مشهد صادم.. جمهور الوداد يُشعل تطوان بأعمال عنف وتخريب

- Advertisement -

وطن- شهدت مدينة تطوان شمالي المغرب، صباح الأحد، حالات شغب تسبب فيها، بحسب صحف محلية، بعض مشجعي فريق الوداد الرياضي، خلال تنقلهم لملعب “سانية الرمل” لمواجهة منافسه فريق المغرب التطواني، وذلك في إطار الجولة 11 من منافسات بطولة الدوري المغربي لكرة القدم.

أعمال شغب في تطوان المغربية

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مقاطع فيديو، أكدوا خلالها أن مشجعين لفريق الوداد الرياضي كانوا وراء أعمال تخريب وعنف في شوارع مدينة تطوان.

@EnMaroc جماهير الوداد @AlWydadClub شغب جماهير الوداد في تطوان و إعتدائهم على المواطنين و سرقتهم pic.twitter.com/5xf5lH5vsu — Mehdi Beradai (@BeradaiMehdi) January 8, 2023

وأظهرت المقاطع التي انتشرت بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، بعض المحلات التجارية وقد هُشمت واجهاتها، الأمر الذي أثار حالة من الرعب لدى السكان المحليين.

والتقط مواطنون في تطوان صورا لعناصر مشاغبة من شققهم السكنية، وسط ذهول من المشاهد التي رأوها.

- Advertisement -

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مجموعة من الجماهير المحسوبة على الوداد، باعتراض سبيل المارة وسرقتهم والاعتداء عليهم بالضرب، واقتحام محلات الأغذية والمخبوزات وسرقتها بشكل جماعي.

استياء من تصرفات جمهور الوداد

أثارت هذه الحادثة غضب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتطوان، مشيريين إلى أن من يقف ورائها هم مشجون محسوبون على جماهير الوداد.

جماهير كدير السياحة فتطوان بكل تحضر 🤥 pic.twitter.com/1kYiCLPwwZ — القايد اوفيسيال 🤥 # 💚❤🖤 (@WAH_YY75) January 8, 2023

واعتبروا أن ذلك يسيء إلى فريق الوداد وإلى البطولة وسمعة المغرب، مطالبين مصالح الأمن بالتدخل استباقيا لحماية السكان وتوقيف المتورطين.

وحذر آخرون من تحول الأمر إلى مأساة بعد المباراة، خاصة في ظل الاحتقان الكبير الذي سببته هذه الاعتداءات في صفوف جماهير وسكان تطوان.

وعبّر السكان عن خوفهم من الأعمال التخريبية التي طاولت ممتلكاتهم، ووجهوا رسائل لرابطة الدوري المغربي من أجل منع تنقل الجماهير خارج مدينتها؛ وذلك بهدف الحد من أعمال العنف التي كثرت في مباريات الدوري المغربي خلال السنوات الأخيرة.

📸 عاشت مدينة تطوان على إيقاع أعمال الشغب الرياضي، وذلك على هامش مقابلة الوداد الرياضي والمغرب الرياضي التطواني، لحساب الجولة 11 من منافسات البطولة الاحترافية إنوي. pic.twitter.com/LfozuxkV2x — 2M.ma (@2MInteractive) January 8, 2023

وجرت مساء، الأحد، آخر مواجهات الجولة 11 من البطولة الاحترافية، حيث استقبل المغرب التطواني نظيره الوداد الرياضي على أرضية ملعب سانية الرمل، وانتهت المباراة بثلاثية نظيفة للوداد.

وبهذا الفوز، رفع الوداد رصيده إلى 21 نقطة، متأخرا بنقطة فقط عن صاحبي الصدارة، الجيش الملكي والفتح الرباطي، بينما تراجع المغرب التطواني إلى المرتبة الثالثة عشرة بمجموع 12 نقطة.

ويستقبل الوداد في الجولة المقبلة فريق حسنية أكادير، الجمعة المقب بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.