خطأ بإسم السيسي على الهواء داخل الكنيسة يثير جدلا (فيديو)

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وطن- شارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، في احتفالية عيد الميلاد المجيد في كنيسة كاتدرائية “ميلاد المسيح” بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووثقت مقاطع متداولة عدة مشاهد له داخل الكنيسة.

السيسي يحتفل بعيد الميلاد في كنيسة العاصمة الإدارية

وأثناء زيارته للكنيسة كان المعلق الصوتي لاحتفالات أعياد الميلاد بها،يرحب به أثناء وصوله لكنه وقع في خطأ تسبب بإثارة الجدل.

تغير اسم السيسي في الكنيسة! pic.twitter.com/0gRGZhJdV0 — محمد جمال هلال (@gamal_helal) January 7, 2023

حيث أخطأ المتحدث في الكنيسة على الهواء باسم الرئيس المصري، وذكر اسمه “محمد عبدالفتاح السيسي”، حيث زاد اسم محمد بدلا من “عبدالفتاح السيسي” فقط.

وهو الخطأ الذي وقع فيه المتحدث بالكنيسة على الهواء وأثار موجة جدل واسعة على مواقع التواصل.

واتخذ البعض من هذا الخطأ مجالا للندر والسخرية من رئيس النظام المصري، الذي تواجه سياساته الآن انتقادات حادة من قبل المصريين.

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فيما تساءل آخرون إن كان نطق الإسم بهذا الشكل خطأ فعلا أو سهو أم أنه أمر متعمد.

محمد مرسي بس لحق حاله — Zuheir Hayajneh (@HayajnehZuheir) January 8, 2023

وكتب مغرد آخر أنه المتحدث كان سيخطئ وينطق اسم الرئيس الراحل محمد مرسي، لكنه تدارك الأمر بعد نطقه الاسم الأول.

قداس عيد الميلاد في مصر

والجمعة، بدأ قداس عيد الميلاد في مصر برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه السيسي في كلمته من الكنيسة وقتها التهنئة إلي الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد.

وقال عبدالفتاح السيسى على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: “كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التى تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية.”

كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية.

١/٢ pic.twitter.com/7gVhEmM1hX — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 6, 2023

ودعا السيسي في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان.”

مضيفًا:”كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائما وأبدا في أمن وأمان”.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت تنبيهات بشأن المشاركة في قداس عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح والتي ترأسها البابا تواضروس الثاني.

وأوضحت أن المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة، وعلى الراغبين في المشاركة تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعة لها، أو تقديم بياناتهم لمكتب الأب وكيل البطريركية بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

كما ذكرت أنه سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يستلمها من نفس المكان الذي قدم له بياناته.