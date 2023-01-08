خبراء السفر يحذرون..5 أشياء تجنبوا إرتدائها في المطار

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وطن– كشفت مجموعة من خبراء السفر لصحيفة ذا صن البريطانية عن أشياء يجب على الركاب تجنب إرتدائها في المطار أو سيتعرضون للمسائلة من قبل الأمن.

أحذية رياضية

هذا النوع من الأحذية قد يكون المفضل لدى بعض المسافرين، لكن ما لا يعرفونه أنه يمكن أن يعرضهم للتأخير لأنه سيُطلب منهم نزعه ثم إعادة إرتدائه مرة أخرى.

من جهتها، قالت ليزا كاي من مؤسسة Sole Bliss:”ارتداء الأحذية الرياضية يجعل المسافر عند خلعها يتوقف لفك الأربطة ثم إعادة ربطها مرة أخرى. مما قد يجعلك تشعر بالاندفاع والارتباك قليلاً أثناء جمع أغراضك.”

وأوصت بارتداء حذاء سهل لتسهيل الأمور.

سراويل كارجو

يمكن لهذا النوع من السروايل أن يسببوا مشاكل في أمن المطار بسبب إحتوائهم على الكثير من الجيوب.

تقول خبيرة السفر شيريل نيلسون:“هذه الملابس تجعل من السهل نسيان شيء ما في جيبك، مثل المفاتيح أو مشبك النقود والذي يمكن أن تطلق الإنذار لدى مرورك على جهاز التفتيش.”

المجوهرات

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يعد ارتداء الأقراط والقلادات أمرًا ممنوعا لأنه من المرجح أن يوقفك عملاء أمن المطار خلال عملية التفتيش.

وقالت الخبيرة نيسلون: “لقد شاهدت مسافرة يتزيل من رقبتها عقدًا كبيرًا من اللؤلؤ وفجأة تفرقت حبات اللؤلؤ على كامل ملابسها، مما أدى إلى تناثرها في كل مكان.”

الشبشب

قد يكون ارتداء الشبشب أمرًا مغريًا حيث يسهل ارتداؤه وخلعه. ومع ذلك، إذا وصلت متأخراََ إلى المطار، فستواجه مشاكل عند المرور عبر المطار وأنت تسحب ورائك حقيبة السفر.

إذا كنت تريد حقًا ارتدائها، فتأكد من أن لديك جوارب عند الذهاب إلى نقاط التفتيش.



كما حذر الخبراء أيضًا من أن المشي حافي القدمين عبر منطقة الأمن بالمطار قد يؤدي إلى إصابة الجلد بالعدوى.

وقال رامي كاليس، مدرس طب الأقدام في جامعة إيموري بأتلانتا:”الأرضية في المطار غالبًا ما تكون قذرة. ولا تتعرض لأشعة الشمس.”

الحزام

إذا كانت لديك رحلة وكنت ترتدي حزام مع بنطالك، فقد ترغب في إعادة التفكير بهذه العادة.

يتعين على جميع المسافرين خلع أحزمتهم عند أمن المطار، مما قد يبطئك ويسبب المزيد من المشاكل في النهاية.

تقول الخبيرة نيلسون: “سيُطلب منك دائمًا خلعه، ومحاولة خلع الحزام أثناء التوفيق بين أمتعتك أو حذائك يجعل الأمور أكثر صعوبة.”