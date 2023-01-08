الإثنين, يناير 9, 2023
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صورة للفنانة جيهان عبدالعظيم تكشف منطقة حساسة .. حذفتها وأعادت نشرها “”مُغطاة”!

جيهان عبدالعظيم أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها وعبرت عن رغبتها العودة للتمثيل بعد اعتزال دام لسنوات!

كتب سالم حنفي
جيهان عبدالعظيم في صور غير لائقة تكشف مناطق حساسة watanserb.com
جيهان عبدالعظيم
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وطن – تسببت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم بموجة غضب عارمة ضدها، بعد نشرها صورة لها عبر حسابها على “إنستغرام” اعتبرها المتابعون بغير اللائقة.

ونشرت الفنانة جيهان عبدالعظيم صورة لها على انستغرام وهي تتجول في أحد الأسواق، بنطالا ضيقا أبرز مناطق حساسة في جسدها، الامر الذي تسبب بغضب متابعيها، ومطالبتهم لها بحذفها واحترامهم.

جيهان عبدالعظيم تحذف الصورة وتعيدها مع تعديل

وعقب موجة الغضب، قدمت الفناة جيهان عبدالعظيم بحذف الصورة المثيرة للجدل، ونشرها مرة أخرى مع وضع كلمة “saturday” لتغطية الجزء الحساس الذي ظهر في الصورة السابقة.

وأضافت على الصور تعليق: الإناء ينضح بما فيه”.

جيهان عبدالعظيم بعد تعديل الصورة
جيهان عبدالعظيم بعد تعديل الصورة

اعتذار جيهان عبدالعظيم

ومع تواصل حالة الغضب، قدمت الفنانة جيهان عبد العظيم اعتذارها لجمهورها.

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وكتبت قائلة:” أول شي انا بقدر هجومكم لان مالكم متعودين اني نزل صورة فيها اي شي بيزعجكم تاني شي انا فعلا مانتبهت ونمت وفقت لاقيت غضبكم وزعلكم وبرجع بقلكم جميعا حقكم انا بعتذر ومستحيل تتكرر”.

وأكدت قائلة:” انا والله مانتبهت جل الذي لا يخطىء ارجو منكم ان تعتبروها ذلة وتسامحوني انا استغفرت الله والان استسمح منكم تعتبروني بنتكم وغلطت “.

 

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جيهان عبدالعظيم تعلن عودتها للتمثيل

وكانت الفنانة جيهان عبدالعظيم قد أعلنت في شهر يوليو/تموز الماضي عن نيتها العودة إلى عالم التمثيل بعد غياب دام سنوات، معربة عن شوقها وحنينها للتمثيل، وقد وصفت عودتها ”بالقريبة“.

جيهان عبدالعظيم أعلنت في شهر يوليو/تموز الماضي عودتها للتمثيل
جيهان عبدالعظيم أعلنت في شهر يوليو/تموز الماضي عودتها للتمثيل

وعبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” نشرت جيهان عبد العظيم مقطع فيديو لها تحدثت عبره عن اتخاذها قرار إلغاء الاعتزال، نظرا لكون مهنة ”الفن“ تسكن في قلبها على حد تعبيرها، وباتت تشعر بالحنين إليه.

وقالت مخاطبة جمهورها: “من سنتين كنت أشعر اني اكتفيت من الفن، وقررت الاعتزال ولكن يبدو أن هذه المهنة تسكن في قلبي وأبت أن تفارقني ويبدو أنني أشعر بالحنين لتلك المهنة العظيمة التي عملت بها منذ أيام مراهقتي، العودة قريبة انشاء الله“.

انفصال جيهان عبدالعظيم عن زوجها

يشار إلى أن الفنانة السورية جيهان عبد العظيم قد أعلنت انفصالها عن زوجها الكاتب المصري إياد إبراهيم في سبتمبر/أيلول الماضي بعد زواج استمر لست سنوات.

انفصال جيهان عبد العظيم عن زوجها المؤلف إياد إبراهيم
انفصال جيهان عبد العظيم عن زوجها المؤلف إياد إبراهيم

وكتبت جيهان عبد العظيم حينها: “لما كنت صغيرة امي وابي انفصلوا كنت كتير انقهر وكل سنة اكبر وتكبر حاجتي لاسرة مكونة من ام واب زعلت منهم كتير.. بس لما كبرت ادركت انه الموضوع نصيب، وكل شي من الله يامحلاه، انا واياد ابراهيم انفصلنا الحمد لله على كل شي”.

المصدروطن - رصد ومتابعة مواقع التواصل
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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