل الوداد في الجولة المقبلة فريق حسنية أكادير، الجمعة المقب بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

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فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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