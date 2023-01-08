الأحد, يناير 8, 2023
الرئيسيةالهدهدخطأ بإسم السيسي على الهواء داخل الكنيسة يثير جدلا (فيديو)
الهدهد

خطأ بإسم السيسي على الهواء داخل الكنيسة يثير جدلا (فيديو)

أثناء مشاركة الرئيس المصري في احتفالية عيد الميلاد بكنيسة كاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية

كتب باسل النجار
عبدالفتاح السيسي watanserb.com
عبدالفتاح السيسي
- Advertisement -

وطن- شارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، في احتفالية عيد الميلاد المجيد في كنيسة كاتدرائية “ميلاد المسيح” بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووثقت مقاطع متداولة عدة مشاهد له داخل الكنيسة.

السيسي يحتفل بعيد الميلاد في كنيسة العاصمة الإدارية

وأثناء زيارته للكنيسة كان المعلق الصوتي لاحتفالات أعياد الميلاد بها،يرحب به أثناء وصوله لكنه وقع في خطأ تسبب بإثارة الجدل.

حيث أخطأ المتحدث في الكنيسة على الهواء باسم الرئيس المصري، وذكر اسمه “محمد عبدالفتاح السيسي”، حيث زاد اسم محمد بدلا من “عبدالفتاح السيسي” فقط.

وهو الخطأ الذي وقع فيه المتحدث بالكنيسة على الهواء وأثار موجة جدل واسعة على مواقع التواصل.

واتخذ البعض من هذا الخطأ مجالا للندر والسخرية من رئيس النظام المصري، الذي تواجه سياساته الآن انتقادات حادة من قبل المصريين.

- Advertisement -

فيما تساءل آخرون إن كان نطق الإسم بهذا الشكل خطأ فعلا أو سهو أم أنه أمر متعمد.

وكتب مغرد آخر أنه المتحدث كان سيخطئ وينطق اسم الرئيس الراحل محمد مرسي، لكنه تدارك الأمر بعد نطقه الاسم الأول.

قداس عيد الميلاد في مصر

والجمعة، بدأ قداس عيد الميلاد في مصر برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه السيسي في كلمته من الكنيسة وقتها التهنئة إلي الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد.

وقال عبدالفتاح السيسى على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: “كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التى تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية.”

ودعا السيسي في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان.”

مضيفًا:”كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائما وأبدا في أمن وأمان”.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت تنبيهات بشأن المشاركة في قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح والتي ترأسها البابا تواضروس الثاني.

وأوضحت أن المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة، وعلى الراغبين في المشاركة تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعة لها، أو تقديم بياناتهم لمكتب الأب وكيل البطريركية بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

كما ذكرت أنه سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يستلمها من نفس المكان الذي قدم له بياناته.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

والد مصرية ذبحها زوجها وأخذ “سيلفي” مع جثتها كشف تفاصيل جديدة صادمة

تقارير

أهم 3 أسرار فرعونية حيرت العالم.. أعجزت العلماء ولا تفسير لها حتى الآن

الهدهد

ضحك هستيري للسيسي على الهواء يفجر غضب المصريين.. لماذا؟ (فيديو)

اقتصاد

لماذا يهوي الجنيه المصري؟!

اقتصاد

الجنيه المصري يسجل أكبر هبوط في تاريخه أمام الدولار بعد تعويم ثالث “غير معلن”

الهدهد

مرتضى منصور يخرج عن النص ويحدث ضجة.. هل يعتقله السيسي؟ (شاهد)

الهدهد

مصر.. البلوجر إسراء مُحب ضبطت متلبسة داخل شقة مع صديقها وتفاصيل صادمة

الهدهد

راقصة الباليه تُهين الشعراوي.. مصريون يهاجمون وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني

اقتصاد

مصر.. سعر الدولار قد يستقر عند هذا الرقم أمام الجنيه المصري

الهدهد

“احبسوا اللي يشتري بطيخة كاملة”.. مصريون يردون على مسؤول حكومي انتقد استهلاكهم

الهدهد

هل تسبب فضل شاكر باعتقال شيرين عبد الوهاب في لبنان؟ (شاهد)

الهدهد

تفاصيل وفاة طالبين كويتيين في مصر وهذا ما وثقته كاميرات المراقبة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ملكة جمال كرواتيا تفضح لاعبين تحرشوا بها خلال مونديال قطر! (شاهد)

والد مصرية ذبحها زوجها وأخذ “سيلفي” مع جثتها كشف تفاصيل جديدة صادمة

أمر غريب في جنازة وديع جورج وسوف وهذا ما حدث للنعش (فيديو)

خبراء السفر يحذرون..5 أشياء تجنبوا إرتدائها في المطار

منها الاستماع إلى الموسيقى.. 8 عادات نقوم بها يوميًا تضر بالدماغ وفقًا لعالم أعصاب أمريكي

سبب صادم وراء رفض والدة رونالدو زواجه من جورجينا رودريغز!

فضيحة موقع الأرشيف البريطاني حين لم يستطع التفريق بين كلمتي league و legion ..

5 حيوانات تستطيع أن تتنبأ بالطقس..تعرف عليها

لم يكن بيل غيتس لينجح لو لم يتخلص من هذه العادة السيئة..

ركلة حرة غريبة على الطريقة اليابانية تحظى الملايين من المشاهدات!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC