رد فعل رونالدو تجاه سعودية طلبت التقاط “سيلفي” برفقته (فيديو)

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وطن- تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثاً لنادي النصر السعودي خلال تواجده في مطعم ياباني مشهور بالعاصمة الرياض.

وانضم رونالدو لنادي النصر السعودي لموسمين، وتم تقديمه للجمهور رسميا، الثلاثاء الماضي، في ملعب “مرسول بارك” خلال حفل مبهر وسط أجواء حماسية.

ظهر مرتدياً سترة سوداء مطرزة بخيوط ذهبية

وأظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع لحظة دخول رونالدو إلى المطعم وهو يرتدي سترة سوداء مطرزة بخيوط ذهبية.

بينما تفاجأ “صاروخ ماديرا” بفتاة تناديه من الخلف وتطلب التقاط سيلفي معه.

فما كان من رونالدو إلا أن استجاب بكل لطف لطلب الفتاة، وتوقف للحظات وسمح لها بالتقاط الصورة برفقته.

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وعبرت الفتاة التي ظهرت سعيدة بتلبية طلبها عن شكرها لرونالدو، وظهرت توجه له التحية والسلام قبل ذهابه لداخل المطعم.

وأشاد العديد من النشطاء بموقف كريستيانو ورد فعله، وأثنوا على تواضعه واستجابته السريعة تجاه معجبيه.

كريستيانو في الدرعية

وكان نجم نادي النصر السعودي (رونالدو)، ظهر منذ أيام في فعالية ليالي الدرعية المقامة ضمن موسم الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة وصوله إلى الدرعية، حيث كان وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي باستقباله، كما يظهر في فيديو آخر وهو على طاولة العشاء برفقة الوزير السعودي، في مطعم لبناني شهير.

فيديو | البرتغالي كريسيتانو رونالدو يصل #ليالي_الدرعية ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي في استقباله#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/QXOa4qvm4o — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 4, 2023

ويذكر فيديو السلفي الذي التقطته الفتاة السعودية إلى جانب رونالدو بقصة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عام 2013، حين أبدت فتاة سعودية أخرى إعجابها بالنجم البرتغالي.

وكتبت هذه الفتاة على صفحة اللاعب في تويتر وقتها: “أنا عندي حلم واحد فقط هو أن ترد على في هذه التغريدة وتقولي لي أهلا دانا”.

وبعد لحظات فقط جاء الرد المفاجئ من “كريستيانو رونالدو” عندما غرد قائلاً: “أهلا دانا إنه لم يعد حلم الآن”.

وما أن رد رونالدو على الفتاة حتى دخل الكثير من أعضاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر لمعرفة من هذه الفتاة التي رد عليها رونالدو وحازت شعبية كبيرة.