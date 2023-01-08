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فضيحة موقع الأرشيف البريطاني حين لم يستطع التفريق بين كلمتي league و legion ..

كتب محمد الوليدي
watanserb.com
موقع الأرشيف البريطاني
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وطن- قبل ما يقرب من خمس سنوات استوقفتني ٣ عناوين لوثائق في الأرشيف البريطاني تحت اسم:
Arab league Pension

"رواتب تقاعد جامعة الدول العربية" كما يظهر بالتعريف بالملفين من خلال موقع الأرشيف البريطاني.
“رواتب تقاعد جامعة الدول العربية” كما يظهر بالتعريف بالملفين من خلال موقع الأرشيف البريطاني.

اي الرواتب التقاعدية لجامعة الدول العربية، ولكنها كانت تحت فترة سبعين عاما من السرية، اثنتان منهما تقرر رفع السرية عنهما عام ٢٠٣٢، اي بعد عشر سنوات من الآن، كان يهمني ان أحوز على وثيقة تكشف ان وزارة المالية البريطانية هي التي كانت تدفع رواتب جامعتنا العتيدة والرواتب التقاعدية لموظفيها فيما بعد.

بدون هذه الوثائق نعلم جامعة العربية هي انجليزية التأسيس وانها اسست من اجل توحيد مواقف الزعامات العربية وخياناتهم عبر مؤسسة واحدة وقرار واحد، فلم يكن الانجليز لديهم الوقت كي يرتبوا امورهم مع كل زعيم عربي خاصة في القضايا الكبرى والعاجلة.

ونعلم ايضا أن أول امين لها وهو عبد الرحمن عزام كان عميلا بريطانيا بالوراثة حيث انتقلت له عن والده ومنذ ان كان “فرخا”، فمعظم افراد اسرته بشقيها كانوا قد عملوا مع دوائر استخبارية دولية عديدة، وعندما ورثت امريكا الدور البريطاني في المنطقة، اقترحت المخابرات الأمريكية تحويل جامعة الدول العربية إلى دائرة ثقافية لأنها أصبحت مكشوفة ومفضوحة ولكن الامور استمرت..

كان حب معرفة التفاصيل جعلني ارفع القضايا تلو القضايا لازاحة السرية عن هذه الوثائق حسب قانون حرية المعلومات وظل الطلب يرفض حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٦ حين وصلتني “البشرى” بأني طلبي قد قبل وان الوثيقتين تم الإفراج عنهما، مع “تنقيح” في الوثيقة الثانية، والتنقيح في عرف الارشيفات هو شطب معلومات عادة ما تكون غاية في السرية.

ومع الإفراج القيصري لم تكن هذه الوثائق عن رواتب جامعة الدول العربية، كما هو مسجل في موقع الأرشيف البريطاني، بل عن رواتب الفيلق العربي الذي اسسته بريطانيا في شرق الأردن عام ١٩٢٠.

نفس رقم الملف ولكن بعنوان آخر.. رواتب تقاعد الفيلق العربي
نفس رقم الملف ولكن بعنوان آخر.. رواتب تقاعد الفيلق العربي
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وليتخيل معي القاريء ان مؤسسة انجليزية عريقة كالارشيف البريطاني ترتكب هذا الخطأ الفادح، فهل كتب علينا ان نعاني وننهب مرتين مع الإنجليز، مرة حين ارتكبوا جريمتهم بحقنا ومرة حين يكشفون لنا كيف ارتكبوها مسطرة على الورق. الله المستعان.. الله المستعان.

المصدررصد وتحرير وطن
محمد الوليدي
محمد الوليديhttps://watanserb.com/
محمد الوليدي كاتب فلسطيني مهتم بإعادة كتابة التاريخ العربي الحديث.
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