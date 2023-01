فوضى البرازيل.. اقتحام قصر الرئاسة ومقرات الحكومة وأنصار بولسونارو يصعدون (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تشهد البرازيل موجة فوضى عارمة جراء اقتحام قصر الرئاسة ومقر البرلمان، من قبل متظاهرين مؤيدين للرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، والذين يطالبون بتنحي الرئيس الحالي لولا دا سيلفا عن الحكم.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل في البرازيل، لحظة اقتحام أنصار “بولسونارو” للقصر الرئاسي وعبثهم بمحتوياته، وكذلك اقتحام مقر البرلمان.

المتظاهرون احتجوا على عودة اليساري لولا دا سيلفا رئيسًا للبرازيل الأسبوع الماضي، بعدما تقدمه على بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 أكتوبر الماضي.

وظهر المئات من مناصري الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف، وهم يقتحمون، الأحد، مقرات السلطات الرئيسية في برازيليا، مبنى الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي.

وتسببوا بعد اقتحامهم بالكثير من الأضرار للمقرات المذكورة، حيث أتلفوا الأثاث وحطموا واجهات زجاجية حسبما تظهر الصور والمقاطع المتداولة.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن أنصار بولسونارو، تسلقوا سطح الكونغرس وكسروا زجاج نوافذه، فيما قدرت وكالة “فرانس برس” أعدادهم بالمئات.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد إذ اقتحم أنصار “بولسونارو” أيضا مواقف السيارات في قصر بلانالتو الرئاسي، الذي يعد المقر الرسمي للرئيس، ولم يلبث هؤلاء أن اقتحموا المقر نفسه.

لكن لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلي الحالي لم يكن موجودا في القصر حينها، حيث أنه يتواجد في جولة رسمية بولاية ساو باولو.

BREAKING: Bolsonaro supporters break into the Planalto Palace, seat of executive power in Brazil pic.twitter.com/LjfcLgFDbH

— BNO News (@BNONews) January 8, 2023