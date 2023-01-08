الأحد, يناير 8, 2023
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تسريب اللحظات الأخيرة لوديع جورج وسوف و”علامة عدم الخوف” (شاهد)

وديع وسوف نجل المطرب السوري جورج وسوف توفي بسبب مضاعفات صحية لعملية جراحية أجراها قبل أيام لتكميم معدته

كتب فهمي الورغمي
وديع جورج وسوف watanserb.com
وديع جورج وسوف
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وطن- بعد ساعات من تشييع جثمانه، انتشرت صور مسربة عبر مواقع التواصل توثق اللحظات الأخيرة لـ وديع وسوف نجل المطرب السوري جورج وسوف، قبل إجرائه عملية “تكميم المعدة” التي تسببت مضاعفاتها لاحقاً في فقدانه حياته.

اللحظات الأخيرة لـ وديع جورج وسوف

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا انتشرت بشكل فيروسي لـ “وديع” نجل المطرب السوري جورج وسوف قبل لحظات من إجراء عملية تكميم المعدة التي تسببت في وفاته.

اللحظات الأخيرة لوديع جورج وسوف
اللحظات الأخيرة لوديع جورج وسوف
اللحظات الأخيرة لوديع جورج وسوف
اللحظات الأخيرة لوديع جورج وسوف

وفي إحدى الصور، يظهر “وديع” بجانب إحدى الفتيات، ووجهه مبتسم، وكان متحمسا جدا لإجراء العملية، في سعادة واضحة قد اعتلت محياه.

وسلطت صورة أخرى الضوء على ملامحه التي بدا فيها متماسكا على المستوى النفسي، رافعا السبابة والإصبع الوسطى علامة عدم الخوف والشجاعة في إشارة إلى عدم خوفه من إجراء عملية تكميم المعدة.

وبينما لم يتسن لـ (وطن) التثبت من مصدر الصور، إلا أن التعليقات المُرافقة، وعبارات من قبيل “مريضنا”، تحيل بالرصد إلى أن أحد العاملين في المستشفى الذي أقام فيه وديع عمليته الجراحية، هو الذي نشر هذه الصور.

وفاة وديع وسوف وبكاء جورج وسوف

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وتوفي وديع وسوف، قبل أيام، على إثر تدهور حالته الصحية، بسبب عملية تكميم معدة كان لها مضاعفات أدت إلى وفاته.

وشُيع نجل المطرب السوري جورج وسوف، الأحد، بحضور والده وشقيقيه، بعد تأديه صلاة الجنازة على جثمانه في كنيسة نيقولا ببيروت.

والسبت، كان جورج وسوف حاضرا في مأتم حاشد لنجله في كنيسة مار نقولا في الأشرفية شرق بيروت، حيث تواجدت شخصيات رسمية وسياسية وفنية ووجوه ثقافية وإعلامية من المناطق اللبنانية كافة لاستقابل التعازي في نجله رحل عن عمر الـ 39 عاما.

التعازي لسلطان الطرب جورج وسوف في وفاة ابنه وديع
التعازي لسلطان الطرب جورج وسوف في وفاة ابنه وديع

وظهر سلطان الطرب العربي لأول مرة بعد الإعلان عن وفاة ابنه وديع، فجر السبت، حزينا ومتعبا، وقد اعتلت مُحياه علامات الأسى واللوعة.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو توثق الحالة النفسية التي أصبح عليها وسوف خلال مراسم تأبين نجله وديع، في كنيسة نيقولا في العاصمة اللبنانية، بيروت.

ومع انتهاء لحظات التأبين داخل الكنيسة، خرج الجثمان ليوارى الثرى في بلدة كفرون بمحافظة طرطوس الساحلية السورية، لكن قبل وضعه داخل السيارة اشتغلت أغانٍ شهيرة لوالد الفيديو.

وظهر عدد من الحضور في موكب التشيبع وهم يرفعون النعش عاليا فوق أيديهم، و امتزجت أصوات الزغاريد مع أنغام “يوم الوداع” الحزينة” في مشهد سريالي وثقته عدسات وسائل الإعلام.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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