الأحد, يناير 8, 2023
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سالم الدوسري يروج لدار أزياء تستغل الأطفال جنسيا وتقدمهم قرابين للشيطان (فيديو)

ارتدى سالم الدوسري "جكيت" طبع عليها شعار دار الأزياء الإسبانية "دار بلنسياغا" المتهمة باستغلال الأطفال جنسيا

كتب خالد السعدي
سالم الدوسري دار الأزياء الإسبانية بلنسياغا watanserb.com
لاعب نادي الهلال السعودي سالم الدوسري
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وطن – أثيرت حالة من الجدل، بعد انتشار مقطع فيديو للاعب نادي الهلال السعودي سالم الدوسري، وهو يرتدي “جاكيت” من دار أزياء إسبانية باستغلال الأطفال وتقديمهم قرابين للشيطان.

وشوهد الدوسري في مقطع فيديو “قصير جدا” وهو يرتدي “الجاكيت” الذي كُتب عليه شعار دار الأزياء الإسبانية “دار بلنسياغا”.

الناشط السعودي منذر آل الشيخ مبارك انتقد هذا الظهور، وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “بالتأكيد تصرف بحسن نية من اللاعب سالم الدوسري، ولكن كنت أتمنى من موقع هام كموقع أخبار الهلال التروي ودراسة الأبعاد قبل النشر”.

وأضاف: “دار بلنسياغا تتعرض لحملة مقاطعة كبيرة بسبب ترويجها لفكر غير أخلاقي ، لذا تمنيت عدم نشر المقطع كي لا يتأثر الجيل الصغير”.

دار بلنسياغا تروج للتحرش الجنسي

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ودار “بلنسياغا” هي دار أزياء إسبانية، سبق أن استخدمت الأطفال في أعمال دعائية تعتمد على “البيدوفيليا” (التحرش الجنسي بالأطفال)، بالإضافة إلى طقوس شيطانية لعبادة ما يُعرف في العهد القديم باسم “مولوخ” (Moloch) الإله الوثني، وهو ما يُعرف باسم “بعل” في الثقافة العربية الإسلامية، والذي يُعبد بتقديم قرابين بشرية من الأطفال.

اعتذار الدار عن استغلال الأطفال

وبعدما أثارت هذه الواقعة غضبا عارما، وصلت إلى حد إطلاق حملة مقاطعة واسعة، أصدرت دار الأزياء الإسبانية، بيانا اعتذرت عما سمته “هذا الخطأ”.

دار الأزياء الإسبانية “البلنسياغا”

وقالت دار الأزياء إن المسؤولية تقع على عاتق المصور، مشيرة إلى أن الإدارة لم تكن على علم بالأوضاع المسيئة التي اعتمدها في تقديم المنتجات المنوط تصويرها.

بيان الاعتذار “استفزازي”

وأثيرت حالة من الجدل، بشأن بيان الاعتذار الصادر عن “بلنسياغا”، باعتبار أن تحميل مسؤولية ما حدث للمصور والقول إن الدار بريئة من هذه الممارسات أمر أثار الكثير من الاستفزاز لدى الكثيرين.

والسبب في ذلك أن كبيرة المصممين لدى الشركة والعارضة المشهورة التي تدعى لوتا فولكوفا هي واحدة من أكثر الشخصيات ترويجًا للبيدوفيليا عبر حساباتها الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت لوتا قد ظهرت في صور عدة ذات محتوى صادم وعنيف على صفحتها الشخصية على إنستغرام، قبل أن تقوم بتحويل حسابها إلى حساب خاص بعد الضجة الأخيرة، إلا أن بعض المتابعين نجحوا في تصوير منشوراتها ونقلها إلى موقعي تويتروريديت.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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