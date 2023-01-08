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رد فعل رونالدو تجاه سعودية طلبت التقاط “سيلفي” برفقته (فيديو)

نجم النصر الجديد كريستيانو رونالدو تفاجأ بفتاة تناديه من الخلف داخل مطعم وتطلب التقاط سيلفي معه

كتب خالد الأحمد
رد فعل رونالدو تجاه سعودية watanserb.com
رد فعل رونالدو تجاه سعودية
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وطن- تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثاً لنادي النصر السعودي خلال تواجده في مطعم ياباني مشهور بالعاصمة الرياض.

وانضم رونالدو لنادي النصر السعودي لموسمين، وتم تقديمه للجمهور رسميا، الثلاثاء الماضي، في ملعب “مرسول بارك” خلال حفل مبهر وسط أجواء حماسية.

ظهر مرتدياً سترة سوداء مطرزة بخيوط ذهبية

وأظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع لحظة دخول رونالدو إلى المطعم وهو يرتدي سترة سوداء مطرزة بخيوط ذهبية.

بينما تفاجأ “صاروخ ماديرا” بفتاة تناديه من الخلف وتطلب التقاط سيلفي معه.

فما كان من رونالدو إلا أن استجاب بكل لطف لطلب الفتاة، وتوقف للحظات وسمح لها بالتقاط الصورة برفقته.

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وعبرت الفتاة التي ظهرت سعيدة بتلبية طلبها عن شكرها لرونالدو، وظهرت توجه له التحية والسلام قبل ذهابه لداخل المطعم.

وأشاد العديد من النشطاء بموقف كريستيانو ورد فعله، وأثنوا على تواضعه واستجابته السريعة تجاه معجبيه.

كريستيانو في الدرعية

وكان نجم نادي النصر السعودي (رونالدو)، ظهر منذ أيام في فعالية ليالي الدرعية المقامة ضمن موسم الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة وصوله إلى الدرعية، حيث كان وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي باستقباله، كما يظهر في فيديو آخر وهو على طاولة العشاء برفقة الوزير السعودي، في مطعم لبناني شهير.

ويذكر فيديو السلفي الذي التقطته الفتاة السعودية إلى جانب رونالدو بقصة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عام 2013، حين أبدت فتاة سعودية أخرى إعجابها بالنجم البرتغالي.

وكتبت هذه الفتاة على صفحة اللاعب في تويتر وقتها: “أنا عندي حلم واحد فقط هو أن ترد على في هذه التغريدة وتقولي لي أهلا دانا”.

وبعد لحظات فقط جاء الرد المفاجئ من “كريستيانو رونالدو” عندما غرد قائلاً: “أهلا دانا إنه لم يعد حلم الآن”.

وما أن رد رونالدو على الفتاة حتى دخل الكثير من أعضاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر لمعرفة من هذه الفتاة التي رد عليها رونالدو وحازت شعبية كبيرة.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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