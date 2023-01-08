صورة للفنانة جيهان عبدالعظيم تكشف منطقة حساسة .. حذفتها وأعادت نشرها “”مُغطاة”!

- Advertisement -

وطن – تسببت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم بموجة غضب عارمة ضدها، بعد نشرها صورة لها عبر حسابها على “إنستغرام” اعتبرها المتابعون بغير اللائقة.

ونشرت الفنانة جيهان عبدالعظيم صورة لها على انستغرام وهي تتجول في أحد الأسواق، بنطالا ضيقا أبرز مناطق حساسة في جسدها، الامر الذي تسبب بغضب متابعيها، ومطالبتهم لها بحذفها واحترامهم.

" بجـمـال إعتـاد عليه الجمهور ولكن سرعان ما قامت بحـذفها " #جيهان_عبد_العظـيم بظهور لطـيف وبسـيط وعفـوي في آخر ظهور لها pic.twitter.com/JfV7q6GIYg — Saja 🎶 (@MINUANG) January 8, 2023

جيهان عبدالعظيم تحذف الصورة وتعيدها مع تعديل

وعقب موجة الغضب، قدمت الفناة جيهان عبدالعظيم بحذف الصورة المثيرة للجدل، ونشرها مرة أخرى مع وضع كلمة “saturday” لتغطية الجزء الحساس الذي ظهر في الصورة السابقة.

وأضافت على الصور تعليق: الإناء ينضح بما فيه”.

اعتذار جيهان عبدالعظيم

ومع تواصل حالة الغضب، قدمت الفنانة جيهان عبد العظيم اعتذارها لجمهورها.

- Advertisement -

وكتبت قائلة:” أول شي انا بقدر هجومكم لان مالكم متعودين اني نزل صورة فيها اي شي بيزعجكم تاني شي انا فعلا مانتبهت ونمت وفقت لاقيت غضبكم وزعلكم وبرجع بقلكم جميعا حقكم انا بعتذر ومستحيل تتكرر”.

وأكدت قائلة:” انا والله مانتبهت جل الذي لا يخطىء ارجو منكم ان تعتبروها ذلة وتسامحوني انا استغفرت الله والان استسمح منكم تعتبروني بنتكم وغلطت “.

View this post on Instagram A post shared by Jihan Abdulazim (@jihan_abdulazim)

جيهان عبدالعظيم تعلن عودتها للتمثيل

وكانت الفنانة جيهان عبدالعظيم قد أعلنت في شهر يوليو/تموز الماضي عن نيتها العودة إلى عالم التمثيل بعد غياب دام سنوات، معربة عن شوقها وحنينها للتمثيل، وقد وصفت عودتها ”بالقريبة“.

وعبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” نشرت جيهان عبد العظيم مقطع فيديو لها تحدثت عبره عن اتخاذها قرار إلغاء الاعتزال، نظرا لكون مهنة ”الفن“ تسكن في قلبها على حد تعبيرها، وباتت تشعر بالحنين إليه.

وقالت مخاطبة جمهورها: “من سنتين كنت أشعر اني اكتفيت من الفن، وقررت الاعتزال ولكن يبدو أن هذه المهنة تسكن في قلبي وأبت أن تفارقني ويبدو أنني أشعر بالحنين لتلك المهنة العظيمة التي عملت بها منذ أيام مراهقتي، العودة قريبة انشاء الله“.

انفصال جيهان عبدالعظيم عن زوجها

يشار إلى أن الفنانة السورية جيهان عبد العظيم قد أعلنت انفصالها عن زوجها الكاتب المصري إياد إبراهيم في سبتمبر/أيلول الماضي بعد زواج استمر لست سنوات.

وكتبت جيهان عبد العظيم حينها: “لما كنت صغيرة امي وابي انفصلوا كنت كتير انقهر وكل سنة اكبر وتكبر حاجتي لاسرة مكونة من ام واب زعلت منهم كتير.. بس لما كبرت ادركت انه الموضوع نصيب، وكل شي من الله يامحلاه، انا واياد ابراهيم انفصلنا الحمد لله على كل شي”.