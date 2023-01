سالم الدوسري يروج لدار أزياء تستغل الأطفال جنسيا وتقدمهم قرابين للشيطان (فيديو)

- Advertisement -

وطن – أثيرت حالة من الجدل، بعد انتشار مقطع فيديو للاعب نادي الهلال السعودي سالم الدوسري، وهو يرتدي “جاكيت” من دار أزياء إسبانية باستغلال الأطفال وتقديمهم قرابين للشيطان.

وشوهد الدوسري في مقطع فيديو “قصير جدا” وهو يرتدي “الجاكيت” الذي كُتب عليه شعار دار الأزياء الإسبانية “دار بلنسياغا”.

الناشط السعودي منذر آل الشيخ مبارك انتقد هذا الظهور، وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “بالتأكيد تصرف بحسن نية من اللاعب سالم الدوسري، ولكن كنت أتمنى من موقع هام كموقع أخبار الهلال التروي ودراسة الأبعاد قبل النشر”.

وأضاف: “دار بلنسياغا تتعرض لحملة مقاطعة كبيرة بسبب ترويجها لفكر غير أخلاقي ، لذا تمنيت عدم نشر المقطع كي لا يتأثر الجيل الصغير”.

ودار “بلنسياغا” هي دار أزياء إسبانية، سبق أن استخدمت الأطفال في أعمال دعائية تعتمد على “البيدوفيليا” (التحرش الجنسي بالأطفال)، بالإضافة إلى طقوس شيطانية لعبادة ما يُعرف في العهد القديم باسم “مولوخ” (Moloch) الإله الوثني، وهو ما يُعرف باسم “بعل” في الثقافة العربية الإسلامية، والذي يُعبد بتقديم قرابين بشرية من الأطفال.

the brand "Balenciaga" just did a uh….. interesting… photoshoot for their new products recently which included a very purposely poorly hidden court document about 'virtual child porn'

normal stuff pic.twitter.com/zjMN5WhZ0s

— shoe (@shoe0nhead) November 21, 2022